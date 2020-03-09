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9 MART 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Kıyametin vakti kesin olarak bilinebilir mi?

Risale-i Nur'dan
09 Mart 2020, Pazartesi

Dördüncü Nokta

Ecel ve mevt gibi umur-u gaybiye çok hikmet ve maslahat cihetiyle gizli kaldığı misillü, dünyanın sekeratı ve mevti ve nev-i beşerin ve cins-i hayvanın eceli ve vefatı olan kıyamet dahi çok maslahatlar için gizlenilmiş.

Evet, eğer ecel vakti muayyen olsaydı, yarı ömür gaflet-i mutlaka içinde ve yarıdan sonra darağacına asılmak için her gün bir ayak daha onun tarafına atılmakla dehşet-i mutlaka içinde, havf ve recanın muvazene-i maslahatkârâne ve hakîmânesi bozulduğu gibi; aynen öyle de, dünyanın eceli ve sekeratı olan kıyamet vakti muayyen olsaydı, kurun-u ulâ ve vusta fikr-i ahiretten pek az müteessir olacaktı ve kurun-u uhra dehşet-i mutlaka içinde bulunup, ne hayat-ı dünyeviyenin lezzeti ve kıymeti kalır ve ne de havf ve reca içinde ihtiyâr ile itaatkârâne olan ubudiyetin ehemmiyeti ve hikmeti bulunurdu. Hem eğer muayyen olsa, bir kısım hakaik-ı imaniye bedahet derecesine girer, herkes ister istemez tasdik eder; ihtiyâr ve irade ile bağlı olan sırr-ı teklif ve hikmet-i iman bozulur.

İşte bunun gibi çok maslahatlar için, umur-u gaybiye gizli kaldığından, herkes her dakikada hem ecelini, hem bekasını düşündüğü için, hem dünyaya, hem ahiretine çalışabildiği gibi; her asırda dahi hem kıyamet kopacağını, hem dünyanın devamını düşünebildiği için, hem dünyanın fânîliğinde hayat-ı bâkiyeye, hem hiç ölmeyecek gibi imaret-i dünyaya çalışabilir.

Hem de musibetlerin vakti muayyen olsaydı, musibet başına gelen adam, musibetin intizarında, o gelen musibetin belki on mislinden ziyade manevî bir musibet o intizardan çekmemesi için, hikmet ve rahmet-i İlâhiye tarafından gizli, perdeli bırakılmış. Ve ekser hâdisat-ı kevniye-i gaybiye böyle hikmetleri bulunduğundandır ki gaibden haber vermek yasak edilmiş.

”Lâ ya’lemü’l-gaybe illallah” [Gaybı Allah’tan başka kimse bilmez] düsturuna karşı hürmetsizlik ve itaatsizlik etmemek içindir ki, medar-ı teklif ve hakaik-ı imaniyeden başka olan umur-u gaybiyeden izn-i Rabbanî ile haber verenler dahi, yalnız işaret suretinde perdeli ve kapalı ihbar etmişler. Hatta Tevrat ve İncil ve Zebur’da Peygamberimiz hakkında gelen müjdeler ve haberler dahi bir derece perdeli ve kapalı gelmiş ki, o kitapların bir kısım tâbileri, tevil edip, iman etmediler. Fakat itikadat-ı imaniyeye giren meseleleri tasrih ile ve tekrar ile ihbar etmek ve açık bir surette tebliğ etmek hikmet-i teklifin muktezası olduğundan, Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan ve Tercüman-ı Zîşanı (asm) umur-u uhreviyeden tafsilen ve hâdisat-ı istikbaliye-i dünyeviyeden icmalen haber vermişler.

Şualar, Beşinci Şua, s. 610-611

LÛ­GAT­ÇE:

hâdisat-ı istikbaliye-i dünyeviye: dünyaya ait istikbal hadiseleri, gelecek olayları.

hâdisat-ı kevniye-i gaybiye: maddî âlemde istikbalde meydana gelecek olan olaylar.

havf: korku, korkma.

imaret-i dünya: dünyayı şenlendirme, tamir etme.

intizar: bekleme, gözleme.

kurun-u uhra: son çağlar, yakın çağlar.

kurun-u ulâ: ilk çağlar.

kurun-u vusta: orta çağlar.

maslahat: fayda, maksat.

mevt: ölüm.

muayyen: belirli.

muvazene-i maslahatkârâne ve hakîmâne: belli bir maksat, fayda ve hikmet gözetilir şekildeki denge.

reca: umma, ümit hâli.

sırr-ı teklif: teklif sırrı, insanların dünyaya gelip Allah tarafından sorumlu tutulmalarının sırrı; imtihan sırrı.

ubudiyet: kulluk.

umur-u gaybiye: gaybî işler, Allah ve Onun bildirdiği kişiler dışında hiç kimsenin bilmediği işler.

umur-ı uhreviye: ahiretle ilgili haller, meseleler.

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