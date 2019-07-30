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30 TEMMUZ 2019 SALI - YIL: 50

Kelime-i Tevhidi tekrar ile zikretmek

Risale-i Nur'dan
30 Temmuz 2019, Salı

İ’lem Eyyühe’l-Aziz!

Zikreden adamın, feyz-i İlâhîyi celb eden muhtelif latîfeleri vardır. Bir kısmı kalp ve aklın şuuruna bağlıdır, bir kısmı da şuursuz, yani şuurlara tâbi değildir, “Min haysü lâ yeş’ur” [Şuurunda olmadan] husule gelir. Binaenaleyh, gaflet ile yapılan zikirler dahi feyizden hâlî değildir.

İ’lem Eyyühe’l-Aziz!

Cenab-ı Hak, insanı pek acib bir terkibde halk etmiştir. Kesret içinde vahdeti, terkib içinde besateti, cemaat içinde ferdiyeti vardır. İhtiva ettiği âzâ, havâs ve letaifin her birisi için müstakil lezzetler, elemler olduğu gibi, aralarında görülen sür’at-i teavün ve imdattan anlaşıldığı üzere, her birisi arkadaşlarının lezzet, elem ve teessüratından da hisse alıyorlar. Bu hilkat sayesinde, insan, eğer ubudiyet yoluna giderse, bütün lezzet, nimet, kemâlât nevilerine, kısımlarına mazhar olmaya şâyandır. Ve keza, eğer enaniyet yolunu takip ederse, çeşit çeşit elem ve azaplara da mahal olmaya müstahaktır.

İ’lem Eyyühe’l-Aziz!

Kelime-i Tevhidin tekrar ile zikrine devam etmek, kalbi pek çok şeylerle bağlayan bağları, ipleri kırmak içindir ve nefsin tapacak derecede sanem ittihaz ettiği mahbublardan yüzünü çevirmektir. Maahâzâ, zâkir olan zatta bulunan hasse ve latîfelerin ayrı ayrı tevhidleri olduğuna işaret olduğu gibi; onların da, onlara münasip şerikleriyle olan alâkalarını kesmek içindir.

İ’lem Eyyühe’l-Aziz!

İnsanın bir akrabasına, meselâ, okuduğu bir Fatiha-i Şerifeden hâsıl olan sevaptan istifade etmekte bir ile bin müsavidir. Nasıl ki ağızdan çıkan bir lâfzın işitilmesinde bir cemaat ile bir ferd bir olur. Çünkü latif şeyler matbaa gibidir. İstinsah edilen bir kelimeden, bin kelime çıkar.

Ve keza nurânî şeylerde vahdet ile beraber tekessür olduğuna, yani bir nurânî şeyde bin sevap bulunduğuna bir işarettir...

Mesnevî-i Nuriye, Hubab, s. 100-101

LÛ­GAT­ÇE:

besatet: basitlik, sadelik.

enaniyet: benlik, gurur, kibir.

hâlî: boş.

halk etmek: yaratmak.

havâs: hasseler, duyular.

hilkat: yaratılma, yaratılış.

i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz kardeşim, bil ki!

istinsah etmek: çoğaltmak.

Kelime-i Tevhid: Allah’ın birliğini ifade eden Tevhid kelimesi, “Lâ ilâhe illallah” kelimesi.

kesret: çokluk.

latîfe: duyu, duygu, his.

letaif: duyular, hisler.

maahâzâ: bununla beraber.

müsavi: eşit.

sanem: put, Allah’tan başka tapınılan her şey.

sür’at-i teavün ve imdat: yardım ve yardımlaşmadaki hızlılık.

şerik: ortak.

tekessür: çoğalma.

ubudiyet: kulluk.

vahdet: birlik, teklik.

zâkir: zikreden.

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