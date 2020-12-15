Kur'an Arş-ı A'zamdan gelmiş bir Kelamullah

(Dünden devam)

Aynen öyle de, biz de ilm-i usûl ve fenn-i mantıkça “sebir ve taksim” denilen en kat’î bir hüccetle deriz: Ey şeytan ve ey şeytanın şakirdleri! Kur’ân ya Arş-ı A’zamdan, İsm-i A’zamdan gelmiş bir ke­lâmullahtır veyahut –hâşâ, sümme hâşâ, yüz bin kere hâşâ– yerde, sahtekâr ve Allah’tan korkmaz ve Allah’ı bilmez, itikadsız bir beşerin düzmesidir. Bu ise, ey şeytan, sâbık hüccetlere karşı bunu sen diyemedin ve diyemezsin ve diyemeyeceksin. Öyle ise, bizzarure ve bilâşüphe, Kur’ân Hâlık-ı Kâinatın kelâmıdır. Çünkü ortası yoktur ve muhaldir ve olamaz. Nasıl ki kat’î bir surette ispat ettik; sen de gördün ve dinledin.

Hem Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm, ya resulullahtır ve bütün resullerin ekmeli ve bütün mahlûkatın efdalidir veyahut –hâşâ, yüz bin defa hâşâ– Allah’a iftira ettiği ve Allah’ı bilmediği ve azabına inanmadığı için itikadsız, esfel-i sâfilîne sukut etmiş bir beşer farz etmek (HÂŞİYE) lâzım gelir ki; bu ise, ey İblis, ne sen ve ne de güvendiğin Avrupa feylesofları ve Asya münafıkları bunu diyemezsiniz ve diyememişsiniz ve diyemeyeceksiniz ve dememişsiniz ve demeyeceksiniz. Çünkü bu şıkkı dinleyecek ve kabul edecek, dünyada yoktur. Onun içindir ki, güvendiğin o feylesofların en müfsidleri ve o Asya münafıklarının en vicdansızları dahi diyorlar ki: “Muhammed-i Arabî (asm) çok akıllı idi, çok güzel ahlâklı idi.”

Madem şu mesele iki şıkka münhasırdır. Ve madem ikinci şık muhaldir ve hiçbir kimse buna sahip çıkmıyor. Ve madem kat’î hüccetlerle ispat ettik ki, ortası yoktur.

Elbette, bizzarure, senin ve hizbü’ş-şeytanın rağmına olarak, bilbedahe ve bihakka’l-yakîn, Muhammed-i Arabî Aleyhissalâtü Vesselâm resulullahtır ve bütün resullerin ekmelidir, bütün mahlûkatın efdalidir.

HÂŞİYE: Kur’ân-ı Hakîm, kâfirlerin küfriyatlarını ve galiz tabiratlarını iptal etmek için zikrettiğine istinaden, ehl-i dalâletin fikr-i küfrîlerinin bütün bütün muhaliyetini ve bütün bütün çürüklüğünü göstermek için şu tabiratı farz-ı muhal suretinde titreyerek kullanmaya mecbur oldum.

Sözler, s. 217-218

LÛ­GAT­ÇE:

Arş-ı A’zam: Allah’ın katı.

bihakka’l-yakîn: Yaşayıp bizzat tecrübe edercesine bir kesinlikle.

bilbedahe: İspata ihtiyaç göstermeyecek açıklıkta.

esfel-i sâfilîn: Aşağıların en aşağısı.

hizbü’ş-şeytan: Şeytana uyanlar.

hüccet: Delil.

ilm-i usûl: Usûl ilmi (metodoloji).

Hâlık-ı Kâinat: Kâinatın yaratıcısı.

kelâmullah: Allah’ın kelâmı, sözleri.

muhaliyet: İmkânsızlık, inkânsız oluş.

sebir ve taksim: Bir şeyin aslında bulunan vasıfların, birer birer illet olmaktan çıkarıldıktan sonra, tam illet olmaya elverişli olanın tesbit edilmesi şeklindeki ispatlama metodu.

İsm-i A’zam: Allah’ın en büyük ismi.