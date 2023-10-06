Kur’ân kâinattan ne için bahseder?

Hem cismanî ihtiyaç gibi manevî hâcât dahi muhteliftir.

Bazısına insan her nefes muhtaç olur: Cisme hava, ruha Hû gibi. Bazısına her saat: Bismillâh gibi ve hakeza… Demek, tekrar-ı ayet, tekerrür-ü ihtiyaçtan ileri gelmiş; ve o ihtiyaca işaret ederek, uyandırıp teşvik etmek, hem iştiyakı ve iştihayı tahrik etmek için tekrar eder.

Hem Kur’ân, müessistir, bir Din-i Mübinin esâsâtıdır ve şu âlem-i İslâmiyet’in temelleridir ve hayat-ı içtimaiye-i beşeriyeyi değiştirip muhtelif tabakatın mükerrer suallerine cevaptır. Müessise, tesbit etmek için tekrar lâzımdır, te’kid için terdad lâzımdır, teyid için takrir, tahkik, tekrir lâzımdır.

Hem öyle mesâil-i azîme ve hakaik-ı dakikadan bahsediyor ki umumun kalplerinde yerleştirmek için çok defa muhtelif suretlerde tekrar lâzımdır.

Bununla beraber, sureten tekrardır. Fakat manen her bir ayetin çok manaları, çok fâideleri, çok vücuh ve tabakatı vardır.

Her bir makamda ayrı bir mana ve fâide ve maksatlar için zikrediliyor.

Hem Kur’ân’ın, mesâil-i kevniyenin bazısında ibham ve icmâli ise, irşadî bir lem’a-i i’cazdır. Ehl-i ilhadın tevehhüm ettikleri gibi medar-ı tenkit olamaz ve sebeb-i kusur değildir.

Eğer desen: “Acaba neden Kur’ân-ı Hakîm, felsefenin mevcudattan bahsettiği gibi etmiyor? Bazı mesâili mücmel bırakır, bazısını nazar-ı umumîyi okşayacak, hiss-i ammeyi rencide etmeyecek, fikr-i avamı taciz edip yormayacak bir suret-i basitâne-i zâhirânede söylüyor.”

Cevaben deriz ki: Felsefe, hakikatin yolunu şaşırmış onun için… Hem geçmiş derslerden ve Sözlerden elbette anlamışsın ki Kur’ân-ı Hakîm şu kâinattan bahsediyor, tâ zat ve sıfât ve esma-i İlâhiyeyi bildirsin. Yani bu kitab-ı kâinatın maânîsini anlattırıp, tâ Hâlık’ını tanıttırsın. Demek, mevcudata kendileri için değil, belki Mûcidleri için bakıyor. Hem umuma hitap ediyor. İlm-i hikmet ise, mevcudata mevcudat için bakıyor. Hem hususan ehl-i fenne hitap ediyor. Öyle ise, madem ki Kur’ân-ı Hakîm mevcudatı delil yapıyor, bürhan yapıyor; delil zâhirî olmak, nazar-ı umuma çabuk anlaşılmak gerektir. Hem madem ki Kur’ân-ı Mürşid bütün tabakat-ı beşere hitap eder; kesretli tabaka ise, tabaka-i avamdır. Elbette irşad ister ki lüzumsuz şeyleri ibham ile icmâl etsin ve dakik şeyleri temsil ile takrib etsin ve mağlâtalara düşürmemek için zâhirî nazarlarında bedihî olan şeyleri lüzumsuz, belki zararlı bir surette tağyir etmemektir.

Mektubat, s. 244



LÛ­GAT­ÇE:

hakaik-ı dakika: ince hakikatler.

Hâlık: yaratıcı; her şeyi yoktan var eden Allah.

ibham: kapalı bırakma.

lem’a-i i’caz: mu’cizelik parıltısı.

maânî: manalar, anlamlar.

mağlâta: zihni karıştıracak boş, saçma ve manasız söz.

mesâil-i azîme: büyük meseleler.

mesâil-i kevniye: yaratılışla ilgili meseleler.

müessis: tesis eden, kuran.

takrir: yerleştirme, sağlamlaştırma.

tekerrür-ü ihtiyaç: ihtiyacın tekrarlanması.

tekrir: tekrarlama.

terdad: tekrar.

