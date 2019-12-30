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30 ARALIK 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Lâhikalar, daima müracaat olunacak düsturları muhtevîdir

Risale-i Nur'dan
30 Aralık 2019, Pazartesi 00:20
(Dünden devam)

İkinci kısım ise: 1948-1949 Afyon Cezaevi’nde yirmi ay mevkufen kalıp tahliyeden sonra tekrar Emirdağı’na avdet edip orada bir müddet kaldıktan sonra, 1951 yılında Eskişehir’de iki ay ikameti müteakip, oradan da Gençlik Rehberi mahkemesi münasebetiyle iki defa İstanbul’a gelip üçer ay İstanbul’da kaldığı 1952-1953 tarihlerinde ve daha sonra yine Emirdağı’nda iken talebelerine yazdığı mektuplar ve mahkemelere ve dâvâlara temas eden meselelere dair müteaddit bahislerdir.

1953’ten sonra ikamet eylediği Isparta’da da ara sıra yazdığı mektuplar vardır. Eskişehir, Denizli ve Afyon cezaevlerinde iken hapisteki talebelerine yazdığı pek kıymettar hapishane mektupları ise, yine Müellif-i Muhterem Hazret-i Üstadın neşrini tensibiyle Şuâlar mecmuasında aynen neşredilmiştir. 

Bu lâhikalarda geçen talebelerin mektupları, Nurlardan aldıkları feyz-i iman, ihlâs ve sadâkatlerini, şehâmet-i imaniyelerini ifade ile Üstadlarına arz etmek ve teşekküratlarını bildirmekle, bu zamanda zuhur eden bu ders-i Kur’âniyenin muhatapları olduklarını izhar ediyor ve Risale-i Nur’un hakkaniyetine ve Hazret-i Üstadın dâvâsına birer şahit hükmünde bulunuyor.

Risale-i Nur’un telifi ve neşriyle beraber bu lâhika mektuplarının zuhuru, devamı ve neşri, bizzat Muhterem Müellifi tarafından yapılması ve tensib edilmesi ve müteaddit mektuplarda da bu lâhikaların kıymetini ifade buyurmaları ve nazara vermeleri, her halde bu lâhikaların ehemmiyetini tebarüze kâfidir.

Evet, Risale-i Nur’un telifi, zuhuru ve neşri ile beraber hizmet-i Nuriyenin ve ders-i Kur’âniyenin taliminde ve îfâsında ve meslek-i Nuriyenin taallümünde ve uzun bir zamandaki hizmetin devamında vâki olacak binler ahvâl ve hücuma maruz talebelerin cereyanlar karşısında sebat, metanet ve ihlâsla hareketlerinde onlara yol gösterecek, hizmet-i Kur’âniyenin inkişafında sühulete medar olacak ikaz ve ihtarlara elbette ihtiyaç zarurîdir, kat’îdir, bedihîdir.

İşte Hazret-i Üstadın bu gibi şüphe götürmez hakikatlere ve meselelere isabetle parmak basıp dikkati çekmesi, talebelerini ikazda bulunması, elbette bu hizmet-i kudsiyenin ehemmiyeti iktizasındandır.

Hem bu lâhikaların bir kısmı ihtiyaca binaen yazılmış ve yazdırılmış ihtarlar olması ve aynı ihtiyacın her zaman tekerrürü melhuz bulunduğundan daima müracaat olunacak hikmetleri ve düsturları muhtevîdir. Nitekim yüzer vakıalar, hadiseler ve meselelerde bu ihtiyaç, kendini göstermiştir.

Emirdağ Lâhikası, Takdim, s. 34

LÛ­GAT­ÇE:

avdet etmek: Geri gelmek, dönmek.

melhuz: Hatıra gelen, umulan, beklenen, muhtemel olan.

mevkufen: Tutuklu olarak.

muhtevî: İhtiva eden, içine alan, içinde bulunduran.

neşir: Yayınlama.

sühulet: Kolaylık.

şehamet-i imaniye: İmandan gelen yiğitlik, imanın kazandırdığı akla ve zekâya dayanan cesaret.

taallüm: Öğrenilme, elde edilme.

tebarüz: Belli olma, görünme, bariz hale gelme.

tekerrür: Tekrarlanma.

tensib: Uygun görme, münasip bulma.

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