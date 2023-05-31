Kâinatta galib-i mutlak hayırdır

Suâl: “Şu pis istibdat ne vakitten beri başlamış, geliyor?”

Cevap: İnsanlar hayvanlıktan çıkıp geldiği vakit nasılsa bunu da beraber getirmiştir.

Suâl: “Demek istibdat, hayvaniyetten gelmedir.”

Cevap: Evet... Müstebit bir kurt, bîçare bir koyunu parça parça etmek, daima kavî zayıfı ezmek hayvanların birinci düstur ve kavânîn-i esasiyesindendir.

Suâl: “Sonra?..”

Cevap: Şeriat-ı Garra zemine nüzul etti, tâ ki zeminin yüzünü temiz ve insanın yüzünü ak etsin, şu insaniyetten siyah lekesini izale etsin; hem de izale etti. Fakat vâesefâ ki muhit-i zamanî ve mekânînin tesiriyle hilâfet saltanata inkılâb edip istibdat bir parça hayatlandı.

Tâ Yezid zamanında bir derece kuvvet bularak başını kaldırdığından İmam Hüseyin Hazretleri hürriyet-i şer’iye kılıcını çekti, başına havale eyledi. Fakat ne çare ki istibdadın kuvveti olan cehil ve vahşet, cevânib-i âlemde zeynâb gibi Yezid’in istibdadına kuvvet verdi.

Suâl: “Şimdiki Meşrutiyet, istibdat nerede, onların harekâtı nerede? Hilâfet, saltanat nerede? Nasıl tatbik ediyorsun? Yekdiğerine musafaha ve temas ettiriyorsun, aralarında karnlar ve asırlar var?”

Cevap: Meşrutiyetin sırrı, kuvvet kanundadır, şahıs hiçtir. İstibdadın esası, kuvvet şahısta olur, kanunu kendi keyfine tâbi edebilir, hak kuvvetin mağlûbu. Fakat, bu iki ruh her zamanda birer şekle girer, birer libas giyer. Bu zamanın modası böyle giydiriyor. Zannolunmasın, istibdat galebe ettiği zaman tamamen hükmünü icra etmiş, Meşrutiyet mağlup olduğu vakit mahvolmuş. Kellâ! Kâinatta galib-i mutlak hayır olduğundan, pek çok envâ ve şuubat-ı heyet-i içtimaiyede Meşrutiyet hükümferma olmuştur. Cidal berdevam, harp ise sicaldir.

Eski Said Dönemi Eserleri (Münazarat), s. 167



LÛ­GAT­ÇE:

berdevam: devam etmekte.

cevanib-i âlem: âlemin dört bir tarafı.

cidal: mücadele.

galib-i mutlak: nihaî galip, kesin zafer.

istibdat: keyfî, baskıcı yönetim; zulüm ve tahakküm.

karn: devir, çağ; asır, yüz yıllık zaman.

kavânîn-i esasiye: esas kanunlar, temel kanunlar.

kellâ: hiçbir zaman, asla.

sical: galebenin bazen bir tarafta, bazen diğer tarafta olması. [Arap dilinde “El-harbü sicâl” (Harp bazen lehte, bazen aleyhtedir) şeklinde bir mesel, bir deyiş mevcuttur.]

şuubat-ı heyet-i içtimaiye: sosyal hayatın çeşitli kısımları, kesimleri.

zeynâb: gölcük, havuz.