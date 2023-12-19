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19 ARALIK 2023 SALI - YIL: 54

Kurûn-u Ûlânın vahşetini, bu medeniyet bir defada kustu

Risale-i Nur'dan
19 Aralık 2023, Salı
Meclisten biri dedi: “Neden Şeriat şu medeniyeti (HÂŞİYE) reddeder?

Dedim:

“Çünkü beş menfî esas üzerine teessüs etmiştir. Nokta-i istinadı kuvvettir. O ise, şe’ni tecavüzdür. Hedef-i kasdı menfaattir. O ise, şe’ni tezâhumdur. Hayatta düsturu cidaldir. O ise, şe’ni 

tenâzu’dur. Kitleler mabeynindeki rabıtası, âheri yutmakla beslenen unsuriyet ve menfî milliyettir. O ise, şe’ni böyle müthiş tesadümdür. Cazibedar hizmeti, heva ve hevesi teşcî’ ve arzularını tatmin ve metalibini teshildir. O heva ise, şe’ni insaniyeti derece-i melekiyeden, dereke-i kelbiyete indirmektir. İnsanın mesh-i manevîsine sebep olmaktır. Bu medenîlerden çoğu, eğer içi dışına çevrilse, kurt, ayı, yılan, hınzır, maymun postu görülecek gibi hayale gelir.

“İşte onun için bu medeniyet-i hâzıra, beşerin yüzde seksenini meşakkate, şekavete atmış; onunu mümevveh (hayalî) saadete çıkarmış; diğer onunu da, beyne beyne (ikisi ortası) bırakmış. Saadet odur ki, külle, ya eksere saadet ola. Bu ise, ekall-i kalîlindir ki, nev-i beşere rahmet olan Kur’ân, ancak umumun, lâakal ekseriyetin saadetini tazammun eden bir medeniyeti kabul eder.

“Hem serbest hevanın tahakkümüyle, havâic-i gayr-i zaruriye havâic-i zaruriye hükmüne geçmişlerdir. Bedâvette bir adam dört şeye muhtaç iken, medeniyet yüz şeye muhtaç ve fakir etmiştir. Sa’y, masrafa kâfi gelmediğinden, hileye, harama sevk etmekle, ahlâkın esasını şu noktadan ifsad etmiştir. Cemaate, nev’e verdiği servet, haşmete bedel, ferdi, şahsı fakir, ahlâksız etmiştir. Kurûn-u Ûlânın mecmu vahşetini, bu medeniyet bir defada kustu.

HÂŞİYE: Bizim muradımız, medeniyetin mehasini ve beşere menfaati bulunan iyiliklerdir. Yoksa medeniyetin günahları, seyyiatları değil. Ki ahmaklar, o seyyiatları, o sefahetleri mehasin zannedip, taklit edip, malımızı harap ettiler. Medeniyetin günahları, iyiliklerine galebe edip, seyyiatı hasenatına râcih gelmekle, beşer, iki harb-i umûmî ile iki dehşetli tokat yiyip, o günahkâr medeniyeti zîr ü zeber edip, öyle bir kustu ki yeryüzünü kanla bulaştırdı. İnşaallah istikbaldeki İslâmiyetin kuvveti ile, medeniyetin mehasini galebe edecek, zemin yüzünü pisliklerden temizleyecek, sulh-u umûmîyi de temin edecek.

Tarihçe-i Hayat, s. 143-144

LÛ­GAT­ÇE:

âher: başka, diğer.

cidal: kavga, çarpışma, savaş.

dereke-i kelbiyet: köpeklik derecesi, alçaklık.

ekall-i kalîl: azın azı, pek az, en az.

havâic-i gayr-i zaruriye: zorunlu olmayan ihtiyaçlar.

Kurûn-u Ûlâ: İlk Çağ.

lâakal: en az, hiç olmazsa.

mabeyn: ara.

medeniyet-i hâzıra: şimdiki medeniyet.

mesh-i manevî: bir kimsenin iç dünyasının kötü ve çirkin bir hale gelmesi.

nokta-i istinad: dayanak noktası.

rabıta: bağ, irtibat.

sa’y: çalışma.

şekavet: bedbahtlık, sıkıntı.

şe’n: gerek, netice ve eser.

tazammun etmek: içine almak, içermek.

tenâzu’: kavga etme, çekişme.

tesadüm: çarpışma, vuruşma.

teshil: kolaylaştırma.

teşcî’: cesaretlendirme.

tezâhum: birbirine sıkıntı verme, zahmet verme.

unsuriyet: ırkçılık.

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