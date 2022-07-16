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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 TEMMUZ 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Mebusan hâkim, hükûmet hâdim ve hizmetkâr olmalı

Risale-i Nur'dan
16 Temmuz 2022, Cumartesi
(Dünden devam)

Suâl: “‘Adalettir’ diyorsun. Neden tekâlif-i devlet, fukara üstünde hafifleşmedi?”

Cevap: Bir fark vardır: Eskide vâridât zayi olur giderdi, şimdi millet rakîbdir. Demek, evvel suya ve şûristana atılırdı, şimdi tarlaya atılıyor veya atılacaktır. İşte, bir nevi hafiflik...

Suâl: “Şu hükûmet ve Türkler nasıl olsalar, biz rahat edemiyoruz, yükselemiyoruz. Başımızı kaldırıp onların üzerinden âleme temâşâ etmek ve ellerimizi onlarla beraber safî suya uzatmak, kendimizi de bir kavim olduğumuzu göstermek nasıldır? Zira hükûmet ve İstanbul daha bulanıktır.”

Cevap: Meşrutiyet hâkimiyet-i millettir. Yani efkâr-ı âmme­nizin misal-i mücessemi olan mebusan hâkimdir; hükûmet, hâdim ve hizmetkârdır. Öyle ise kendinizden teşekkî ediniz; her kabahati hükûmet ve Türklere atmakla çok aldanırsınız.

Size bir misal söyleyeyim: Her tarafa şubeler salmış bir büyük çeşme başında bir tagayyürat olursa, her tarafa da sirayet eder. Fakat yüz pınarın ortasında büyük bir havuz olursa, o havuz pınarlara bakar ve onlara tâbidir. Faraza, o havuz tamamen tagayyür ederse veyahut Allah etmesin bozulursa da, çeşmelere tesir etmez–eğer pınar, pınar olursa.

İşte bakınız: İstibdadın hükmünce, İstanbul ve hükûmet bulâgbaşı idi; şikâyette hakkınız vardı. Şimdi ise hakikat itibarıyla bilkuvve, İstanbul göldür, hükûmet havuzdur, Türk zeynâbdır veya öyle olmak lâzımdır. Pınar bizlerdedir ve bizde olmak gerektir.

Ey Kürtler! Görüyorum ki bizde pınar yoktur. Onun için, uzaktan gelen, taaffün eden bir suyu içiyoruz. Eskisi gibi istibdadı görüyoruz. Öyle ise gayret ediniz, çalışınız; sebeb-i saadetimiz olan Meşrutiyeti takviye için fikr-i milliyeti haffar yapıp, marifet ve fazileti eline veriniz. Şu yerlerde de bir küngân atınız; tâ bir kemâlât pınarı bizde de çıksın. Yoksa daima dilenci olacaksınız, ya susuzluktan öleceksiniz. Hem de dilencilik para etmez. İnsan dilenci olursa, nefsine olsun. Bence merhamet dilencileri ya haksız veya tembeldirler. Eğer siz insan olsanız, hükûmet ve İstanbul ve Türkler nasıl olsalar olsunlar, size fenalıkları dokunmaz, fakat iyilikleri gelir.

Eski Said Dönemi Eserleri, Münazarat, s. 170

LÛ­GAT­ÇE:

bulâgbaşı: kaynak, pınar başı.

efkâr-ı âmme: halkın düşüncesi ve fikirleri, kamuoyu.

haffar: kazıcı.

mebusan: milletvekilleri.

misal-i mücessem: cisimleşmiş örnek, numune.

rakîb: gözetleyen, denetleyen, kontrol eden.

şûristan: çorak arazi, çöl.

taaffün: kokuşma, bozulma, çürüme.

tekâlif-i devlet: devletin yüklediği vazifeler, yükümlülükler; vergiler.

teşekkî etmek: şikâyet etmek.

zeynâb: gölcük, havuz.

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