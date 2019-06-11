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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 HAZİRAN 2019 SALI - YIL: 50

Kalp, bütün âlemi temsil eder

Risale-i Nur'dan
11 Haziran 2019, Salı
İ’lem Eyyühe’l-Aziz!

Hilkat şeceresinin semeresi insandır. Malûmdur ki, semere bütün eczanın en ekmeli ve kökten en uzağı olduğu için bütün eczanın hâsiyetlerini, meziyetlerini hâvîdir.

Ve keza, hilkat-i âlemin ille-i gaiye hükmünde olan çekirdeği yine insandır. Sonra o şecerenin semeresi olan insandan bir tanesini şecere-i İslâmiyete çekirdek ittihaz etmiştir. Demek o çekirdek, âlem-i İslâmiyetin hem bânisidir, hem esasıdır, hem güneşidir.

Fakat o çekirdeğin çekirdeği kalptir. Kalbin, ihtiyacat sâika­sıyla, âlemin envâıyla, eczasıyla pek çok alâkaları vardır. Esma-i Hüsnanın bütün nurlarına ihtiyaçları vardır. Dünyayı dolduracak kadar o kalbin hem emelleri, hem de düşmanları vardır. Ancak Ganiyy-i Mutlak ve Hafiz-i Hakikî ile itminan edebilir.

Ve keza, o kalbin öyle bir kabiliyeti vardır ki, bir harita veya bir fihriste gibi bütün âlemi temsil eder. Ve Vâhid-i Ehad’den başka, merkezinde, bir şeyi kabul etmiyor; ebedî, sermedî bir bekadan maada, bir şeye razı olmuyor.

İnsanın çekirdeği olan kalp, ubudiyet ve ihlâs altında İslâ­miyetle iska edilmekle, imanla intibaha gelirse, nurânî, misalî âlem-i emirden gelen emir ile öyle bir şecere-i nurânî olarak yeşillenir ki, onun cismânî âlemine ruh olur. Eğer o kalp çekirdeği böyle bir terbiye görmezse, kuru bir çekirdek kalarak, nura inkılâb edinceye kadar ateşle yanması lâzımdır.

Ve keza, o habbe-i kalp için pek çok hizmetçi vardır ki, o hâdimler kalbin hayatıyla hayat bulup inbisat ederlerse, kocaman kâinat onlara tenezzüh ve seyrangâh olur. Hatta kalbin hâdimlerinden bulunan hayal, meselâ en zayıf, en kıymetsizken, hapiste ve zindanda kayıtlı olan sahibini bütün dünyada gezdirir, ferahlandırır; ve şarkta namaz kılanın başını Hacerü’l-Esved’in altına koydurur; ve şehadetlerini, Hacerü’l-Esved’e muhafaza için tevdi ettirir.

Madem benî Âdem kâinatın semeresidir, nasıl ki bir harmanda başaklar dövülür, tasfiye neticesinde semereler istibka ve iddihar edilir; binaenaleyh, haşir meydanı da bir harmandır, kâinatın başak ve semeresi olan benî Âdemi intizar etmektedir.

Mesnevî-i Nuriye, Habbe, s. 130-131

LÛ­GAT­ÇE:

âlem-i emir: Cenab-ı Hakkın değişmeyen sabit hakikatler şeklinde devam eden kanunlarının âlemi.

bâni: bina eden, yapan.

ecza: cüzler, parçalar, kısımlar.

ekmel: daha (en, pek) mükemmel, en olgun.

envâ’: türler.

Ganiyy-i Mutlak: sonsuz ve sınırsız zenginlik sahibi ve hiç bir şeye ihtiyacı olmayan Allah.

habbe-i kalp: kalp çekirdeği, çekirdek gibi olan kalp.

Hafîz-i Hakikî: gerçek anlamda yarattıklarını koruyan ve muhafaza eden Allah.

hâvî: içine alan, kapsayan, kuşatan.

hilkat: yaratılış.

hilkat-i âlem: âlemin yaratılışı.

İ’lem Eyyühe’l-Aziz: bil ki ey aziz.

iddihar: biriktirme, depolama, toplama, yığma.

ille-i gaiye: gerçekleştirilmesi, meydana gelmesi için çaba harcanan şey, amaç, ideal.

inbisat: yayılma, genişleme.

intizar: bekleme, gözleme.

iska: su verme, sulama.

istibka: devamını isteme, sürüp gitmesini isteme.

maada: başka, gayri, -den başka.

sâika: sevk eden, sürükleyen, sebep olan.

semere: meyve, yemiş.

şecere: ağaç.

ubudiyet: kulluk.

Vâhid-i Ehad: bir olan ve birliği her bir şeyde tecelli eden Allah.

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