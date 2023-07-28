"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 TEMMUZ 2023 CUMA - YIL: 54

Kerbelâ’ya kader noktasından bakmak

Risale-i Nur'dan
28 Temmuz 2023, Cuma
(Dünden devam)

Amma kader nokta-i nazarında feci akıbetin hikmeti ise: Hasan ve Hüseyin ve onların hanedanları ve nesilleri, manevî bir saltanata namzet idiler. Dünya saltanatı ile manevî saltanatın cem’i gayet müşküldür. Onun için onları dünyadan küstürdü, dünyanın çirkin yüzünü gösterdi; tâ kalben dünyaya karşı alâkaları kalmasın. Onların elleri muvakkat ve sûrî bir saltanattan çekildi; fakat parlak ve daimî bir saltanat-ı maneviyeye tayin edildiler. Âdi valiler yerine, evliya aktablarına merci oldular.

Üçüncü Sualiniz: “O mübarek zatların başına gelen o feci gaddarâne muamelenin hikmeti nedir?” diyorsunuz.

Elcevap: Sâbıkan beyan ettiğimiz gibi, Hazret-i Hüseyin’in muarızları olan Emevîler saltanatında, merhametsiz gadre sebebiyet verecek üç esas vardı:

Birisi: Merhametsiz siyasetin bir düsturu olan “Hükûmetin selâmeti ve asayişin devamı için eşhas feda edilir.”

İkincisi: Onların saltanatı, unsuriyet ve milliyete istinad ettiği için milliyetin gaddarâne bir düsturu olan “Milletin selâmeti için her şey feda edilir.”

Üçüncüsü: Emevîlerin Hâşimîlere karşı an’anesindeki rekabet damarı, Yezid gibi bazılarda bulunduğu için şefkatsiz bir gadre kabiliyet göstermişti.

Dördüncü bir sebep de, Hazret-i Hüseyin’in taraftarlarında bulunuyordu ki Emevîlerin, Arap milliyetini esas tutup sair milletlerin efradına “memalik” tabir ederek köle nazarıyla bakmaları ve gurur-u milliyelerini kırmaları yüzünden milel-i sâire Hazret-i Hüseyin’in cemaatine intikamkârâne ve müşevveş bir niyetle iltihak ettiklerinden, Emevîlerin asabiyet-i milliyelerine fazla dokunmuş, gayet gaddarâne ve merhametsizcesine meşhur faciaya sebebiyet vermişlerdir.

Mezkûr dört esbab zâhirîdir. Kader noktasından bakıldığı vakit, Hazret-i Hüseyin ve akrabasına o facia sebebiyle hâsıl olan netaic-i uhreviye ve saltanat-ı ruhaniye ve terakkiyat-ı maneviye o kadar kıymettardır ki o facia ile çektikleri zahmet gayet kolay ve ucuz düşer. Nasıl ki bir nefer, bir saat işkence altında şehid edilse, öyle bir mertebeyi bulur ki on sene başkası çalışsa ancak o mertebeyi bulur. Eğer o nefer şehid olduktan sonra ona sorulabilse, “Az bir şey ile pek çok şeyler kazandım” diyecektir.

Mektubat, s. 69

LÛ­GAT­ÇE:

aktab: kutublar, büyük velîlerden zamanın en büyük mürşidi olan kimseler.

an’ane: gelenek.

esbab: sebepler.

eşhas: şahıslar, ferdler.

gadir: gaddarlık, zulüm, hainlik.

memalik: kullar, köleler.

milel-i sâire: diğer milletler.

muarız: karşı çıkan, muhalif.

müşevveş: karışık.

netaic-i uhreviye: ahiretteki neticeler, sonuçlar.

sâbıkan: bundan önce, evvelce.

terakkiyat-ı maneviye: manevî yükselmeler, ilerlemeler.

Okunma Sayısı: 127
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Türkiye uyuma, kardeşine sahip çık

    16 milyon emekli mağdur

    Aslan payı yine faize

    Ağaç kesimini durdurun

    İsrail yine çocuk öldürdü

    Ara eleman sıkıntısı işletmeler için büyük dert

    Ormanlar alev alev

    Tüpe bir ayda ikinci zam

    Nijer’de 10 subayla darbe girişimi

    Alaşehir'de de orman yangını çıktı

    Düzce'de denize girmek yasaklandı

    Meteoroloji'den Karadeniz'de fırtına uyarısı

    Antalya - Kemer'de devam eden orman yangınına ilişkin son durum?

    Kuzey yarım küredeki yangınlarda 40 kişi öldü

    Üniversite tercih süreci başladı

    Emekli mağdur

    Milletin sesine kulak vermediler

    Meclis’te reddettiler, Saray’da konuştular

    Florida’da okyanus kaynıyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    115 yıl sonra sansür
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Kutlu bir gün: Aşure günü
    Cevher İLHAN

    Ekonomik iflas karartılıyor
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kâinatın Güneşini (asm) tasdik ediyorlar
    İbrahim Aktaşcı

    Öğrenciye, bekâra, çocukluya…
    Ali FERŞADOĞLU

    Dikkat, yangında ilk kurtarılacaklar!
    Faruk ÇAKIR

    Daha çok kitap
    Risale-i Nur'dan

    Kerbelâ’ya kader noktasından bakmak
    Orhan Ali YILMAZ

    İnsanın lezzetleri, bir de şu “kör” hissiyâtımız...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.