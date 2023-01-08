"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 OCAK 2023 PAZAR - YIL: 53

Lozan’ın içyüzü (2)

Risale-i Nur'dan
08 Ocak 2023, Pazar 00:25
(Dünden devam)

Büyük Doğu’nun yirmi dokuzuncu sayısında; “Lozan’ın İçyüzü” diye yazılan makaleden:

NİHAÎ VESİKA

Lozan Muahedesinden sonra, İngiltere Avâm Kamarasında, “Türklerin istiklâlini niçin tanıdınız?” diye yükselen itirazlara, Lord Gürzon’un verdiği cevap:

“İşte asıl bundan sonraki Türkler bir daha eski satvet ve şevketlerine kavuşamayacaklardır. Zira biz onları, maneviyat ve ruh cephelerinden öldürmüş bulunuyoruz. Yani Mustafa Kemal ve İsmet’in verdikleri karar, Türk milletini İslâmiyet ve din cihetinden öldürmek kararıdır.” 

Artık bunun üzerine her şey apaçık anlaşılıyor, değil mi?

GİZLİ ANLAŞMANIN ENTRİKASI

Türklere dinlerini ve din temsilciliğini feda ettirmek şartıyla, sun’î istiklâl işinde gizli anlaşmanın müessiri, tek kelime ile, Yahudiliktir. Buna memur-u müşahhas kimse de, şimdi Mısır Hahambaşısı bulunan Hayim Naum’dur. Bu Hayim Naum, bu korkunç teşebbüse evvela Amerika’da Türkler lehinde bir seri konferans vermek ve emperyalizma şeflerine, Türk’ün maddesini serbest bırakmaları, buna mukabil ruhunu, tâ içinden ve kendi öz adamlarına yıktırmaları fikrini telkin etmek suretiyle başlamıştır. Yani masonluk hasebiyle Kur’ân’ın ahkâmını kaldırmak, milleti dinsiz yapmak. Hayim Naum müthiş planının zemini Amerika’da hazırladıktan sonra İngiltere’ye geçmiş ve hâlis Yahudi olan Lord Gürzon ile temas ederek şu teklifte bulunmuştur:

“Siz Türkiye’nin mülkî tamamiyetini kabul ediniz. Onlara ben İslâmiyeti ve İslâmî temsilciliklerini ayaklar altında çiğnetmeyi taahhüd ediyorum.”

Aynı Hayim Naum Türk murahhaslar heyetine müşavir sıfatıyla sokulmanın da yolunu bulmuş, yani Mustafa Kemal ve İsmet’i kendine dost bulmuş. Onun için üçü birleşmiş. Ve artık arada santralın intizamla işlemesine hiçbir mâni kalmamıştır.

Hayim Naum o sırada Ankara’ya kadar da uzanarak planın muvaffakiyeti için gereken en mühim ve merkezî şahıs nezdinde –yani Mustafa Kemal yanında– emin bulunduğu tesirinin derecesini ölçmek istemiştir. Öyle ki, bu tesir, mahud mevzuda Hayim Naum’dan daha heveskâr ve gayretli bir İslâmiyet düşmanına tesadüf etmekle muradına ermiş ve artık Türk’ü içinden vurmanın planını gerçekleştirmek için her unsur tamamlanmıştır.

* * *

İşte bu ehemmiyetli vesika, tam tamına Risale-i Nur tercümanının kırk küsur sene evvel hadis-i şerifin ihbarına dair beyan ettiği hâdiseyi tasdik ettiği gibi; ve Şeriat-ı Ahmediyeye ihanet eden o dehşetli şahsın mühim bir kuvveti Yahudi olduğu, Yahudi olan Lord Gürzon ile Hayim Naum o ihbarın hakikatını gösterdiklerini ve yirmi beş seneden beri Nurcuların imhasına keyfî kanunlarla dehşetli zulümlerin hikmetini tam gösteriyor.

Emirdağ Lahikası, s. 360

Okunma Sayısı: 167
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail hapishanesinden 40 yıl sonra tahliye edildi
    📷

    İbret levhaları asıldı - Bediüzzaman’dan, Yunus Emre’ye... Birçok vecize mezarlığı süslüyor

    Çiftçi BAĞ-KUR primini ödeyemiyor

    Türkiye demokrasi ve adaleti özledi

    Haber siteleri de iktidarın borazanı olsun istiyorlar

    Nisan ayına kadar kuraklık uyarısı

    53 yıllık usta mesleğini öğretecek çırak bulamıyor

    Bu maaşla nasıl geçinelim?

    Altılı Masa mı, tekli koltuk mu?

    Almanya’da 2 bin mülteci çocuk kayıp

    Binlerce Srebrenitsa mağduru tazminat bekliyor

    Solunum yolu hastalıkları salgın boyutunda

    İsrail’in zihniyeti ‘ırkçı sömürgecilik’

    Covid-19 ile yaşamayı öğrendik

    Pakistan'da "benzeri görülmemiş" sel afetinin etkileri devam ediyor

    Fenerbahçe ile Galatasaray 396. kez karşı karşıya gelecek

    Tek örnekle 3 hastalık aynı anda tespit edilebilecek

    Muayenehane hekimleriyle ilgili kota sınırlaması kaldırıldı

    MTV taksit ödemelerinde son tarih 31 Ocak

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Üstadın kuraklık ikazı
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Ya cemaat, ya da “sessuzluk”
    Ahmet BATTAL

    Altılı Masa ve yeni ve tarafsız cumhurbaşkanı
    Genel

    Haber siteleri de iktidarın borazanı olsun istiyorlar
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Türkiye demokrasi ve adaleti özledi
    Misbah ERATİLLA

    Nazillili Terzi Mehmet’in dramı
    Mehmet KARA

    Seçim manevraları
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Adnan NACİR

    Ölü O Zamlar Derneği

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.