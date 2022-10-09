“Mahpuslar Nurlarla ıslah olsunlar”

Aziz, Sıddık Kardeşlerim!

Evvela: Bütün ruh u canımla geçmiş Mevlid-i Nebeviyenizi tebrik ediyoruz.

Saniyen: Sizin Nur’un neşrindeki muvaffakıyetinizi âlem-i İslâm tebrik edip alkışlayacak. Şimdi de emareleri görünüyor ki: Ezcümle bir numunesi, Pakistan Maarif Vekili Nurlar için benim yanıma geldi, Risale-i Nur’un bir kısmını aldı. “Doksan milyon Müslümanlar içinde neşrine çalışacağım” dedi. Aldı, gitti.

Hem bu kadar aleyhimizde münafıklar çalıştıkları halde, hem Avrupa’da, hem Asya’da uzak yerlere Risale-i Nur’u götürmüşler.

Hem Berlin’de Almanlar Zülfikar’ı aldıkları vakit, bir gazetelerinde alkışlayarak ilân etmişler.

Hem dâhilde ehl-i iman, en ziyade muarızlar olan eski Başbakan ve Dahiliye Vekili yasak ettikleri Asâ-yı Mûsa ve Zülfikar’ı yasaklarına ehemmiyet vermeyerek kemal-i şevk ile okuyorlar. Okuyanlar Ankara’da pek ziyadedir.

Hem birkaç yerde hapishane müdürleri iki üç vilâyette karar vermişler ki: “Biz hapishâneleri Medrese-i Nuriye yapacağız ki, bizim mahpuslar da Denizli, Afyon hapisleri gibi Nurlarla ıslah olsunlar.”

Salisen: Merhum Burhan, Nur’un ümmî ve gizli kahramanı idi. Hem onun akrabasını, hem Isparta’yı, hem Medresetüzzehra şakirdlerini tâziye ediyorum. Beş-altı gün evvel haber almıştım. Şimdiye kadar beş-altı gün zarfında belki bin defa ona dua etmişim. Çünkü altı günde virdimde dört yüze yakın “Ecirnâ mine’n-nâr” [Allah’ım, bizi Cehennem ateşinden koru.] dediğimde onu da niyet ediyorum. Bütün okuduklarımı Burhan’a hediye ediyorum.

Rabian: Nurlar, mektepleri tam nurlandırmaya başladı. Mektep şakirdlerini medrese talebelerinden ziyade Nurlara sahip ve nâşir ve şakird eyledi. İnşaallah, medrese ehli yavaş yavaş hakikî malları ve medrese mahsulü olan Nurlara sahip çıkacaklar. Şimdi de çok müftülerden ve çok ulemâlardan Nurlara karşı çok iştiyak görülüyor ve istiyorlar.

Emirdağ Lahikası, 269. mektup, s. 383

LÛ­GAT­ÇE:

maarif vekili: eğitim bakanı.

medrese-i Nuriye: Nur medresesi; Risale-i Nur’un okunduğu yer.

Medresetüzzehra: Bediüzzaman’ın doğuda (Van) açılmasını idarecilere teklif ettiği, fen ilimleriyle din ilimlerinin kaynaştırılarak okutulmasını hedeflediği üniversite ve bu üniversitenin vazifesini manen gören Risale-i Nur hizmeti.

mevlid-i Nebeviye: Peygamberimizin (asm) doğduğu gece.

muarız: muhalefet eden, karşı çıkan, muhalif.

nâşir: neşreden, yayan, dağıtan.

şakird: talebe, öğrenci.

vird: düzenli olarak belli zamanlarda okunan ayet, Esma-i Hüsna ve dualar.