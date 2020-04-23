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23 NİSAN 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Kuvvet Meclis’te olmalı

Risale-i Nur'dan
23 Nisan 2020, Perşembe
[MECLİS-İ MEBUSAN’A OKUNAN BEYANNAME’DEN (1923) BİR BÖLÜM]

Acaba dine ve dünyaya zarar olan ihmal ve feraizin terkine ne bahane bulunabilir? Hamiyet nasıl müsaade eder? Bahusus, bu mücahidîn kumandanlar ve büyük meclis taklit edilir. Kusurlarını millet ya taklit veya tenkit edecek; ikisi de zarardır. Demek, onlarda hukukullah, hukuk-u ibadı da tazammun ediyor. Sırr-ı tevatür ve icmaı tazammun eden hadsiz ihbaratı ve delâili dinlemeyen ve safsata-i nefis ve vesvese-i şeytandan gelen bir vehmi kabul eden adamlarla hakikî ve ciddî iş görülmez.

Şu inkılâb-ı azîmin temel taşları sağlam gerek. Şu meclisin şahsiyet-i maneviyesi, sahip olduğu kuvvet cihetiyle mana-yı saltanatı deruhde etmiştir. Eğer şeair-i İslâmiyeyi bizzat imtisal etmek ve ettirmekle mana-yı hilâfeti dahi vekâleten deruhde etmezse, hayat için dört şeye muhtaç, fakat an’ane-i müstemirre ile günde lâakal beş defa dine muhtaç olan şu fıtratı bozulmayan ve lehviyat-ı medeniye ile ihtiyacat-ı ruhiyesini unutmayan milletin hâcât-ı diniyesini meclis tatmin etmezse, bilmecburiye, mana-yı hilâfeti tamamen kabul ettiğiniz isme ve resme ve lâfza verecek ve o manayı idame etmek için kuvveti dahi verecek. Halbuki meclis elinde bulunmayan ve meclis tarîkıyla olmayan öyle bir kuvvet, inşikak-ı asâya sebebiyet verecektir. İnşikak-ı asâ ise, “Va’tasımû bihablillahi cemîan” [Allah’ın dinine ve Kur’ân’a hep birlikte sımsıkı sarılın. (Âl-i İmran Sûresi: 103.)] âyetine zıttır. Zaman cemaat zamanıdır. Cemaatin ruhu olan şahs-ı manevî daha metindir ve tenfiz-i ahkâm-ı şer’iyeye daha ziyade muktedirdir. Halife-i şahsî, ancak ona istinad ile vezaifini deruhde edebilir. Cemaatin ruhu olan şahs-ı manevî, eğer müstakim olsa, ziyade parlak ve kâmil olur. Eğer fena olsa, pek çok fena olur. Ferdin iyiliği de, fenalığı da mahduddur; cemaatin gayr-i mahduddur. Harice karşı kazandığınız iyiliği, dahildeki fenalıkla bozmayınız. 

Bilirsiniz ki, ebedî düşmanlarınız ve zıtlarınız ve hasımlarınız İslâmın şeairini tahrip ediyorlar. Öyle ise zarurî vazifeniz, şeairi ihya ve muhafaza etmektir. Yoksa şuursuz olarak şuurlu düşmana yardımdır. Şeairde tehavün, zaaf-ı milliyeti gösterir. Zaaf ise, düşmanı tevkif etmez, teşcî’ eder.

Tarihçe-i Hayat, s. 154

LÛ­GAT­ÇE:

an’ane-i müstemirre: Sürüp giden, devam edegelen, yerleşmiş gelenekler.

feraiz: Farzlar; Allah’ın emirleri.

hâcât-ı diniye: Dinî ihtiyaçlar.

hamiyet: Millî onur ve haysiyet.

hukuk-u ibad: Kul hakkı.

hukukullah: Allah’ın hukuku.

inkılâb-ı azîm: Büyük ve köklü değişiklik.

inşikak-ı asâ: İhtilâf, ikilik; birliğin bozulması.

lehviyat-ı medeniye: Medeniyetin ortaya çıkardığı gayr-i meşrû oyun ve eğlenceler.

sırr-ı tevatür ve icma: Bir sözün nesilden nesile, yalan söylemesi ihtimali bulunmayan büyük bir topluluk tarafından nakledilmesi sırrı ile müçtehid olan İslâm âlimlerinin dinî bir konuda aynı sözü söylemeleri, bir konuda görüş birliğine varmalarının sırrı.

şeair-i İslâmiye: İslâma ait işaretler, İslâma sembol olmuş iş ve ibadetler.

tarîkıyla: Yoluyla.

tehavün: Önem vermeme.

tenfiz-i ahkâm-ı şer’iye: Dinî hükümlerin yerine getirilmesi.

teşcî’: Cesaret verme, cesaretlendirme.

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  • Cenk çalık

    23.4.2020 13:56:31

    Meclisin sorumluluğu çok büyük. Hayrada şerrese vesile olabiliyor. Şeairi muhafaza konusunda ayrı bir hassasiyet gerekir. Şeairden verilen taviz dini menfi etkileyecektir. Azami dikkat elzemdir...

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