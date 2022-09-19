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19 EYLÜL 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Kur’ân’ın sarsılmaz kuvvetine dayanmak

Risale-i Nur'dan
19 Eylül 2022, Pazartesi
[Üstadın Adnan Menderes’e yazdığı mektup (3)]

(Dünden devam)

Meselâ, İslâmiyet milliyetiyle 400 milyon hakikî kardeşin her gün [“Allah’ım, bütün mü’min erkek ve kadınları mağfiret eyle.”] dua-yı umûmîsiyle mânevî yardım görmek yerine, ırkçılık 400 milyon mübarek kardeşleri, dört yüz serseriye ve laubalilere yalnız dünyevî ve pek cüz’î bir menfaati için terk ettiriyor. Bu tehlike hem bu vatana, hem hükûmete, hem de dindar Demokratlara ve Türklere büyük bir tehlikedir. Ve öyle yapanlar da hakikî Türk değillerdir. Necip Türkler böyle hatadan çekinirler.

Bu iki taife her şeyden istifadeye çalışıp dindar Demokratları devirmeye çalıştıkları ve çalıştırıldıkları, meydandaki âsâr ile tahakkuk ediyor. Bu acib tahribata ve bu iki kuvvetli muarızlara karşı, kırk Sahabe ile dünyanın kırk devletine karşı meydan-ı muarazaya çıkan ve galebe eden ve bin dört yüz sene zarfında ve her asırda üç yüz dört yüz milyon şakirdi bulunan hakikat-i Kur’âniyenin sarsılmaz kuvvetine dayanmak ve onun içindeki dünyevî ve uhrevî saadet-i ebediyenin zevklerine o cazibedar hakikatle beraber nokta-i istinad yapmak, o mezkûr muarızlarınıza ve hem dâhil ve hariçteki düşmanlarınıza karşı en lâzım ve elzem ve zarurî bir çâre-i yegânedir. Yoksa o insafsız dâhilî ve hâricî düşmanlarınız sizin bir cinayetinizi binler yapıp ve eskilerin de cinayetlerini ilâve ederek başkaların başına yükledikleri gibi, size de yükleyecekler. Hem size, hem vatana, hem millete telâfi edilmeyecek bir tehlike olur.

Cenab-ı Hak sizleri İslâmiyet lehindeki hizmetlerinizde muvaffak ve mezkûr tehlikelerden muhafaza eylesin diye ben ve Nurcu kardeşlerimiz, yapacağınız hizmete ve mezkûr hakikati kabul etmenize mukabil dua etmeye karar vereceğiz.

Emirdağ Lahikası-II, s. 502

LÛ­GAT­ÇE:

âsâr: eserler.

çare-i yegâne: tek çare, tek çıkar yol.

elzem: çok lüzumlu, çok gerekli.

meydan-ı muaraza: söz mücadelesi meydanı; çatışma, çarpışma, tartışma alanı.

muarız: muhalefet eden, karşı çıkan, muhalif.

necip: asil, soylu.

nokta-i istinad: dayanak noktası.

saadet-i ebediye:  sonsuz mutluluk.

uhrevî: ahirete dair, ahirete ait.

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