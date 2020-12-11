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11 ARALIK 2020 CUMA - YIL: 51

Kur’ân beşer fikrinin tasniâtı olamaz

Risale-i Nur'dan
11 Aralık 2020, Cuma
(Dünden devam)

Salisen: Hem Kur’ân’ı beşer kelâmı farz etmek, lâzım gelir ki, âsârıyla, tesiratıyla, netaiciyle âlem-i insaniyetin bilmüşahede en ruhlu ve hayatfeşan, en hakikatli ve saadetresan, en cemiyetli ve mu’cizbeyan, âlî meziyetleriyle yaldızlı bir Furkan’ın gizli hakikati, hâşâ, muavenetsiz, ilimsiz bir tek insanın sahtekâr, âdi fikrinin tasniâtı olsun ve yakından onu temaşa eden ve merakla dikkat eden büyük zekâlar, ulvî dehalar, onda hiçbir zaman, hiçbir cihette sahtekârlık ve tasannu eserini görmesin, daima ciddiyeti, samimiyeti, ihlâsı bulsun.

Bu ise, yüz derece muhal olmakla beraber, bütün ahvâliyle, akvaliyle, harekâtıyla bütün hayatında emaneti, imanı, emniyeti, ihlâsı, ciddiyeti, istikameti gösteren ve ders veren ve sıddıkînleri yetiştiren, en yüksek, en parlak, en âlî haslet telâkki edilen ve kabul edilen bir zatı en emniyetsiz, en ihlâssız, en itikadsız farz etmekle, muzaaf bir muhali vaki görmek gibi, şeytanı dahi utandıracak bir hezeyan-ı küfrîdir. Çünkü şu meselenin ortası yoktur. Zira farz-ı muhal olarak, Kur’ân kelâmullah olmazsa, Arştan zemine düşer gibi sukut eder, ortada kalmaz. Mecma-ı hakaik iken menba-ı hurafat olur. Ve o harika fermanı gösteren zat –hâşâ, sümme hâşâ– eğer Resulullah olmazsa, a’lâ-yı illiyyînden esfel-i sâfilîne sukut etmek ve menba-ı kemâlât derecesinden maden-i desais makamına düşmek lâzım gelir; ortada kalmaz. Zira Allah namına iftira eden, yalan söyleyen, en edna bir dereceye düşer. Bir sineği daimî bir surette tavus görmek ve tavusun büyük evsafını onda her vakit müşahede etmek ne kadar muhal ise, şu mesele de öyle muhaldir. Fıtraten akılsız, sarhoş bir divane lâzım ki buna ihtimal versin.

Rabian: Hem Kur’ân’ı kelâm-ı beşer farz etmek; lâzım gelir ki, nev-i benî Âdem’in en büyük ve muhteşem ordusu olan ümmet-i Muhammediyenin (asm) mukaddes kumandanı olan Kur’ân, bilmüşahede kuvvetli kanunlarıyla, esaslı düsturlarıyla, nafiz emirleriyle o pek büyük orduyu, iki cihanı fethedecek bir derecede bir intizam verdiği ve bir inzibat altına aldığı ve maddî manevî teçhiz ettiği ve umum o efradın derecatına göre akıllarını talim ve kalplerini terbiye ve ruhlarını teshir ve vicdanlarını tathir ve a’zâ ve cevârihlerini istimal ve istihdam ettiği hâlde –hâşâ, yüz bin defa hâşâ– kuvvetsiz, kıymetsiz, asılsız bir düzme farz edip, yüz derece muhali kabul etmek lâzım gelmekle beraber, müddet-i hayatında ciddî harekâtıyla Hakk’ın kanunlarını benî Âdem’e ders veren ve samimî ef’âliyle hakikatin düsturlarını beşere talim eden ve halis ve makul akvaliyle istikametin ve saadetin usullerini gösteren ve tesis eden ve bütün tarihçe-i hayatının şehadetiyle Allah’ın azabından çok havf eden ve herkesten ziyade Allah’ı bilen ve bildiren ve nev-i beşerin beşten birisine ve küre-i arzın yarısına bin üç yüz elli sene kemâl-i haşmet ile kumandanlık eden ve cihanı velveleye veren ve şöhretşiar şuunatıyla nev-i beşerin, belki kâinatın elhak medar-ı fahri olan bir zatı –hâşâ, yüz bin defa hâşâ– sahtekâr, Allah’tan korkmaz ve bilmez ve haysiyetini tanımaz, insaniyetin âdi derecesinde farz etmekle yüz derece muhali birden irtikâb etmek lâzım gelir. Çünkü şu meselenin ortası yoktur. 

Zira farz-ı muhal olarak, Kur’ân kelâmullah olmazsa, Arştan düşse, ortada kalamaz; belki yerde yalancı birinin malı olduğunu kabul etmek lâzım gelir. 

Bu ise, ey şeytan, yüz derece, sen, katmerli bir şeytan olsan, bozulmamış hiçbir aklı kandıramazsın ve çürümemiş hiçbir kalbi ikna edemezsin.

Sözler, s. 214-216

(Devamı var)

LÛ­GAT­ÇE:

âsâr: Eserler.

havf etmek: Korkmak.

hezeyan-ı küfrî: Küfre ait saçmalamalar.

kelâmullah: Allah’ın kelâmı, sözü.

mecma-ı hakaik: Hakikatler mecmuası.

menba-ı hurafat: Hurafeler kaynağı.

tasniât: Yapmacık, sun’î uydurmalar.

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