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5 EKİM 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Kur’ân, kâinat kitabının tercümesi

Risale-i Nur'dan
05 Ekim 2023, Perşembe
ON DÖRDÜNCÜ REŞHA:

Mahzen-i mu’cizat ve mu’cize-i kübra olan Kur’ân-ı Hakîm, nübüvvet-i Ahmediye (asm) ile vahdaniyet-i İlâhiyeyi o derece kat’î ispat ediyor ki başka bürhana hâcet bırakmıyor. Biz de onun tarifine ve medar-ı tenkit olmuş bir iki lem’a-i i’cazına işaret ederiz.

İşte Rabbimizi bize tarif eden Kur’ân-ı Hakîm, şu kitab-ı kebîr-i kâinatın bir tercüme-i ezeliyesi, şu sahaif-i arz ve semada müstetir künuz-u esma-i İlâhiyenin keşşafı, şu sutur-u hâdisatın altında muzmer hakaikın miftahı, şu âlem-i şehadet perdesi arkasındaki âlem-i gayb cihetinden gelen iltifatat-ı Rahmaniye ve

hitabat-ı Ezeliyenin hazinesi, şu âlem-i maneviye-i İslâmiyenin güneşi, temeli, hendesesi, avâlim-i uhreviyenin haritası, zat ve sıfât ve şuun-u İlâhiyenin kavl-i şârihi, tefsir-i vâzıhı, bürhan-ı nâtıkı, tercüman-ı sâtıı, şu âlem-i insaniyetin mürebbîsi, hikmet-i hakikîsi, mürşid ve hâdîsi; hem bir kitab-ı hikmet ve Şeriat, hem bir kitab-ı dua ve ubudiyet, hem bir kitab-ı emir ve davet, hem bir kitab-ı zikir ve marifet gibi, beşerin bütün hâcât-ı maneviyesine karşı birer kitap ve bütün muhtelif ehl-i mesâlik ve meşârib olan evliya ve sıddıkînin, asfiya ve muhakkikînin her birinin meşreblerine lâyık birer risale ibraz eden bir kütüphane-i mukaddesedir.

Sebeb-i kusur tevehhüm edilen tekraratındaki lem’a-i i’caza bak ki: Kur’ân hem bir kitab-ı zikir, hem bir kitab-ı dua, hem bir kitab-ı davet olduğundan, içinde tekrar müstahsendir, belki elzem ve eblâğdır. Ehl-i kusurun zannı gibi değil. Zira, zikrin şe’ni, tekrar ile tenvirdir; duanın şe’ni, terdad ile takrirdir; emir ve davetin şe’ni, tekrar ile te’kiddir.

Hem herkes, her vakit, bütün Kur’ân’ı okumaya muktedir olamaz, fakat bir sureye galiben muktedir olur. Onun için, en mühim makàsıd-ı Kur’âniye ekser uzun surelerde derc edilerek, her bir sure bir küçük Kur’ân hükmüne geçmiş. Demek, hiç kimseyi mahrum etmemek için, tevhid ve haşir ve kıssa-i Mûsa gibi bazı maksatlar tekrar edilmiş.

Mektubat, s. 243

LÛ­GAT­ÇE:

avâlim-i uhreviye: ahiret âlemleri.

bürhan-ı nâtık: konuşan delil.

ehl-i mesâlik ve meşârib: manevî usul,  

tarz ve yol sahipleri.

kavl-i şârih: açıklayıcı söz.

keşşaf: keşfeden, sırları çözen.

kitab-ı kebîr-i kâinat: büyük kâinat kitabı.

künuz-u esma-i İlâhiye: Allah’ın isimlerinin hazineleri.

makàsıd-ı Kur’âniye: Kur’ân’ın maksatları ve gayeleri.

miftah: anahtar.

muzmer: gizli, saklı.

müstetir: gizli, örtülü.

sahaif-i arz ve sema: yeryüzü ve gökyüzü sayfaları.

sutur-u hâdisat: hâdiselerin, olayların satırları.

takrir: yerleştirme, sağlamlaştırma.

terdad: tekrar.

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