Medeniyet-i hakikiyeyi teşkil eden İslâmiyettir

(HÜRRİYETE HİTAP)

[Dünden devam]

İkincisi: Ben Şarkın dağlarında büyümüş idim. Merkez-i hilâfeti güzel tahayyül ediyordum. Vakta ki, bundan yedi-sekiz ay mukaddem Dersaadete geldim. Gördüm ki İstanbul, tevahhuş ve tenafür-ü kulûb sebebiyle, medenî libası giymiş vahşî bir adama benzerdi. Şimdi ittihad-ı millî sebebiyle, medenî adam, fakat yarı medenî, yarı vahşî libasında bize arz-ı dîdar ediyor. Evvel Şarkta fenalığın sebebi, Şarkın uzvu hastalanmış zannediyordum. Vakta ki, hasta olan İstanbul’u gördüm, nabzını tuttum, teşrih ettim; anladım ki, kalbindeki hastalıktır, her tarafa sirayet eder. Tedavisine çalıştım; bir divanelikle taltif edildim.

Hem de gördüm ki, medeniyet-i hakikiyeyi teşkil eyleyen İslâmiyet, maddî cihetinde medeniyet-i hâzıradan geri kalmış; güya İslâmiyet sû-i ahlâkımızdan darılmış, mazi tarafına dönüp gidiyor. Zaman-ı Saadete bizi şikâyet edecektir. Bunun en büyük sebebi, istibdattan sonra, mürşid-i umûmî üç büyük şubenin ki, “Cümlenin maksudu bir amma rivayet muhtelif,” veyahut “İfadelerimiz ayrı ayrıdır, senin güzelliğin ise birdir; hepsi de o cemale işaret ediyorlar.” beytinin mâsadakı olan ehl-i medrese ve ehl-i mektep ve ehl-i tekkenin tebâyün-ü efkâr ve tehalüf-ü meşâribidir.

Bu tebâyün-ü efkâr ahlâk-ı İslâmiyenin esasını sarsmış, ittihad-ı milleti çatallaştırmış, terakkiyat-ı medeniyeden geri bırakmıştır. Zira biri ifrat ile diğerini tekfir ve tadlil ediyor; öteki tefrit ile onu techil ve gayr-i mûtemed addediyor. Bunun çaresi, tevhid ile ve efkârlarının mabeyninde teyid ile münasebet ile musalâhadır. Tâ itidal noktasında musafaha ile birleşmeli ki, aheng-i terakkîyi ihlâl etmesinler.

Eski Said Dönemi Eserleri, Nutuk, s. 96



LÛ­GAT­ÇE:

aheng-i terakkî: ilerlemenin ahengi, uyum ve düzeni.

Dersaadet: saadet kapısı; İstanbul.

istibdat: baskı, keyfî idare.

mâsadak: doğrulayan.

medeniyet-i hâzıra: şimdiki medeniyet.

mukaddem: önce.

sû-i ahlâk: ahlâk kötülüğü, kötü ahlâk.

tebâyün-ü efkâr: fikirlerin, düşüncelerin birbirine zıt ve muhalif olması.

tefrit: aşırı azlık, bir şeyin normalden

aşırı az olması.

tehalüf-ü meşârib: hareket tarzının, tutumların birbirine zıt ve muhalif olması.

tenafür-ü kulûb: kalplerin birbirinden nefret etmesi.

terakkiyat-ı medeniye: medeniyetin

ilerlemeleri.

teşrih: bir meseleyi iyice araştırıp ortaya çıkarma; (tıpta) bir cesedi incelemek için kesip açma, otopsi.