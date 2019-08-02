"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 AĞUSTOS 2019 CUMA - YIL: 50

Leyâli-i aşerenizi ruh u canımla tebrik ederim

Risale-i Nur'dan
02 Ağustos 2019, Cuma
Aziz, sıddık kardeşlerimiz,

Evvelâ: Geçen leyâli-i aşerenizi ve gelen îydinizi ruh u canımızla tebrik ve o çok mübarek gecelerdeki a’mal-i salihanızın ve duâlarınızın makbuliyetini Rahmet-i İlâhiye’den niyaz ediyoruz.

Bu on gece Kur’ân-ı Azimüşşan’ın “Ve’l-fecri. Ve leyâlin aşrin” [Yemin olsun fecre. Ve on geceye. (Fecr Sûresi: 1-2.)] kasemi ile, onlara verdiği ehemmiyete binâen o geceler Leyle-i Kadir ve Berat ve Mi’rac nev’inde büyük kıymetleri var. Çünkü Hac sırrıyla bütün âlem-i İslâm namına her taraftan gelen binler hacıların bütün kâinatla alâkadarâne bir tarzdaki makbul hasenatlarına ve ümmet-i Muhammed’e (asm) hakkında ettikleri duâlarına, o gecelerde a’mâl-i sâliha ile meşgul olan mü’minler hissedâr oluyorlar.

İnşâallah Nur şâkirdleri o büyük kazanca mazhardırlar. Hatta diyebiliriz ki uykuları da ibadet sayılır. Elbette böyle ağır şerâit içinde gayet ciddiyet ve tam gayret ile ulûmun en yüksek derecesindeki îmân ve Kur’ân hakikatlerinin dersinde en mükemmel talebelik vazifesini yapan Nurcular, bu leyâli-i aşerede uykuda dahi nurlarına tam mazhardırlar.

El-Bakî Hüve’l-Bâkî

Umumunuza birer birer selâm ve selâmet ve dâreynde saadetlerinize duâ eden kardeşiniz,

Said Nursî

(Gayr-i münteşir bir mektup)

***

Aziz, sıddık, sarsılmaz, sebatkâr, fedakâr kardeşlerim,

Evvelâ: “Ve’l-fecri. Ve leyâlin aşrin” senâsına mazhar o gecelerinizi ve bayramınızı ruh u canımla tebrik ederim. Ve şiddetli hastalığımın şifasına duâlarınızı isterim.

Saniyen: Nurların parlak fütuhatına bir derece mümanaat fikriyle, gizli dinsizler bir kısım resmî memurları alet ederek keyfî kanunlarla ilişiyorlar. Ve has Nurcuların az bir kısmına fütur vermek için çalışıyorlar. Ezcümle, bu mübarek günlerde İstanbul’dan Rehber hakkında dinsizlik damarıyla yazılan ehl-i vukuf raporunu bana gönderdiler. Ben şiddetli ve semli hastalığım için, onlara cevap vermesini sizlere havale ediyorum.

On iki sene evvel yazılan ve aflar ve beraetler gören ve beş mahkemenin eline geçip ilişilmeyen ve iade edilen ve on bin adama, hususan gençlere zararsız menfaat veren ve zeyilleriyle beraber büyük müdafaatımda bu vatana büyük faydası ispat edilen bu eser hakkında Medresetüzzehra ve şubeleri o ehl-i vukufu susturmak ve kanun namına tam kanunsuzluk ettiklerini ve adliyede adalet hesabına dehşetli zulüm ettiklerini ve Rehber hakkında “Dini siyasete alet etmek var” demelerine mukabil, o vukufsuz ehl-i vukuf siyaseti ve adlî vazifelerini dinsizliğe alet etmek istediklerini delillerle göstermek vazifesini o Nurcu kardeşlere havale ediyorum.

El-Bakî Hüve’l-Bakî

Hasta kardeşiniz

Said Nursî

Emirdağ Lâhikası-II, s. 459

***

Umum kardeşlerimize birer birer selâm ve duâ ederiz ve duâlarını Kur’ân’ın medh ü senasına mazhar olan bu leyâli-i aşr olan on gecelerde rica ediyoruz. 

Kastamonu Lâhikası, s. 119

LÛ­GAT­ÇE:

a’mal-i saliha: Salih ameller.

dâreyn: Dünya ve ahiret.

ehl-i vukuf: Bilirkişi.

fütur vermek: Gevşeklik, usanç vermek.

hasenat: İyilikler, güzellikler.

îyd: Bayram.

kasem: Yemin.

leyâli-i aşere: Zilhicce’nin ilk on gecesi.

mümanaat: Engel olmak.

semli: Zehirli.

şerâit: Şartlar.

ulûm: İlimler.

Okunma Sayısı: 226
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sığınma insanlık hakkıdır

    EYT’liler birleşiyor

    İsraf bitince, bütçe fazla verdi

    Cevap yerine dâvâ

    Yeni sistem yasamayı zayıflattı

    Yeni Havalimanı'nda taksi yolu çöktü iddiası

    Guterres'ten ABD ve Türkiye'ye uzlaşı çağrısı

    İdlib'de şartlı ateşkes ilan edildi

    ABD, Çin ürünlerine ek vergi koyacak

    İngiltere, İran ile gemi takası yapmayacak

    Bahçeli, İyi Parti'yle birleşme mesajı verdi

    Hükümetin zam teklifi için tarih belli oldu

    LPG'ye indirim

    İYİ Parti'de kurultay zamanı

    ABD - Meksika sınırında çocuklar ailelerinden koparılıyor

    Düzensiz göçle mücadeleye ilişkin İstanbul Valiliği'nden açıklama

    Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı

    BM, İdlib'deki saldırıları soruşturacak

    Kitap üretiminde tüm zamanların rekoru kırıldı

    En Çok Okunanlar

    Süleyman KÖSMENE

    Leyali-i aşere günlerine girdik
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Suriyeli misafirlerimiz
    Faruk ÇAKIR

    Hak de, hukuk de, adalet de!
    Genel

    EYT’liler birleşiyor
    Genel

    Cevap yerine dâvâ
    Genel

    İsraf bitince, bütçe fazla verdi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Seferberlik ilânı ve cihad fetvâsı
    Genel

    Nurlar’la tanışıyormuşum, ama haberdar değilmişim
    Genel

    Sığınma insanlık hakkıdır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.