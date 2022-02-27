Leyle-i Mi’rac, ikinci bir Leyle-i Kadir hükmünde

Aziz, Sıddık Kardeşlerim!

Evvelâ: Leyle-i Mi’rac’ınızı tebrik ve içinde ettiğiniz duâların makbuliyetini rahmet-i İlâhiyeden niyaz ederiz. Ve bu havalide Mi’rac Gecesi’nden bir gün evvel ve bir gün sonra müstesna bir surette rahmetin yağması işarettir ki, bu vatanda bir umûmî rahmet tecellî edecek, inşaallah.

Emirdağ Lâhikası, 230. mektup, s. 343

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Leyle-i Mi’rac, ikinci bir Leyle-i Kadir hükmündedir. Bu gece mümkün oldukça çalışmakla kazanç birden bine çıkar. Şirket-i maneviye sırrıyla, inşaallah, her biriniz kırk bin dille tesbih eden bazı melekler gibi, kırk bin lisanla bu kıymettar gecede ve sevabı çok bu çilehanede ibadet ve duâlar edeceksiniz. Ve hakkımızda gelen fırtınada binden bir zarar olmamasına mukabil, bu gecedeki ibadetle şükredersiniz. Hem sizin tam ihtiyatınızı tebrik ile beraber, hakkımızda inayet-i Rabbaniye pek zâhir bir surette tecelli ettiğini tebşir ederiz.

Şuâlar, On Dördüncü Şuâ, s. 524

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Muhammed-i Arabî Aleyhissalâtü Vesselâmın Mi’rac Gecesi’nde gözüyle gördüğü saadet-i ebediyenin müjdesini ve ehl-i imanın Cennetteki hayat-ı bâkiyesinin beşaretini ve insanın alâkadar olduğu sevdiklerinin mahvolmadıklarını ve onların zevallerinden sonra yine görüşmelerinin muhakkak olacağının gayet sürurlu, mânevî hediyesine karşı umum âlem-i İslâm her gün çok defa “Esselâmü aleyke eyyühe’n-nebiyyü” dediği gibi, onun da getirdiği hediye-i maneviyesiyle, hem kâinat sahifeleri ve tabakaları mektubat-ı Samedâniye olmasına, hem mahlûkatın hakikî kıymetleri ve kemâlâtları onun risaletiyle tezahür etmesine mukabil, bütün mahlûkat manen ”Esselâmü aleyke eyyühe’n-nebiyyü” bu mezkûr hakikatin lisanıyla derler.Ve ümmet mabeyninde şeair-i İslâmiyeden olan birbirine “Esselâmü aleyküm” demeleri sünnet olması, bu büyük hakikatin şuâı olmasındandır.

Emirdağ Lâhikası, 303. mektup, s. 451

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Aziz, Sıddık Kardeşlerim!

Sizin Mi’racınızı tebrik ve Mi’rac Sahibinin (asm) Sünnet-i Seniyyesine sizi ve bizi tam muvaffak eylemesine rahmet-i İlâhiyeden niyaz ediyoruz.

Kastamonu Lâhikası, 154. mektup, s. 261



LÛ­GAT­ÇE:

inayet-i Rabbaniye: Allah’ın inayeti; Cenab-ı Hakk’ın mahlûkatın terbiye, tedbir ve idaresinde onlara yapmış olduğu lütuflar, himayeler, yardımlar.

mektubat-ı Samedâniye: Samedânî mektuplar; Cenab-ı Hakk’ın isim ve sıfatlarını anlatan, Allah’ın birliğini gösteren varlıklar.

risalet: Elçilik, resullük, peygamberlik.

zeval: Sona erme, yok olma.