"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 MART 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Mebusan hâkim; hükûmet hâdimdir

Risale-i Nur'dan
03 Mart 2022, Perşembe
Suâl: “Şu hükûmet ve Türkler nasıl olsalar, biz rahat edemiyoruz, yükselemiyoruz. Başımızı kaldırıp onların üzerinden âleme temâşâ etmek ve ellerimizi onlarla beraber safî suya uzatmak, kendimizi de bir kavim olduğumuzu göstermek nasıldır? Zira hükûmet ve İstanbul daha bulanıktır.”

Cevap: Meşrûtiyet hâkimiyet-i millettir. Yani efkâr-ı âmme­nizin misal-i mücessemi olan mebusan hâkimdir; hükûmet, hâdim ve hizmetkârdır. Öyle ise kendinizden teşekkî ediniz; her kabahati hükûmet ve Türklere atmakla çok aldanırsınız.

Size bir misal söyleyeyim: Her tarafa şubeler salmış bir büyük çeşme başında bir tagayyürat olursa, her tarafa da sirayet eder. Fakat yüz pınarın ortasında büyük bir havuz olursa, o havuz pınarlara bakar ve onlara tâbidir. Faraza, o havuz tamamen tagayyür ederse veyahut Allah etmesin bozulursa da, çeşmelere tesir etmez–eğer pınar, pınar olursa.İşte bakınız: İstibdadın hükmünce, İstanbul ve hükûmet bulâgbaşı idi; şikâyette hakkınız vardı. Şimdi ise hakikat itibarıyla bilkuvve, İstanbul göldür, hükûmet havuzdur, Türk zeynâbdır veya öyle olmak lâzımdır. Pınar bizlerdedir ve bizde olmak gerektir.

Ey Kürtler! Görüyorum ki bizde pınar yoktur. Onun için, uzaktan gelen, taaffün eden bir suyu içiyoruz. Eskisi gibi istibdadı görüyoruz. Öyle ise gayret ediniz, çalışınız; sebeb-i saadetimiz olan Meşrûtiyeti takviye için fikr-i milliyeti haffar yapıp, marifet ve fazileti eline veriniz. Şu yerlerde de bir küngân atınız; tâ bir kemâlât pınarı bizde de çıksın. Yoksa daima dilenci olacaksınız, ya susuzluktan öleceksiniz. Hem de dilencilik para etmez. İnsan dilenci olursa, nefsine olsun. Bence merhamet dilencileri ya haksız veya tembeldirler. Eğer siz insan olsanız, hükûmet ve İstanbul ve Türkler nasıl olsalar olsunlar, size fenalıkları dokunmaz, fakat iyilikleri gelir.

Eski Said Dönemi Eserleri, Münâzarât, s. 170

LÛ­GAT­ÇE:

bulâgbaşı: Kaynak, pınar başı.

efkâr-ı âmme: Halkın düşüncesi ve fikirleri, kamuoyu.

hâdim: Hizmet eden, hizmetkâr.

haffar: Kazıcı.

istibdat: Kanuna ve nizama tâbi olmayan, keyfî, baskıcı yönetim; zulüm ve tahakküm.

mebusan: Milletvekilleri.

misal-i mücessem: Cisimleşmiş örnek, numune.

taaffün: Kokuşma, bozulma, çürüme.

teşekkî etmek: Şikâyet etmek.

zeynâb: Gölcük, havuz.

Okunma Sayısı: 173
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Helalleşme zirvesi

    Mağduriyetler nasıl giderilecek?

    Benzin ve motorine bir büyük zam daha

    Enerji zamlarında Avrupa’yı üçe katladık

    Ümitvar olalım

    Cezaevi şartları insan onuruna uygun olmalı

    Yeni Asya boyun eğmedi

    Gıda fiyatları artacak

    Rusya, Kiev'de tren istasyonu civarını hedef aldı

    Rusya ile Ukrayna Brest'te görüşecek: "Karşılıklı anlayışa ulaşılan öneriler var"

    8 şehirde eğitime ara verildi

    Kayserispor, Beşiktaş'ı eledi

    Buğday fiyatları 14 yılın zirvesinde

    Son 24 saatte 189 kişi öldü, 56 bin 780 vaka kayıtlara geçti

    MEB: Okullarda salgın tedbirlerine uygun sosyal etkinliklere izin verilecek

    Rusya'yı kınayan karar tasarısı BM'de kabul edildi: 5 ülke ''hayır'' derken 35 ülke çekimser kaldı

    Uluslararası Af Örgütünden dünyaya Ukrayna çağrısı

    'Ukrayna'dan kaçanlar uyruğuna veya derisinin rengine bakılmaksızın AB'ye alınmalıdır'

    Dünyanın gözleri Ukrayna-Rusya müzakerelerinin 2. turunda

    HES kodu uygulaması kaldırıldı, açık havada maske yok, kapalı ortamda 'havalandırma' şartı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Sıra sandığın getirilmesinde
    Ali FERŞADOĞLU

    Çektirdiklerinizin aynısını çekersiniz
    Genel

    Ümitvar olalım
    Genel

    Mağduriyetler nasıl giderilecek?
    Ahmet BATTAL

    Harp belâsı ve sulh ihtiyacı
    Mikail YAPRAK

    Bir “son şahit” de Avusturya’dan uğurladık
    Genel

    Yeni Asya boyun eğmedi
    Genel

    Cezaevi şartları insan onuruna uygun olmalı
    Genel

    Benzin ve motorine bir büyük zam daha
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.