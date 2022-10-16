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16 EKİM 2022 PAZAR - YIL: 53

Maddî tazyikler, ehl-i fikre galebe etmez

Risale-i Nur'dan
16 Ekim 2022, Pazar
Ey paşalar, zabitler! Cinayetlerime ceza ve şimdi suallerime de cevap isterim. İslâmiyet ise insaniyet-i kübra ve Şeriat ise medeniyet-i fuzlâ (en faziletli medeniyet) olduğundan âlem-i İslâmiyet, medine-i fâzıla-i Eflâtuniye olmaya sezadır.

Birinci Sual: (HÂŞİYE) Gazetelerin aldatmalarıyla meşru bilerek buradaki görenek ve âdâta binaen cereyan-ı umûmîye kapılan safdillerin cezası nedir?

İkinci Sual: Bir insan yılan suretine girse yahut bir velî haydut kıyafetine girse veyahut meşrutiyet, istibdat şekline girse; ona taarruz edenlerin cezası nedir? Belki, hakikaten onlar yılandırlar, haydutturlar ve istibdattırlar.

Üçüncü Sual: Acaba müstebid yalnız bir şahıs mı olur? Müteaddid şahıslar müstebid olmaz mı? Bence, kuvvet kanunda olmalı, yoksa istibdat münkasim olmuş olur. Ve komitecilikle tam şiddetlenir.

Dördüncü Sual: Bir masumu idam etmek mi, yoksa on caniyi affetmek mi daha zarardır?

Beşinci Sual: Maddî tazyikler, ehl-i meslek ve fikre galebe etmediği gibi daha ziyade nifak ve tefrika vermez mi?

Altıncı Sual: Bir maden-i hayat-ı içtimaiyemiz olan ittihad-ı millet; ref’-i imtiyazdan başka ne ile olur?

Yedinci Sual: Müsavatı ihlâl ve yalnız bazılara tahsis ve haklarında kanunu tamamıyla tatbik etmek; zâhiren adalet iken bir cihette acaba müsavatsızlıkla zulüm ve garaz olmaz mı? Hem de tebrie ve tahliye ile masumiyetleri tebeyyün eden ekser mahpusînin, belki yüzde sekseni masum iken; acaba ekseriyet nokta-i nazarında bu hal hükümferma olsa, garaz ve fikr-i intikam olmaz mı? Divan-ı Harbe diyeceğim yok, ihbar edenler düşünsünler.

HÂŞİYE: Bu sualler kırk-elli masum mahpusun tahliyesine sebep oldu.

Tarihçe-i Hayat, s. 84

LÛ­GAT­ÇE:

âdât: âdetler.

insaniyet-i kübra: en büyük insanlık.

medine-i fâzıla-i Eflâtuniye: Eflâtun’un felsefesinde hayal ettiği fazilet şehri.

münkasim: kısımlara, bölümlere ayrılmış.

müsavat: eşitlik.

müstebid: diktatör, zulüm ve baskı yapan; başkasının hukukunu elinden alan.

nifak: dıştan Müslüman göründüğü halde inanmamak, ikiyüzlülük, dinde riyâ.

ref’-i imtiyaz: ayrımcılığı kaldırmak.

seza: lâyık, münâsip.

tefrika: ayrılık, ihtilâf.

zabit: subay, askere kumanda eden rütbeli asker.

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  • Cenk Çalık

    16.10.2022 01:36:57

    "Dördüncü Sual: Bir masumu idam etmek mi, yoksa on caniyi affetmek mi daha zarardır?" 7 sorunun her biri üzerinde beyin fırtınası yapılması gerekiyor. Sorular aynı zamanda vicdanı harekete geçiriyor. Ayrıca problemli olduğumuz meselelerin çözümünü de işaret ediyor vesselâm...

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