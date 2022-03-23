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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 MART 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Mebusan hâkim, hükûmet hizmetkârdır

Risale-i Nur'dan
23 Mart 2022, Çarşamba
Mebus hürdür, hiçbir tesir altında olmamak gerektir. [...] Meşrutiyet hâkimiyet-i millettir. Yani efkâr-ı âmme­nizin misal-i mücessemi olan mebusan hâkimdir; hükûmet, hâdim ve hizmetkârdır.

Eski Said Dönemi Eserleri, Münazarat, s. 169-170

***

Meşrutiyet doğru olursa, kaymakam ve vali reis değiller, belki ücretli hizmetkârdırlar.

Eski Said Dönemi Eserleri, Münazarat, s. 189

RİYASET-İ ŞAHSİYENİN KAT’İYEN ALEYHİNDEYİM

... O kadar geniş daire-i ahrara efkâr-ı umumiyeden başka serpuş olamadığından, riyaset-i şahsiyenin kat’iyen aleyhindeyim; reisimiz ancak hükûmettir.

Eski Said Dönemi Eserleri, Nutuk, s. 110

***

... Meclis elinde bulunmayan ve meclis tarîkıyla olmayan öyle bir kuvvet, inşikak-ı asâya sebebiyet verecektir. İnşikak-ı asâ ise, [“Allah’ın dinine ve Kur’ân’a hep birlikte sımsıkı sarılın.” (Âl-i İmran Suresi: 103)] ayetine zıttır. Zaman cemaat zamanıdır. Cemaatin ruhu olan şahs-ı manevî daha metindir.

Tarihçe-i Hayat, s. 154

MECLİS-İ MEBUSAN, KALB-İ MİLLET HÜKMÜNDE

Zaman-ı sabıkta revâbıt-ı içtima ve levazım-ı taayyüş ve fevaid-i medeniyet o kadar tekessür ve te­şâub etmediğinden, bazı kalîl adamların fikri devletin idaresine yarı kâfi gibi idi. Amma bu zamanda revâbıt-ı içtima o kadar tekessür etmiş ve levazım-ı taayyüş o derece taaddüd etmiş ve semerat-ı medeniyet o kadar tefennün etmiş ki, ancak yalnız kalb-i millet hükmünde olan Meclis-i Mebusan ve fikr-i ümmet makamında olan meşveret-i şer’î ve seyf ve kuvvet-i medeniyet menzilinde bulunan hürriyet-i efkâr o devleti taşıyabilir ve idare ve terbiye edebilir. Bu hakikate misal, eski hükûmet-i müstebide ve yeni hükûmet-i meşrutadır.

Eski Said Dönemi Eserleri, Nutuk, s. 96

LÛ­GAT­ÇE:

daire-i ahrar: hürriyetçilerin alanı.

efkâr-ı âmme: halkın düşüncesi ve fikirleri, kamuoyu.

hâdim: hizmet eden, hizmetkâr.

inşikak-ı asâ: ihtilâf, ikilik; birliğin bozulması.

levazım-ı taayyüş: yaşamak ve geçinmek için gerekli olan şeyler.

mebusan: milletvekilleri.

misal-i mücessem: cisimleşmiş örnek, numune.

revâbıt-ı içtima: sosyal bağlar.

riyaset-i şahsiye: şahıs hâkimiyeti, şahsî reislik.

seyf: kılıç.

tarîk: yol.

zaman-ı sabık: geçmiş zaman.

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