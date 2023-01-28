Kur’ân bir hutbe-i ezeliyedir

İKİNCİ CÜZ VE TETİMME-İ TARİF

Kur’ân Arş-ı A’zamdan, İsm-i A’zamdan, her ismin mertebe-i a’zamından geldiği için On İkinci Söz’de beyan ve ispat edildiği gibi, Kur’ân;

- bütün âlemlerin Rabbi itibarıyla, Allah’ın kelâmıdır;

- hem bütün mevcudatın İlâhı ünvanıyla, Allah’ın fermanıdır;

- hem bütün semavat ve arzın Hâlık’ı namına bir hitaptır;

- hem rububiyet-i mutlaka cihetinde bir mükâlemedir;

- hem saltanat-ı amme-i Sübhaniye hesabına bir hutbe-i ezeliyedir;

- hem rahmet-i vâsia-i muhita nokta-i nazarında, bir defter-i iltifatat-ı Rahmaniyedir;

- hem ulûhiyetin azamet-i haşmeti haysiyetiyle, başlarında bazen şifre bulunan bir muhabere mecmuasıdır;

- hem İsm-i A’zamın muhitinden nüzul ile, Arş-ı A’zamın bütün muhatına bakan ve teftiş eden hikmetfeşan bir kitab-ı mukaddestir.

Ve şu sırdandır ki, “Kelâmullah” ünvanı, kemâl-i liyakatle Kur’ân’a verilmiş ve daima da veriliyor.

Kur’ân’dan sonra, sair enbiyanın kütüb ve suhufları derecesi gelir.

Sair nihayetsiz kelimât-ı İlâhiyenin ise; bir kısmı dahi has bir itibarla, cüz’î bir ünvan ile, hususî bir tecelli ile, cüz’î bir isim ile ve has bir rububiyet ile ve mahsus bir saltanat ile ve hususî bir rahmet ile zâhir olan ilhamat suretinde bir mükâlemedir. Melek ve beşer ve hayvanatın ilhamları, külliyet ve hususiyet itibarıyla çok muhteliftir.

ÜÇÜNCÜ CÜZ

Kur’ân, asırları muhtelif bütün enbiyanın kütüblerini ve meşrepleri muhtelif bütün evliyanın risalelerini ve meslekleri muhtelif bütün asfiyanın eserlerini icmâlen tazammun eden ve cihât-ı sittesi parlak ve evham u şübehatın zulümatından musaffa ve nokta-i istinadı bilyakîn vahy-i semavî ve kelâm-ı ezelî ve hedefi ve gayesi bilmüşahede saadet-i ebediye; içi bilbedahe halis hidayet, üstü bizzarure envâr-ı iman, altı biilme’l-yakîn delil ve bürhan, sağı bittecrübe teslim-i kalp ve vicdan, solu biayne’l-yakîn teshir-i akıl ve iz’an, meyvesi bihakka’l-yakîn rahmet-i Rahman ve dâr-ı cinan, makamı ve revacı bilhads-i sâdık makbul-ü melek ve ins ü can bir kitab-ı semavîdir.

Kur’ân’ın tarifine dair üç cüz’ündeki sıfatların her biri başka yerlerde kat’î ispat edilmiş veya ispat edilecektir; davamız mücerred değil, her birisi bürhan-ı kat’î ile müberhendir.

Sözler, s. 410

LÛ­GAT­ÇE:

Arş-ı A’zam: Allah’ın kudretinin ve hâkimiyetinin bilindiği, göründüğü en büyük daire.

asfiya: sâfiyet, takvâ ve kemâlât sâhibi olup, peygamberlerin yolundan giden zatlar.

bilhads-i sâdık: doğru bir sezgi ile.

cihât-ı sitte: altı yön, taraf.

İsm-i A’zam: Allah’ın isimlerinden kâinatta en kapsamlı olarak görülenleri ve bilinenleri.

müberhen: delillerle ispatlanmış olan.

rububiyet-i mutlaka: Allah’ın kayıtsız, şartsız bütün varlıkları yaratması, ihtiyaçlarını gidermesi ve onları uyum içinde idare etmesi.

