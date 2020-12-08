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8 ARALIK 2020 SALI - YIL: 51

Kur’ân’ı beşer kelâmı farz etmek

Risale-i Nur'dan
08 Aralık 2020, Salı
Bana der: “Sen, Kur’ân’ı pek âlî, çok parlak görüyorsun. Bîtarafâne muhakeme et, öyle bak. Yani bir beşer kelâmı farz et bak; acaba o meziyetleri, o ziynetleri görecek misin?”

On Beşinci Söz’ün Zeyli [Yirmi Altıncı Mektub’un Birinci Mebhası]

Hüccetü’l-Kur’ân Ale’ş-şeytan ve Hizbihî

İblisi ilzam, şeytanı ifhâm, ehl-i tuğyanı iskât eden Birinci Mebhas: Bîtarafâne muhakeme içinde şeytanın müthiş bir desisesini kat’î bir surette reddeden bir vakıadır. O vakıanın mücmel bir kısmını on sene evvel Lemaat’ta yazmıştım. 

Şöyle ki: Bu risalenin telifinden on bir sene evvel Ramazan-ı Şerifte İstanbul Bayezid Cami-i Şerifinde hafızları dinliyordum. Birden, şahsını görmedim, fakat manevî bir ses işittim gibi bana geldi. Zihnimi kendine çevirdi; hayalen dinledim. Baktım ki, bana der:

“Sen, Kur’ân’ı pek âlî, çok parlak görüyorsun. Bîtarafâne muhakeme et, öyle bak. Yani bir beşer kelâmı farz et bak; acaba o meziyetleri, o ziynetleri görecek misin?” dedi.

Hakikaten ben de ona aldandım, beşer kelâmı farz edip, öyle baktım. Gördüm ki, nasıl Bayezid’in elektrik düğmesi çevrilip söndürülünce ortalık karanlığa düşer; öyle de, o farz ile, Kur’ân’ın parlak ışıkları gizlenmeye başladı. O vakit anladım ki, benim ile konuşan şeytandır; beni vartaya yuvarlandırıyor. Kur’ân’dan istimdad ettim. 

Birden, bir nur kalbime geldi; müdafaaya kat’î bir kuvvet verdi. O vakit şöylece şeytana karşı münazara başladı.

Dedim: Ey şeytan! Bîtarafâne muhakeme, iki taraf ortasında bir vaziyettir. Hâlbuki hem senin, hem insandaki senin şakirdlerin, dediğiniz bîtarafâne muhakeme ise, taraf-ı muhalifi iltizamdır. Bîtaraflık değildir, muvakkaten bir dinsizliktir. Çünkü Kur’ân’a kelâm-ı beşer diye bakmak ve öyle muhakeme etmek, şıkk-ı muhalifi esas tutmaktır, bâtılı iltizamdır. Bîtarafâne muhakeme değildir, belki bâtıla tarafgirliktir.

Şeytan dedi ki: “Öyle ise, ne Allah’ın kelâmı, ne de beşer kelâmı deme; ortada farz et, bak.”

Ben dedim: O da olamaz. Çünkü “münâzau’n-fîh” bir mal bulunsa, eğer iki müddei birbirine yakın ise ve kurbiyet-i mekân varsa, o vakit, o mal ikisinden başka birinin elinde veya ikisinin elleri yetişecek bir surette bir yere bırakılacak. Hangisi ispat etse, o alır. Eğer o iki müddei birbirine gayet uzak, biri maşrıkta biri mağribde ise, o vakit kaideten, “sahibü’l-yed” kim ise, onun elinde bırakılacaktır. Çünkü ortada bırakmak kabil değildir.

İşte Kur’ân kıymettar bir maldır. Beşer kelâmı Cenab-ı Hakk’ın kelâmından ne kadar uzaksa, o iki taraf, o kadar, belki hadsiz birbirinden uzaktır. İşte serâdan Süreyya’ya kadar birbirinden uzak o iki taraf ortasında bırakmak mümkün değildir. Hem ortası yoktur. Çünkü vücut ve adem gibi ve nakızeyn gibi iki zıttırlar; ortası olamaz. Öyle ise, Kur’ân için sahibü’l-yed, taraf-ı İlâhîdir. Öyle ise, Onun elinde kabul edilip, öylece delâil-i ispata bakılacak. Eğer, öteki taraf Onun kelâmullah olduğuna dair bütün bürhanları birer birer çürütse, elini Ona uzatabilir; yoksa uzatamaz.

Heyhat! Binler berâhin-i kat’iyenin mıhlarıyla Arş-ı A’zama çakılan bu muazzam pırlantayı, hangi el bütün o mıhları söküp, o direkleri kesip onu düşürebilir?

İşte ey şeytan! Senin rağmına, ehl-i hak ve insaf, bu suretteki hakikatli muhakeme ile muhakeme ederler. Hatta en küçük bir delilde dahi Kur’ân’a karşı imanlarını ziyadeleştirir. 

Senin ve şakirdlerinin gösterdiği yol ise: Bir kere beşer kelâmı farz edilse, yani Arşa bağlanan o muazzam pırlanta yere atılsa, bütün mıhların kuvvetinde ve çok bürhanların metanetinde bir tek bürhan lâzım ki, onu yerden kaldırıp arş-ı manevîye çaksın. Tâ küfrün zulümatından kurtulup, imanın envârına erişsin. Hâlbuki buna muvaffak olmak pek güçtür. Onun için senin desisen ile, şu zamanda bîtarafâne muhakeme sureti altında çokları imanını kaybediyorlar.

Sözler, s. 211

(Devamı var)

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