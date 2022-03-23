Mebusan hâkim, hükûmet hizmetkârdır

Mebus hürdür, hiçbir tesir altında olmamak gerektir. [...] Meşrutiyet hâkimiyet-i millettir. Yani efkâr-ı âmmenizin misal-i mücessemi olan mebusan hâkimdir; hükûmet, hâdim ve hizmetkârdır.
Eski Said Dönemi Eserleri, Münazarat, s. 169-170
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Meşrutiyet doğru olursa, kaymakam ve vali reis değiller, belki ücretli hizmetkârdırlar.
Eski Said Dönemi Eserleri, Münazarat, s. 189
RİYASET-İ ŞAHSİYENİN KAT’İYEN ALEYHİNDEYİM
... O kadar geniş daire-i ahrara efkâr-ı umumiyeden başka serpuş olamadığından, riyaset-i şahsiyenin kat’iyen aleyhindeyim; reisimiz ancak hükûmettir.
Eski Said Dönemi Eserleri, Nutuk, s. 110
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... Meclis elinde bulunmayan ve meclis tarîkıyla olmayan öyle bir kuvvet, inşikak-ı asâya sebebiyet verecektir. İnşikak-ı asâ ise, [“Allah’ın dinine ve Kur’ân’a hep birlikte sımsıkı sarılın.” (Âl-i İmran Suresi: 103)] ayetine zıttır. Zaman cemaat zamanıdır. Cemaatin ruhu olan şahs-ı manevî daha metindir.
Tarihçe-i Hayat, s. 154
MECLİS-İ MEBUSAN, KALB-İ MİLLET HÜKMÜNDE
Zaman-ı sabıkta revâbıt-ı içtima ve levazım-ı taayyüş ve fevaid-i medeniyet o kadar tekessür ve teşâub etmediğinden, bazı kalîl adamların fikri devletin idaresine yarı kâfi gibi idi. Amma bu zamanda revâbıt-ı içtima o kadar tekessür etmiş ve levazım-ı taayyüş o derece taaddüd etmiş ve semerat-ı medeniyet o kadar tefennün etmiş ki, ancak yalnız kalb-i millet hükmünde olan Meclis-i Mebusan ve fikr-i ümmet makamında olan meşveret-i şer’î ve seyf ve kuvvet-i medeniyet menzilinde bulunan hürriyet-i efkâr o devleti taşıyabilir ve idare ve terbiye edebilir. Bu hakikate misal, eski hükûmet-i müstebide ve yeni hükûmet-i meşrutadır.
Eski Said Dönemi Eserleri, Nutuk, s. 96
LÛGATÇE:
daire-i ahrar: hürriyetçilerin alanı.
efkâr-ı âmme: halkın düşüncesi ve fikirleri, kamuoyu.
hâdim: hizmet eden, hizmetkâr.
inşikak-ı asâ: ihtilâf, ikilik; birliğin bozulması.
levazım-ı taayyüş: yaşamak ve geçinmek için gerekli olan şeyler.
mebusan: milletvekilleri.
misal-i mücessem: cisimleşmiş örnek, numune.
revâbıt-ı içtima: sosyal bağlar.
riyaset-i şahsiye: şahıs hâkimiyeti, şahsî reislik.
seyf: kılıç.
tarîk: yol.
zaman-ı sabık: geçmiş zaman.