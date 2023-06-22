Kendi için değil milleti için yaşamak

Büyük bir taaccüble görmüyor musunuz ki, terakkiyat-ı hâzıranın üssü’l-esası ve belki din-i hakkın muktezâsı olan “Ben ölürsem devletim, milletim ve ahbaplarım sağdırlar” gibi kelime-i beyza ve haslet-i hamrayı gayr-i müslimler çalmışlar.

Çünkü, onların bir fedaîsi der: “Ben ölürsem milletim sağ olsun; içinde bir hayat-ı maneviyem vardır.” Ve bütün sefaletin ve şahsiyatın esası olan, “Ben öldükten sonra dünya ne olursa olsun, isterse tufan olsun”; veyahut “Eğer susuzluktan ölürsem, bir damla yağmur yağmasın.” olan kelime-i hamka ve seciye-i avra, himmetimizin elini tutmuş rehberlik ediyor.

İşte en iyi haslet ki, dinimizin muktezâsıdır. Biz, ruhumuzla, canımızla, vicdanımızla, fikrimizle ve bütün kuvvetimizle demeliyiz ki: “Biz ölsek, milletimiz olan İslâmiyet hayydır, ilelebed bâkîdir. Milletim sağ olsun; sevab-ı uhrevî bana kâfidir, milletin hayatındaki hayat-ı maneviyem beni yaşattırır, âlem-i ulvîde beni mütelezziz eder. ‘Ölüm, Nevruz Bayramı günümüzdür.’” deyip, nurun ve hamiyetin nurlu rehberlerini kendimize rehber etmeliyiz.

Suâl: “Biz kuvvetimizi nasıl toplayıp namus-u İslâmiye-i milliyeyi muhafaza edeceğiz?” (HÂŞİYE-1)

Cevap: Fikr-i milliyet ile, milletin cevfinde havz-ı kevser gibi bir havz-ı marifet ve muhabbet yapınız, altındaki suyunu çeken delikleri maarif ile kapatınız, içine su akıtan yukarıdaki mecraları fazilet-i İslâmiye ile açınız. Büyük bir çeşme var; şimdiye kadar sû-i istimal ile şûristana dağılıp bazı seele ve acezeye neşv ü

nemâ verdi. Bu çeşmeye güzel bir mecra yapınız, mesai-yi şer’iye ile şu havuza dökünüz, sonra da bostan-ı kemâlâtınıza su veriniz. Bu, hiç bitmez ve tükenmez bir menbadır.

Suâl: “Nedir o çeşme?”

Cevap: Zekât. Sizler Hanefî ve Şafiîsiniz.

Suâl: “Şayet kuruyup gitmez de o hazineye akarsa, ne iyi ne güzel!”

Cevap: “Evet, aranızda ancak zekât ile parlayıp çiçek açabilen bir zekâ var.” (HÂŞİYE-2)

Suâl: “Nasıl?”

Cevap: Eğer ezkiya, zekâvetlerinin zekâtını; ve ağniya, velev zekâtın zekâtını milletin menfaatine sarf etseler, milletimiz de başka milletlere yolda karışabilir.

HÂŞİYE-1: Kırk beş sene evvel bedevî aşâire olan bu dersler, şimdi Nurun şâkirdlerine de bir ders olabilir diye kalbime ihtar edildi.

HÂŞİYE-2: Darılma, şu kelâm zekâtın postunu giymiş.

Eski Said Dönemi Eserleri (Münazarat), s. 200



LÛ­GAT­ÇE:

ağniya: zenginler.

cevf: iç boşluk, oyuk.

ezkiya: zekiler.

haslet-i hamra: hamiyet, gayret ve utanmadan gelen ve yüz kızarması şeklinde görülen güzel bir huy.

kelime-i beyza: parlak, beyaz söz.

kelime-i hamka: ahmakça söz; ahmakların sözü.

seciye-i avra: tek gözlü seciye, dünyaperestlik; sadece dünyayı görenlerin tek gözlü, tek yönlü karakteri.

seele: dilenciler.

şûristan: çorak arazi, çöl.

taaccüb: hayret.

terakkiyat-ı hâzıra: şimdiki ilerlemeler, gelişmeler.