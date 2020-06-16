Kavga kapısını kapamak için, faiz kapısını kapayınız

İşârâtü’l-İ’câz’da ispat edildiği gibi, bütün ihtilâlât-ı beşeriyenin madeni bir kelime olduğu gibi, bütün ahlâk-ı seyyienin menbaı dahi bir kelimedir.

Birinci kelime: “Ben tok olayım, başkası açlıktan ölse, bana ne.”

İkinci kelime: “Sen çalış, ben yiyeyim.”

Evet, hayat-ı içtimaiye-i beşeriyede havas ve avâm, yani zenginler ve fakirler, muvazeneleriyle rahatla yaşarlar. O muvazenenin esası ise, havas tabakasında merhamet ve şefkat; aşağısında, hürmet ve itaattir. Şimdi birinci kelime havas tabakasını zulme, ahlâksızlığa, merhametsizliğe sevk etmiştir; ikinci kelime avâmı kine, hasede, mübarezeye sevk edip, rahat-ı beşeriyeyi birkaç asırdır selbettiği gibi; şu asırda, sa’y, sermaye ile mübareze neticesi, herkesçe malûm olan Avrupa hâdisat-ı azîmesi meydana geldi.

İşte medeniyet, bütün cemiyat-ı hayriye ile ve ahlâkî mektepleriyle ve şedid inzibat ve nizâmâtıyla, beşerin o iki tabakasını musalâha edemediği gibi, hayat-ı beşerin iki müthiş yarasını tedavi edememiştir. Kur’ân, birinci kelimeyi esasından vücub-u zekât ile kal’ eder, tedavi eder; ikinci kelimenin esasını hurmet-i riba ile kal’ edip, tedavi eder. Evet, ayet-i Kur’âniye, âlem kapısında durup, ribaya “Yasaktır!” der. “Kavga kapısını kapamak için banka kapısını kapayınız!” diyerek, insanlara ferman eder. Şakirdlerine, “Girmeyiniz!” emreder. Sözler, s. 460

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HAYAT-I İHTİLÂL MEVT-İ ZEKÂT, HAYAT-I RİBÂDAN ÇIKMIŞ

Bilcümle ihtilâlât, bütün herc ü fesâdât, hem asıl, hem madeni, rezail ve seyyiat, bütün fâsid hasletler,

Muharrik ve menbaı iki kelimedir tek, yahut iki kelâmdır.

Birincisi şudur ki: “Ben tok olsam, başkalar acından ölse, neme lâzım.”

İkincisi: “Rahatım için zahmet çek. Sen çalış, ben yiyeyim. Benden yemek, senden emekler.”

Birinci kelimede olan semm-i katili, hem kökünü kesecek, şâfi deva olacak tek bir devası vardır.

O da zekât-ı şer’î ki, bir rükn-ü İslâmdır. İkinci kelimede zakkum-şecer münderic. Onun ırkını kesecek, ribanın hurmetidir.

Beşer salâh isterse, hayatını severse, zekâtı vaz’ etmeli, ribayı kaldırmalı.

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BEŞER, HAYATINI İSTERSE ENVÂ-I RİBAYI ÖLDÜRMELİ

Tabaka-i havastan tabaka-i avâma sıla-i rahim kopmuştur. Aşağıdan fırlıyor

Seda-i ihtilâli, vaveylâ-i intikamı, kin ve haset enîni. Yukarıdan iniyor,

Zulüm ve tahkir ateşi, tekebbürün sıkleti, tahakküm saikası. Aşağıdan çıkmalı.

Tahabbüb ve itaat, hürmet ve hem imtisâl. Fakat merhamet ve ihsan yukarıdan inmeli,

Hem şefkat ve terbiye. Beşer bunu isterse sarılmalı zekâta, ribayı tard etmeli.

Kur’ân’ın adaleti bab-ı âlemde durup, ribaya der: “Yasaktır; hakkın yoktur, dönmeli.”

Dinlemedi bu emri, beşer yedi bir sille. (HÂŞİYE) Müthişini yemeden bu emri dinlemeli.

HÂŞİYE: Kuvvetli bir işaret-i gaybiyedir. Evet, beşer dinlemedi, İkinci Harb-i Umumî ile dehşetli silleyi de yedi.

Sözler, s. 792

LUGATÇE:

ahlâk-ı seyyie: Kötü ahlâk.

cemiyât-ı hayriye: Hayırlı cemiyetler, faydalı kuruluşlar.

hayat-ı içtimâiye-i beşeriye: Beşerî sosyal hayat.

hurmet-i ribâ: Faizin haram kılınması.

ihtilâlât-ı beşeriye: Beşerî karışıklıklar, sosyal çalkantılar.

mâden: Kaynak.

musâlâha: Barış.

muvâzene: Denge.

ribâ: Faiz.

sa’y: Emek, gayret, çalışma.

selb: Kaldırma.

şâkird: Tlebe, öğrenci.

şedid: Şiddetli.

vücub-u zekât: Zekâtın farz oluşu.