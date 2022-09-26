Medeniyet-i hakikiyeyi teşkil eden İslâmiyettir

[Dünden devam]
İkincisi: Ben Şarkın dağlarında büyümüş idim. Merkez-i hilâfeti güzel tahayyül ediyordum. Vakta ki, bundan yedi-sekiz ay mukaddem Dersaadete geldim. Gördüm ki İstanbul, tevahhuş ve tenafür-ü kulûb sebebiyle, medenî libası giymiş vahşî bir adama benzerdi. Şimdi ittihad-ı millî sebebiyle, medenî adam, fakat yarı medenî, yarı vahşî libasında bize arz-ı dîdar ediyor. Evvel Şarkta fenalığın sebebi, Şarkın uzvu hastalanmış zannediyordum. Vakta ki, hasta olan İstanbul’u gördüm, nabzını tuttum, teşrih ettim; anladım ki, kalbindeki hastalıktır, her tarafa sirayet eder. Tedavisine çalıştım; bir divanelikle taltif edildim.
Hem de gördüm ki, medeniyet-i hakikiyeyi teşkil eyleyen İslâmiyet, maddî cihetinde medeniyet-i hâzıradan geri kalmış; güya İslâmiyet sû-i ahlâkımızdan darılmış, mazi tarafına dönüp gidiyor. Zaman-ı Saadete bizi şikâyet edecektir. Bunun en büyük sebebi, istibdattan sonra, mürşid-i umûmî üç büyük şubenin ki, “Cümlenin maksudu bir amma rivayet muhtelif,” veyahut “İfadelerimiz ayrı ayrıdır, senin güzelliğin ise birdir; hepsi de o cemale işaret ediyorlar.” beytinin mâsadakı olan ehl-i medrese ve ehl-i mektep ve ehl-i tekkenin tebâyün-ü efkâr ve tehalüf-ü meşâribidir.
Bu tebâyün-ü efkâr ahlâk-ı İslâmiyenin esasını sarsmış, ittihad-ı milleti çatallaştırmış, terakkiyat-ı medeniyeden geri bırakmıştır. Zira biri ifrat ile diğerini tekfir ve tadlil ediyor; öteki tefrit ile onu techil ve gayr-i mûtemed addediyor. Bunun çaresi, tevhid ile ve efkârlarının mabeyninde teyid ile münasebet ile musalâhadır. Tâ itidal noktasında musafaha ile birleşmeli ki, aheng-i terakkîyi ihlâl etmesinler.
Eski Said Dönemi Eserleri, Nutuk, s. 96
LÛGATÇE:
aheng-i terakkî: ilerlemenin ahengi, uyum ve düzeni.
Dersaadet: saadet kapısı; İstanbul.
istibdat: baskı, keyfî idare.
mâsadak: doğrulayan.
medeniyet-i hâzıra: şimdiki medeniyet.
mukaddem: önce.
sû-i ahlâk: ahlâk kötülüğü, kötü ahlâk.
tebâyün-ü efkâr: fikirlerin, düşüncelerin birbirine zıt ve muhalif olması.
tefrit: aşırı azlık, bir şeyin normalden
aşırı az olması.
tehalüf-ü meşârib: hareket tarzının, tutumların birbirine zıt ve muhalif olması.
tenafür-ü kulûb: kalplerin birbirinden nefret etmesi.
terakkiyat-ı medeniye: medeniyetin
ilerlemeleri.
teşrih: bir meseleyi iyice araştırıp ortaya çıkarma; (tıpta) bir cesedi incelemek için kesip açma, otopsi.