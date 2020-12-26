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27 ARALIK 2020 PAZAR - YIL: 51

Kur’ân kırk vecihle mu’cizeliğini gösterir

Risale-i Nur'dan
26 Aralık 2020, Cumartesi
Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan, meydana çıktığı vakit, bütün âleme meydan okudu ve insanlarda iki şiddetli his uyandırdı:

Birisi: Dostlarında hiss-i taklidî, yani sevgili Kur’ân’ın üslûbuna karşı benzemeklik arzusu ve onun gibi konuşmak hissi.

İkincisi: Düşmanlarda bir hiss-i tenkit ve muaraza, yani Kur’ân üslûbuna mukabele etmekle dâvâ-i i’cazı kırmak hissi.İşte bu iki hiss-i şedîd ile, milyonlar Arabî kitaplar yazılmışlar; meydandadır. Şimdi, bütün bu kitapların en beliğleri, en fasihleri Kur’ân’la beraber okunduğu vakit, her kim dinlese, kat’iyen diyecek ki “Kur’ân bunların hiçbirisine benzemiyor. Demek Kur’ân, umum bu kitapların derecesinde değildir. 

Öyle ise, her halde, ya Kur’ân umumunun altında olacak; o ise yüz derece muhal olmakla beraber, hiç kimse, hatta şeytan bile olsa diyemez. (HÂŞİYE) Öyle ise, Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan, yazılan umum kitapların fevkindedir.”

Hatta manayı da fehmetmeyen cahil âmî tabakaya karşı da, Kur’ân-ı Hakîm, usandırmamak suretiyle i’cazını gösterir. Evet, o âmî, cahil adam der ki: “En güzel, en meşhur bir beyti iki üç defa işitsem, bana usanç veriyor. Şu Kur’ân ise hiç usandırmıyor; gittikçe daha ziyade dinlemesi hoşuma gidiyor. Öyle ise bu, insan sözü değildir.”

Hem hıfza çalışan çocukların tabakasına karşı dahi, Kur’ân-ı Hakîm, o nazik, zayıf, basit ve bir sahife kitabı hıfzında tutamayan o çocukların küçük kafalarında, o büyük Kur’ân ve çok yerlerinde iltibas ve müşevveşiyete sebebiyet veren, birbirine benzeyen âyetlerin ve cümlelerin teşabühüyle beraber, kemâl-i sühuletle, kolaylıkla o çocukların hafızalarında yerleşmesi suretinde, i’cazını onlara dahi gösterir.

Hatta az sözden ve gürültüden müteessir olan hastalara ve sekeratta olanlara karşı, Kur’ân’ın zemzemesi ve sadâsı, zemzem suyu gibi onlara hoş ve tatlı geldiği cihetle, bir nevi i’cazını onlara da ihsas eder.

Elhâsıl: Kırk muhtelif tabakata ve ayrı ayrı insanlara, kırk vecihle, Kur’ân-ı Hakîm i’cazını gösterir veya i’cazının vücudunu ihsas eder, kimseyi mahrum bırakmaz.

HÂŞİYE: Yirmi Altıncı Mektub’un ehemmiyetli Birinci Mebhası, şu cümlenin hâşiyesi ve izahıdır.

Mektubat, s. 220

LÛ­GAT­ÇE:

fehmetmek: Anlamak.

hıfz: Ezberleme.

i’caz: Mu’cizelik, mu’cize oluş.

ihsas etmek: Hissettirmek.

iltibas: Karıştırma.

kemâl-i sühulet: Tam bir kolaylık.

Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan: Açıklamalarıyla akılları benzerini yapmakta âciz bırakan Kur’ân-ı Kerîm.

muaraza: Karşı gelme, söz veya fikirle karşı koyma.

müşevveşiyet: Barışıklık.

sekerat: Ölmek üzere olan bir kişinin kendinden geçmesi anı.

teşabüh: Birbirine benzeme, benzeşme.

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  • Cenk çalık

    26.12.2020 23:34:09

    Kur'an iman edenlerin imanını, inkar edenlerin inkarını artırır. Ona iman eden ona benzemeye çalışır. Onu inkar eden ise karşı gelmeye çalışır ama elinden bir şey gelmez. En avam bile bir dinlemeyle farkını hissetmesi, sese tahammülü olmayan hastalara şifa olması, küçücük çocukların Kur'anı ezberlemesi beşer kelam olmadığını, Rabbimizin mucizesi olduğunu ispata kafidir...

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