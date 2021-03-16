Kâinat tılsımını keşfeden muallim

(Dünden devam)

Öyle ise, zîşuurlardan birisini tayin edip onun ile o rububiyetini ilân edecektir. Ve sevdiği sanatlarını teşhir için bir dellâlı kurb-u huzuruna müşerref edip teşhire vasıta edecektir. Ve o ulvî makàsıdını sair zîşuurlara bildirmekle kemâlâtını izhar etmek için birisini muallim tayin edecektir. Ve şu kâinatta derc ettiği tılsımı ve şu mevcudatta gizlediği muamma-i rububiyeti manasız kalmamak için her hâlde bir rehber tayin edecektir. Ve gösterdiği ve enzarın temaşasına neşrettiği mehasin-i sanat faydasız ve abes kalmamak için onlardaki makàsıdı ders verecek bir rehber tayin edecektir. Hem marziyatını zîşuurlara tebliğ etmek için birisini bütün zîşuurların fevkinde bir makama çıkaracak ve marziyatını ona bildirecek, onlara gönderecektir.

Madem hakikat ve hikmet böyle iktiza ediyor. Ve şu vezaife en elyak Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâmdır. Çünkü bilfiil, en mükemmel bir surette o vazifeleri yapmıştır. Teşkil ettiği âlem-i İslâm ve gösterdiği nur-u İslâmiyet bir şahid-i âdil ve sâdıktır. Öyle ise, o zat, doğrudan doğruya bütün kâinatın fevkine çıkıp, bütün mevcudattan geçip, bir makama girmek lâzımdır ki, bütün mahlûkatın Hâlık’ı ile umumî, ulvî, küllî bir sohbet etsin. İşte Mi’rac dahi bu hakikati ifade ediyor.

Elhâsıl: Madem şu azîm kâinatı mezkûr maksatlar gibi çok azîm makàsıd ve çok büyük gayeler için şu surette teşkil, tertib ve tezyin etmiştir. Hem madem şu mevcudat içinde şu umumî rububiyeti bütün dekàikı ile, şu azîm saltanat-ı ulûhiyeti bütün hakaikı ile görecek insan nev’i vardır. Elbette o Hâkim-i Mutlak o insan ile konuşacaktır, makàsıdını bildirecektir.

Madem her insan cüz’iyetten ve süfliyetten tecerrüd edip en yüksek bir makam-ı küllîye çıkamıyor, o Hâkim’in küllî hitabına bizzat muhatap olamıyor; elbette o insanlar içinde bazı efrad-ı mahsusa, o vazife ile muvazzaf olacaklar. Tâ iki cihetle münasebeti bulunsun: hem insan olmalı, tâ insanlara muallim olsun; hem ruhen gayet ulvî olmalı ki, tâ doğrudan doğruya hitaba mazhar olsun.

Şimdi madem şu insanlar içinde, şu kâinat Sânii’nin makà­sıdını en mükemmel bir surette bildiren ve şu kâinat tılsımını keşfeden ve hilkatin muammasını açan ve rububiyetin mehasin-i saltanatına en mükemmel tarzda dellâllık eden Muhammed Aley­hissalâtü Vesselâmdır; elbette bütün efrad-ı insaniye içinde öyle bir manevî seyr ü sülûku olacaktır ki cismanî âlemde seyr ü seyahat suretinde bir Mi’racı olacaktır. Yetmiş bin perde tabir olunan berzah-ı esma ve tecelli-i sıfât ve ef’âl ve tabakàt-ı mevcudatın arkasına kadar kat’-ı merâtib edecektir. İşte Mi’rac budur.

Sözler, Otuz Birinci Söz, s. 640



LÛ­GAT­ÇE:

dekàik: İncelikler.

dellâl: İlân edici, hakka dâvet eden, tanıtıcı.

kat’-ı merâtib: Mertebeleri aşma, mertebeleri geçme.

kurb-u huzur: Kendi huzuru, yanı.

muamma-i rububiyet: İlâhî terbiye, Allah’ın yarattığı bütün varlıkların ihtiyaçlarını gidermesi, onları sevk ve idare edip hâkimiyeti altında bulundurmasının sırları.

rububiyet: Allah’ın, yarattığı bütün varlıkların ihtiyaçlarını gidermesi, onları sevk, idare ve terbiye edip hâkimiyeti altında bulundurması.

tılsım: Herkesin bilip çözemediği sır.

zîşuur: Şuur sahibi.