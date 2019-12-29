Lâhika mektupları, tarz-ı hizmetimizi gösterir

Bu lâhika mektupları –ki Yirmi Yedinci Mektub’dur– Risale-i Nur’un ilk telifi ile başlayıp, devam edegelmiştir.

Risaleler Barla’da telif edilmeye başlanıp, Isparta ve civarındaki kıymettar talebeleri bu risaleleri okumak ve yazmak suretiyle istifade ve istifâza ettiklerinde hissiyatlarını, iştiyak ve ihtiramlarını bir şükran borcu olarak muhterem müellifi Hazret-i Üstada mektuplarla takdim etmişler, bazı müşkülâtlarının ve suallerinin halledilmesini rica etmişler; böylece hem Hazret-i Üstadın, hem talebelerinin mektupları ile, Barla, Kastamonu ve Emirdağ lâhika mektupları vücuda gelmiştir.

Barla lâhikaları, Risale-i Nur’un Barla’da telif edildiği ve kalemle istinsah edilerek neşre başlandığından Eskişehir hapsi zamanına kadar olan devrede Nur’un ilk müştak talebelerinin, Nurların hemen telifi zamanında, ilk okuyup yazdıklarında duydukları samimî hissiyat, kalbî ve ruhî istifade ve istifâzalarını dile getiren fıkralarını ve Hazret-i Üstadın da bazı mektuplarını ihtivâ etmektedir.

Kastamonu lâhikaları ise: Eskişehir hapsinden tahliyeden sonra Nur Müellifi Kastamonu’ya nefyedilmiş, Denizli hapsi zamanına kadar orada ikamete mecbur edilmiş; bu müddet zarfında Nur Müellifi Isparta’daki talebeleri ile daimî muhabere ederek Nurların hatt-ı Kur’ân ile yazılıp çoğalması, neşri ve inkişafı ve eski yazı bilmeyen gençlerin istifadesi için de, Risale-i Nur Külliyatından bazı bahislerin daktilo ile çoğaltılması hususunda şedid alâka göstermiş ve Risale-i Nur’un mahiyeti, kıymeti, deruhde ettiği kudsî vazife-i imaniyesi ve mazhariyeti, hem talebelerinin tarz-ı hizmetleri, mütecâviz dinsizler karşısında sebat ve metanetleri ve ehl-i İslâm’ın birbiri ile muamelâtında takip edecekleri ihlâslı hareketleri gibi, dâhilî ve hâricî birçok meselelere temas etmiştir. Bu itibarla, Kastamonu lâhika mektupları, bilhassa yazıldığı zaman itibarıyla da büyük ehemmiyet kesb eden bir devrin mahsulü olması ve birçok içtimâî meseleleri ve küllî imanî bir nazar-ı hakikatle mütalâa, mülâhaza ve küllîleşmesi gibi cihetlerde büyük kıymeti hâizdir.

Emirdağı lâhika mektupları birinci kısmı: 15 Haziran 1944’te Denizli hapsinden beraetle tahliyeden sonra Heyet-i Vekile kararıyla Emirdağı’nda ikamete memur edilen Risale-i Nur Müellifi Said Nursî Hazretleri 1947 sonlarına kadar, yani üçüncü büyük hapis olan Afyon hapsine kadar Emirdağı’nda ikamet ettiği müddetçe Isparta, Kastamonu, İstanbul, Ankara ve üniversite talebeleri ile Anadolu’da Nurlar’ın neşre başlandığı yerlerdeki talebelerine hizmete müteallik bazı mektup ve suallerine cevaben yazdığı mektuplardır.

Emirdağ Lâhikası, Takdim, s. 33



LÛ­GAT­ÇE:

hatt-ı Kur’ân: Kur’ân yazısı.

heyet-i vekile: Vekiller heyeti, bakanlar kurulu.

inkişaf: Ortaya çıkma, gelişme.

istifaza: Feyiz alma, feyiz bulma, feyizlenme.

istinsah: Nüshasını yazma, örneğini çıkarma, kopya etme.

kesbetmek: Kazanmak.

küllî: Umûmî, genel.

muhabere etmek: Haberleşmek.

nefyedilme: Sürgün edilme.

neşir: Yayma, yayınlama.

şedid: Şiddetli.