BİRİNCİ CÜZ

Kur’ân nedir, tarifi nasıldır?

Elcevap: On Dokuzuncu Söz’de beyan edildiği ve sair Sözlerde ispat edildiği gibi Kur’ân;

- şu kitab-ı kebîr-i kâinatın bir tercüme-i ezeliyesi;

- ve âyât-ı tekvîniyeyi okuyan mütenevvi dillerinin tercüman-ı ebedîsi;

- ve şu âlem-i gayb ve şehadet kitabının müfessiri;

- ve zeminde ve gökte gizli esma-i İlâhiyenin manevî hazinelerinin keşşafı;

- ve sutûr-u hâdisatın altında muzmer hakaikın miftahı;

- ve âlem-i şehadette âlem-i gaybın lisanı;

- ve şu âlem-i şehadet perdesi arkasında olan âlem-i gayb cihetinden gelen iltifatat-ı ebediye-i Rahmaniye ve hitabat-ı ezeliye-i Sübhaniyenin hazinesi;

- ve şu İslâmiyet âlem-i manevîsinin güneşi, temeli, hendesesi;

- ve avâlim-i uhreviyenin mukaddes haritası;

- ve zat ve sıfât ve esma ve şuun-u İlâhiyenin kavl-i şârihi, tefsir-i vâzıhı, bürhan-ı kàtıı, tercüman-ı sâtıı;

- ve şu âlem-i insaniyetin mürebbîsi;

- ve insaniyet-i kübra olan İslâmiyet’in mâ ve ziyası;

- ve nev-i beşerin hikmet-i hakikiyesi;

- ve insaniyeti saadete sevk eden hakikî mürşidi ve hâdîsi;

- ve insana hem bir kitab-ı şeriat, hem bir kitab-ı dua, hem bir kitab-ı hikmet, hem bir kitab-ı ubudiyet, hem bir kitab-ı emir ve davet, hem bir kitab-ı zikir, hem bir kitab-ı fikir, hem bütün insanın bütün hâcât-ı maneviyesine merci olacak çok kitapları tazammun eden tek, câmi’ bir kitab-ı mukaddestir.

- Hem bütün evliya ve sıddıkîn ve urefa ve muhakkikînin muhtelif meşreplerine ve ayrı ayrı mesleklerine, her birindeki meşrebin mezakına lâyık ve o meşrebi tenvir edecek ve her bir mesleğin mesakına muvafık ve onu tasvir edecek birer risale ibraz eden mukaddes bir kütüphane hükmünde bir kitab-ı semavîdir.

Sözler, s. 409

LÛ­GAT­ÇE:

avâlim-i uhreviye: ahiret âlemleri.

âyât-ı tekvîniye: kâinatta Allah’ın varlığına işaret eden deliller.

bürhan-ı kàtı: kesin delil.

hâdî: hidayet veren, doğru yola ulaştıran.

hendese: geometri; bir şeyi sınırlayan, kuşatan şekil, ölçü.

kavl-i şârih: açıklayıcı söz.

kitab-ı kebîr-i kâinat: büyük kâinat kitabı.

mesak: ileri sürdüğü, sevk ettiği hedef.

mezak: zevk.

miftah: anahtar.

muzmer: gizli, örtülü.

sutûr-u hâdisat: mana ifade eden yazılı satırlara benzeyen olaylar.

tercüman-ı ebedî: ebedî tercüman, varlıkların ne manaya geldiğini anlatan ve hükmü sonsuza kadar devam eden Kur’ân-ı Kerîm.

tercüman-ı sâtı’: parlak tercüman.

tercüme-i ezeliye: Allah’ın kelâmı olan ve bütün varlıkların mana, mahiyet ve vazifelerini açıklayan, mevcudatın tercümesi hükmündeki Kur’ân-ı Kerîm.