"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 EYLÜL 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Medeniyet-i hakikiyeyi teşkil eden İslâmiyettir

Risale-i Nur'dan
26 Eylül 2022, Pazartesi
(HÜRRİYETE HİTAP)

[Dünden devam]

İkincisi: Ben Şarkın dağlarında büyümüş idim. Merkez-i hilâfeti güzel tahayyül ediyordum. Vakta ki, bundan yedi-sekiz ay mukaddem Dersaadete geldim. Gördüm ki İstanbul, tevahhuş ve tenafür-ü kulûb sebebiyle, medenî libası giymiş vahşî bir adama benzerdi. Şimdi ittihad-ı millî sebebiyle, medenî adam, fakat yarı medenî, yarı vahşî libasında bize arz-ı dîdar ediyor. Evvel Şarkta fenalığın sebebi, Şarkın uzvu hastalanmış zannediyordum. Vakta ki, hasta olan İstanbul’u gördüm, nabzını tuttum, teşrih ettim; anladım ki, kalbindeki hastalıktır, her tarafa sirayet eder. Tedavisine çalıştım; bir divanelikle taltif edildim.

Hem de gördüm ki, medeniyet-i hakikiyeyi teşkil eyleyen İslâmiyet, maddî cihetinde medeniyet-i hâzıradan geri kalmış; güya İslâmiyet sû-i ahlâkımızdan darılmış, mazi tarafına dönüp gidiyor. Zaman-ı Saadete bizi şikâyet edecektir. Bunun en büyük sebebi, istibdattan sonra, mürşid-i umûmî üç büyük şubenin ki, “Cümlenin maksudu bir amma rivayet muhtelif,” veyahut “İfadelerimiz ayrı ayrıdır, senin güzelliğin ise birdir; hepsi de o cemale işaret ediyorlar.” beytinin mâsadakı olan ehl-i medrese ve ehl-i mektep ve ehl-i tekkenin tebâyün-ü efkâr ve tehalüf-ü meşâribidir.

Bu tebâyün-ü efkâr ahlâk-ı İslâmiyenin esasını sarsmış, ittihad-ı milleti çatallaştırmış, terakkiyat-ı medeniyeden geri bırakmıştır. Zira biri ifrat ile diğerini tekfir ve tadlil ediyor; öteki tefrit ile onu techil ve gayr-i mûtemed addediyor. Bunun çaresi, tevhid ile ve efkârlarının mabeyninde teyid ile münasebet ile musalâhadır. Tâ itidal noktasında musafaha ile birleşmeli ki, aheng-i terakkîyi ihlâl etmesinler.

Eski Said Dönemi Eserleri, Nutuk, s. 96

LÛ­GAT­ÇE:

aheng-i terakkî: ilerlemenin ahengi, uyum ve düzeni.

Dersaadet: saadet kapısı; İstanbul.

istibdat: baskı, keyfî idare.

mâsadak: doğrulayan.

medeniyet-i hâzıra: şimdiki medeniyet.

mukaddem: önce.

sû-i ahlâk: ahlâk kötülüğü, kötü ahlâk.

tebâyün-ü efkâr: fikirlerin, düşüncelerin birbirine zıt ve muhalif olması.

tefrit: aşırı azlık, bir şeyin normalden 

aşırı az olması.

tehalüf-ü meşârib: hareket tarzının, tutumların birbirine zıt ve muhalif olması.

tenafür-ü kulûb: kalplerin birbirinden nefret etmesi.

terakkiyat-ı medeniye: medeniyetin 

ilerlemeleri.

teşrih: bir meseleyi iyice araştırıp ortaya çıkarma; (tıpta) bir cesedi incelemek için kesip açma, otopsi.

Okunma Sayısı: 232
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çin: Tarihin çarklarında ezilirler

    Filistinlilere Mescid-i Aksa'da nöbet çağrısı

    'Hayır, bunun tek bir cevabı var o da hayır'

    Uganda'da 5 bölgeye yayılan Ebola salgınında 19 kişi öldü

    Faroe Adaları'na mağlup olduk

    Kur koruma tezgâhı hep zengine kazandırıyor

    Filipinler'de Noru Tayfunu alarmı: Binlerce kişi tahliye edildi

    Ukrayna Genelkurmayı: Rusya 259 savaş uçağı ve 56 bin 700 askerini kaybetti

    Bu yol sürdürülemez

    Hanelerin maddi durumu çöktü

    Borçların faizi ana parayı geçti

    Nebati’yi dinleyen kaybetti

    Dizel otomobil satışları azalmaya devam ediyor

    İnançer’in yerine Ahmet Özhan

    Küçük yatırımcı soyuldu

    Fiona Kasırgası Kanada'nın Atlantik kıyılarında: 5 kişi öldü

    Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri beyaza büründü

    Malatya'daki feci kazada 6 kişi öldü

    Porto Riko'da 588 bin kişinin elektriği kesildi

    'Ukrayna’daki savaş uzun sürecek'

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Şükrü BULUT

    Helâlleşmede dinî cemaatler ve sivil toplum, öncü rolü üstlenmeli…
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Bir iktidar aşığıyla sohbet
    Genel

    Kur koruma tezgâhı hep zengine kazandırıyor
    Süleyman KÖSMENE

    Ders dinlerken tesbih çekilir mi?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Sosyal konut kuyusu
    Genel

    Çin: Tarihin çarklarında ezilirler
    Ali FERŞADOĞLU

    Kur’an’ı anlayamaz mıyız?
    Mehmet KARA

    Algı sezonu açıldı
    Genel

    'Hayır, bunun tek bir cevabı var o da hayır'

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.