Küre-i arz, emir tahtında depreniyor

On Dördüncü Söz’ün Zeyli

“Ne zaman ki yer müthiş bir sarsıntıyla sarsılır.

• Ve yeryüzü bütün ağırlıklarını dışarı çıkarır.

• Ve insan ‘Ne oluyor buna?’ der.

• O gün yeryüzü, üzerinde herkesin ne iş yaptığını haber verir.

• Çünkü Rabbin ona konuşmasını emretmiştir. (ilâ âhir)” (Zilzal Sûresi: 1-5.)

Şu sûre kat’iyen ifade ediyor ki, küre-i arz, hareket ve zelzelesinde vahiy ve ilhama mazhar olarak emir tahtında depreniyor, bazen de titriyor.

Manevî ve ehemmiyetli bir cânibden, şimdiki zelzele münasebetiyle altı yedi cüz’î suâle karşı, yine manevî ihtar yardımıyla cevapları kalbe geldi. Tafsilen yazmak kaç defa niyet ettimse de, izin verilmedi. Yalnız icmalen, kısacık yazılacak.

Birinci suâl: Bu büyük zelzelenin maddî musîbetinden daha elîm, manevî bir musîbeti olarak, şu zelzelenin devamından gelen korku ve me’yusiyet, ekser halkın ekser memlekette gece istirahatini selbederek, dehşetli bir azap vermesi nedendir?

Yine manevî cevap: Şöyle denildi ki: Ramazan-ı Şerifin teravih vaktinde, kemâl-i neş’e ve sürur ile, sarhoşçasına, gayet heveskârâne şarkıları ve bazen kızların sesleriyle, radyo ağzıyla bu mübarek merkez-i İslâmiyet’in her köşesinde câzibedarâne işittirilmesi, bu korku azabını netice verdi.

İkinci suâl: Niçin gâvurların memleketlerinde bu semavî tokat başlarına gelmiyor, bu bîçare Müslümanlara iniyor?

Elcevap: Büyük hatalar ve cinayetler, tehir ile büyük merkezlerde ve küçücük cinayetler, tacil ile küçük merkezlerde verildiği gibi; mühim bir hikmete binaen ehl-i küfrün cinayetlerinin kısm-ı a’zamı, mahkeme-i kübra-i haşre tehir edilerek, ehl-i imanın hataları, kısmen bu dünyada cezası verilir. HÂŞİYE

Üçüncü suâl: Bazı eşhasın hatasından gelen bu musîbet, bir derece memlekette umumî şekle girmesinin sebebi nedir?

Elcevap: Umumî musîbet, ekseriyetin hatasından ileri gelmesi cihetiyle, ekser nâsın o zalim eşhasın harekâtına fiilen veya iltizamen veya iltihaken taraftar olmasıyla, manen iştirak eder, musîbet-i ammeye sebebiyet verir.Dördüncü suâl: Madem bu zelzele musîbeti hataların neticesi ve keffâretü’z-zünubdur. Masumların ve hatasızların o musîbet içinde yanması nedendir? Adaletullah nasıl müsaade eder?

Yine manevî cânibden elcevap: Bu mesele sırr-ı kadere taallûk ettiği için Risale-i Kader’e havale edip, yalnız burada bu kadar denildi: “Vettekù fitneten lâ tusîbennellezîne zalemû minküm hâssaten.” Yani “Bir belâ, bir musîbetten çekininiz ki, geldiği vakit yalnız zalimlere mahsus kalmayıp, masumları da yakar.”Şu âyetin sırrı şudur ki: Bu dünya bir meydan-ı tecrübe ve imtihandır ve dâr-ı teklif ve mücahededir. İmtihan ve teklif, iktiza ederler ki, hakikatler perdeli kalıp, tâ müsabaka ve mücahede ile, Ebu Bekirler a’lâ-yı illiyyîne çıksınlar ve Ebu Cehiller esfel-i sâfilîne girsinler. Eğer masumlar böyle musîbetlerde sağlam kalsaydılar, Ebu Cehiller, aynen Ebu Bekirler gibi teslim olup, mücahede ile manevî terakkî kapısı kapanacaktı ve sırr-ı teklif bozulacaktı.

HÂŞİYE: Hem Rus gibi olanlar, mensuh ve tahrif edilmiş bir dini terk etmekle, hak ve ebedî ve kàbil-i nesih olmayan bir dine ihanet etmek derecesinde gayretullaha dokunmadığından zemin şimdilik onları bırakıp bunlara hiddet ediyor.

Sözler, On Dördüncü Söz’ün Zeyli, s. 198

LÛ­GAT­ÇE:

iltizamen: Taraftar olarak, gerekli görerek.

kabil-i nesih olmayan: Hükmü kaldırılamayan.

keffaretü’z-zünub: Günahlara kefaret.

küre-i arz: Dünya, yerküre.

mahkeme-i kübra-i haşir: İnsanların öldükten sonra diriltilerek hesaba çekilmek üzere toplanacağı büyük mahkeme.

mensuh: Hükmü kaldırılmış.

me’yusiyet: Ümitsizlik, keder.

musibet-i amme: Umumî musîbet, genel felâket.

nâs: İnsanlar.

sırr-ı teklif: Teklif sırrı, insanların dünyaya gelip Allah tarafından belli vazifelerle yükümlü tutularak imtihan edilmeleri sırrı.

zelzele: Deprem, sarsıntı.