Kur’ân umum kitapların fevkinde

(Dünden devam)

Şeytan döndü, dedi: “Nasıl kandıramam? Ekser insanlara ve insanın meşhur âkıllerine Kur’ân’ı ve Muhammed’i inkâr ettirdim.”

Elcevap:

Evvelâ: Gayet uzak mesafeden bakılsa, en büyük şey, en küçük şey gibi görünebilir; bir yıldız, bir mum kadar denilebilir.

Saniyen: Hem tebeî, sathî bir nazarla bakılsa, gayet muhal bir şey, mümkün görünebilir. Bir zaman, bir ihtiyar adam, Ramazan hilâlini görmek için semaya bakmış. Gözüne bir beyaz kıl inmiş; o kılı ay zannetmiş, “Ayı gördüm” demiş. İşte muhaldir ki, hilâl, o beyaz kıl olsun. Fakat kasden ve bizzat aya baktığı ve o saçı tebeî ve dolayısıyla ve ikinci derecede göründüğü için o muhali mümkün telâkki etmiş.

Salisen: Hem kabul etmemek başkadır, inkâr etmek başkadır. Adem-i kabul bir lâkaytlıktır, bir göz kapamaktır ve cahilâne bir hükümsüzlüktür. Bu surette, çok muhal şeyler onun içinde gizlenebilir; onun aklı onlarla uğraşmaz. Amma inkâr ise, o adem-i kabul değil, belki o, kabul-ü ademdir, bir hükümdür. Onun aklı hareket etmeye mecburdur. O hâlde senin gibi bir şeytan, onun aklını elinden alır, sonra inkârı ona yutturur. Hem ey şeytan, bâtılı hak ve muhali mümkün gösteren gaflet ve dalâlet ve safsata ve inat ve mugalâta ve mükâbere ve iğfal ve görenek gibi şeytanî desiselerle, çok muhalâtı intâc eden inkâr ve küfrü, o bedbaht insan suretindeki hayvanlara yutturmuşsun.

Rabian: Hem Kur’ân’ı kelâm-ı beşer farz etmek; lâzım gelir ki, âlem-i insaniyetin semavatında yıldızlar gibi parlayan asfiyalara, sıddıkînlere, aktablara bilmüşahede rehberlik eden ve bilbedahe mütemadiyen hak ve hakkaniyeti, sıdk ve sadâkati, emn ve emaneti umum tabakàt-ı ehl-i kemâle talim eden ve erkân-ı imaniyenin hakaikıyla ve erkân-ı İslâmiyenin desâtiriyle iki cihanın saadetini temin eden ve bu icraatının şehadetiyle bizzarure hak ve halis ve safî hakikat ve gayet doğru ve pek ciddî olmak lâzım gelen bir kitabı, kendi evsafının ve tesiratının ve envârının zıttıyla muttasıf tasavvur edip –hâşâ, sümme hâşâ– bir sahtekârın tasniat ve iftiralarının mecmuası nazarıyla bakmak, Sofestaîleri ve şeytanları dahi utandıracak ve titretecek şenî bir hezeyan-ı küfrî olmakla beraber; izhar ettiği din ve şeriat-ı İslâmiyenin şehadetiyle ve müddet-i hayatında gösterdiği bilittifak fevkalâde takvasının ve halis ve safî ubudiyetinin delâletiyle ve bilittifak kendinde görünen ahlâk-ı hasenesinin iktizasıyla ve yetiştirdiği bütün ehl-i hakikatin ve sahib-i kemâlâtın tasdikiyle en mutekid, en metin, en emin, en sâdık bir zatı –hâşâ, sümme hâşâ, yüz bin kere hâşâ– itikadsız, en emniyetsiz, Allah’tan korkmaz bir vaziyette farz etmek, muhalâtın en çirkin ve menfur bir suretini ve dalâletin en zulümlü ve zulmetli bir tarzını irtikâb etmek lâzım gelir.

Elhâsıl: On Dokuzuncu Mektub’un On Sekizinci İşaretinde denildiği gibi, nasıl kulaklı âmî tabakası, i’câz-ı Kur’ân fehminde demiş: “Kur’ân, bütün dinlediğim ve dünyada mevcut kitaplara kıyas edilse, hiçbirisine benzemiyor ve onların derecesinde değildir.”

Öyle ise, ya Kur’ân umumun altındadır veya umumunun fevkinde bir derecesi vardır. Umumun altındaki şık ise, muhal olmakla beraber, hiçbir düşman, hatta şeytan dahi diyemez ve kabul etmez. Öyle ise, Kur’ân umum kitapların fevkindedir; öyle ise mu’cizedir.

Sözler, s. 216-217

(Devamı var)

LÛ­GAT­ÇE:

adem-i kabul: Kabul etmemek.

âkıl: Akıllı.

desâtir: Düsturlar, kurallar.

envâr: Nurlar, aydınlıklar.

fevkinde: Üstünde.

hezeyan-ı küfrî: İnançsızlığın saçmalığı.

i’câz-ı Kur’ân: İnsanları, benzerini yapmaktan âciz bırakan Kur’ân’ın mu’cizeliği.

iğfal: Yanıltma, şaşırtma.

kabul-ü adem: Yokluğu kabul etmek.

mugalâta: Yanıltıcı söz.

mükâbere: Büyüklük taslama.

tasniat: Uydurmalar.

tebeî: İkinci plânda.

ubudiyet: Kulluk.