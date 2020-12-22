Kur’ân’ın belâgati, tâkat-i beşerin fevkinde

(Dünden devam)

Üçüncü Nokta: Kur’ân, o asırdan tâ şimdiye kadar öyle bir belâgat göstermiş ki, Kâbe’nin duvarında altın ile yazılan en meşhur ediblerin “Muallâkat-ı Seb’a” namıyla şöhretşiar kasidelerini o dereceye indirdi ki, Lebid’in kızı babasının kasidesini Kâbe’den indirirken demiş: “Âyâta karşı bunun kıymeti kalmadı.”

Hem bedevî bir edib, “Fesda’ bimâ tü’meru” [Artık emrolunduğun şeyi açıkça bildir. (Hicr Sûresi: 94.)] âyeti okunurken, işittiği vakit secdeye kapanmış.Ona dediler: “Sen Müslüman mı oldun?”

O dedi: “Yok, ben bu âyetin belâgatine secde ettim.”

Hem ilm-i belâgatin dâhîlerinden Abdülkahir-i Cürcanî ve Sekkakî ve Zemahşerî gibi binler dâhî imamlar ve mütefennin edipler icma ve ittifakla karar vermişler ki, “Kur’ân’ın belâgati, takat-i beşerin fevkindedir; yetişilmez. ”Hem o zamandan beri mütemadiyen meydan-ı muarazaya dâvet edip, mağrur ve enaniyetli ediplerin ve beliğlerin damarlarına dokundurup, gururlarını kıracak bir tarzda der: “Ya bir tek surenin mislini getiriniz veyahut dünyada ve ahirette helâket ve zilleti kabul ediniz” diye ilân ettiği hâlde, o asrın muannid beliğleri bir tek sûrenin mislini getirmekle kısa bir yol olan muarazayı bırakıp, uzun olan, can ve mallarını tehlikeye atan muharebe yolunu ihtiyâr etmeleri ispat eder ki, o kısa yolda gitmek mümkün değildir.

Hem Kur’ân’ın dostları Kur’ân’a benzemek ve taklid etmek şevkiyle ve düşmanları dahi Kur’ân’a mukabele ve tenkid etmek sevkiyle o vakitten beri yazdıkları ve yazılan ve telâhuk-u efkâr ile terakkî eden milyonlar Arabî kitaplar ortada geziyor. Hiçbirisi ona yetişemediğini, hatta en âmî adam dahi dinlese, elbette diyecek: “Bu Kur’ân, bunlara benzemez ve onların mertebesinde değil. Ya onların altında veya umumunun fevkinde olacak.” Umumunun altında olduğunu, dünyada hiçbir ferd, hiçbir kâfir, hatta hiçbir ahmak diyemez. Demek, mertebe-i belâgati umumun fevkindedir. Hatta bir adam, “Sebbeha lillâhi mâ fi’s-semâvâti ve’l-arzı” [Göklerde ve yerde ne varsa, Allah’ı tesbih eder. (Hadid Sûresi: 1)] âyetini okudu, dedi:

“Bunun harika telâkki edilen belâgatini göremiyorum.”

Ona denildi:

“Sen dahi bu seyyah gibi o zamana git, orada dinle.”

O da, kendini Kur’ân’dan evvel orada tahayyül ederken gördü ki, mevcudat-ı âlem perişan, karanlıklı, câmid ve şuursuz ve vazifesiz olarak, hâlî, hadsiz, hududsuz bir fezada, kararsız, fânî bir dünyada bulunuyorlar.

Birden, Kur’ân’ın lisanından bu âyeti dinlerken gördü: Bu âyet, kâinat üstünde, dünyanın yüzünde öyle bir perde açtı ve ışıklandırdı ki, bu ezelî nutuk ve sermedî ferman, asırlar sıralarında dizilen zîşuurlara ders verip gösteriyor ki; bu kâinat, bir câmi-i kebîr hükmünde başta semavat ve arz olarak umum mahlûkat, hayattarâne zikir ve tesbihte ve vazifeler başında cûş u huruşla mes’udâne ve memnunâne bir vaziyette bulunuyor, diye müşahede etti. Ve bu âyetin derece-i belâgatini zevk ederek, sair âyetleri buna kıyasla, Kur’ân’ın zemzeme-i belâgati arzın nısfını ve nev-i beşerin humsunu istilâ ederek, haşmet-i saltanatı kemâl-i ihtiramla on dört asır bilâfasıla idame ettiğinin binler hikmetlerinden bir hikmetini anladı.

Sözler, s. 504

LÛ­GAT­ÇE:

âyât: Âyetler.

bilâfasıla: Aralıksız.

belâgat: Sözün düzgün, kusursuz, yerinde ve makamın icabına göre söylenmesi.

cûş u huruş: Coşup taşma.

fevkinde: Üzerinde.

hums: Beşte bir.

meydan-ı muaraza: Karşılıklı mücadele meydanı.

Muallâkat-ı Seb’a: Cahiliye devrinde meşhur Arap ediplerinin Kâbe’nin duvarına astıkları şiirler.

muannid: İnatçı.

takat-ı beşer: İnsanın gücü.

telâhuk-u efkâr: Fikirlerin birbirine eklenmesi.