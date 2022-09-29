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29 EYLÜL 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

“Kimin için Allah var, ona her şey var”

Risale-i Nur'dan
29 Eylül 2022, Perşembe
(Dünden Devam)

...O kavakların her birinin yaprakları adedince hikmetleri ve manaları ve –Risale-i Nur’da ispat edildiği gibi– üç kısma ayrılan neticeleri ve vazifeleri var diye gösterdi.

Birinci kısım, Sâni-i Zülcelâl’in esmasına bakar. Meselâ; nasıl ki bir usta, harika bir makineyi yapsa, onu takdir eden herkes o zata “Maşaallah, bârekâllah!” deyip alkışlar. Öyle de, o makine dahi, ondan maksud neticeleri tam tamına göstermesiyle, lisan-ı hâliyle ustasını tebrik eder, alkışlar. Her zîhayat ve her şey böyle bir makinedir; ustasını tebriklerle alkışlar.

İkinci kısım hikmetleri ise, zîhayatın ve zîşuurun nazarlarına bakar, onlara şirin bir mütalâagâh, birer kitab-ı marifet olur; manalarını zîşuurun zihinlerinde ve suretlerini kuvve-i hafızalarında ve elvah-ı misaliyede ve âlem-i gaybın defterlerinde daire-i vücutta bırakıp, sonra âlem-i şehadeti terk eder, âlem-i gayba çekilir. Demek, sûrî bir vücudu bırakır, manevî ve gaybî ve ilmî çok vücutları kazanır.

Evet, madem Allah var ve ilmi ihâta eder; elbette adem, idam, hiçlik, mahv, fenâ, hakikat noktasında ehl-i imanın dünyasında yoktur. Ve kâfirlerin dünyaları ademle, firakla, hiçlikle, fânîlikle doludur. İşte bu hakikati, umumun lisanında gezen bu gelen darbımesel ders verip, der: “Kimin için Allah var, ona her şey var ve kimin için yoksa her şey ona yoktur, hiçtir.”

Elhâsıl: Nasıl ki, iman ölüm vaktinde insanı idam-ı ebedîden kurtarıyor; öyle de, herkesin hususî dünyasını dahi idamdan ve hiçlik karanlıklarından kurtarıyor. Ve küfür ise, hususan küfr-ü mutlak olsa, hem o insanı, hem hususî dünyasını ölümle idam edip manevî cehennem zulmetlerine atar, hayatının lezzetlerini acı zehirlere çevirir. Hayat-ı dünyeviyeyi ahirete tercih edenlerin kulakları çınlasın. Gelsinler, buna ya bir çare bulsunlar veya imana girsinler, bu dehşetli hasarattan kurtulsunlar. 

Sözler, s. 522

LÛ­GAT­ÇE:

adem: yokluk.

âlem-i gayb: gayb âlemi, göremediğimiz âlem.

âlem-i şehadet: gözle gördüğümüz âlem, kâinat.

darbımesel: atasözü, vecize.

elvah-ı misaliye: misalî levhalar; varlıkların ve hadiselerin misallerinin, kopyalarının ve görüntülerinin alınıp kaydedildiği levhalar.

hasarat: zararlar.

kitab-ı marifet: Allah’ı tanıtan kitap.

küfr-ü mutlak: tam ve kesin bir küfür ve inkâr; hiçbir imanî hükmü, delili, hakikati kabul etmeme.

mütalâagâh: okuyup inceleme, etraflıca düşünme yeri.

Sâni-i Zülcelâl: sonsuz büyüklük sahibi ve her şeyi sanatla yaratan Allah.

zîhayat: hayat sahibi.

zîşuur: şuur sahibi.

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