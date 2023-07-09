"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 TEMMUZ 2023 PAZAR - YIL: 54

Medeniyetin güzellikleri Kur’ân’ın irşadından

Risale-i Nur'dan
09 Temmuz 2023, Pazar
İ’lem Eyyühe’l-Aziz!

Kâfirlerin Müslümanlara ve ehl-i Kur’ân’a düşman olmaları küfrün iktizasındandır. Çünkü küfür imana zıttır. Maahâzâ, Kur’ân, kâfirleri ve âbâ ve ecdadlarını idam-ı ebedî ile mahkûm etmiştir.

Binaenaleyh, Müslümanlar ile ülfet ve muhabbetleri mümkün olmayan kâfirlere muhabbet boşa gidiyor. Onların muhabbetiyle karşılaşılamaz, onlardan medet beklenilemez. Ancak ‪”‬Hasbünallahu ve ni’me’l-vekil” diye, Cenab-ı Hakka iltica etmek lâzımdır.

İ’lem Eyyühe’l-Aziz!

Kâfirlerin medeniyeti ile mü’minlerin medeniyeti arasındaki fark:

Birincisi, medeniyet libasını giymiş korkunç bir vahşettir; zâhiri parlıyor, bâtını da yakıyor; dışı süs, içi pis; sureti me’nus, sîreti mâkûs bir şeytandır.

İkincisi, bâtını nur, zâhiri rahmet, içi muhabbet, dışı uhuvvet, sureti muavenet, sîreti şefkat, cazibedar bir melektir.

Evet, mü’min olan kimse, iman ve tevhid iktizasıyla kâinata bir mehd-i uhuvvet nazarıyla baktığı gibi; bütün mahlûkatı, bilhassa insanları, bilhassa İslâmları birbiriyle bağlayan ip de ancak uhuvvettir. Çünkü iman bütün mü’minleri bir babanın cenah-ı şefkati altında yaşayan kardeşler gibi kardeş addediyor.

Küfür ise öyle bir bürudettir ki kardeşleri bile kardeşlikten çıkarır. Ve bütün eşyada bir nevi ecnebilik tohumunu ekiyor ve her şeyi her şeye düşman yapıyor. Evet, hamiyet-i milliyelerinde bir uhuvvet varsa da, muvakkattır. Ve ezelî, ebedî iftirak ve firak ile muttasıl ve mahduddur.

Amma kâfirlerin medeniyetinde görülen mehasin ve yüksek terakkiyat-ı sanayi, bunlar tamamen medeniyet-i İslâmiyeden, Kur’ân’ın irşadatından, edyan-ı semaviyeden in’ikâs ve iktibas edildiği Lemaat ile Sünuhat eserlerimde istenildiği gibi izah ve ispat edilmiştir. “O ikisine müracaat et; insanların gafil kaldıkları önemli bir hususu görürsün.”

Mesnevî-i Nuriye, Hubab, s. 102

LÛ­GAT­ÇE:

âbâ: babalar, pederler.

bâtın: iç, iç yüz, iç kısım.

bürudet: soğukluk.

edyan-ı semaviye: semavî dinler, Allah tarafından gönderilmiş olan hak dinler.

hamiyet-i milliye: millî duygu ve hislerin muhafaza edilmesi için yapılan çaba.

i’lem eyyühe’l-aziz: ey aziz bil ki.

in’ikâs: aksetme, yansıma.

irşadat: irşadlar, uyarmalar, doğru yolu göstermeler.

küfür: Allah’ı inkâr.

mâkûs: tersine dönmüş, başaşağı olmuş.

mehd-i uhuvvet: uhuvvet beşiği, kardeşlik yeri.

mehasin: güzellikler, iyilikler.

me’nus: alışılmış, ünsiyet edilmiş, sevimli.

muavenet: yardım, yardımlaşma.

muttasıl: bitişik.

sîret: iç yüz, manevî durum, ahlâk ve karakter.

terakkiyat-ı sanayi: sanayi alanında ilerlemeler, yükselişler.

uhuvvet: kardeşlik.

Okunma Sayısı: 250
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Vergi adaletsizliği ve enflasyon artacak'

    Gazeteciler: Endişeliyiz

    Emekli sahipsiz kaldı

    İstanbul’da ekmek 8 TL oldu

    Kemeri önce siz sıkın

    Bedava doğalgaz da ek bütçeye gerekçe oldu

    Yasaklama değil, sınırlama gerekli

    Güneydoğu kavruldu

    Sağlıkta şiddet artarak devam ediyor

    ''SUV'' ilgisi gittikçe büyüyor

    Şile'deki selden helikopterle kurtarıldılar

    Hayalet ağları deniz canlılarına zarar veriyor
    📷

    Kurbanla kardeşliği paylaştık - Afrika ve Asya'daki kardeşlerimizin yüzü güldü

    Kızamık artık her yerde

    Gözler kritik NATO Zirvesine çevrildi

    Srebrenitsa soykırımının sorumlularından 4'üne müebbet 45'ine 699 yıl hapis cezası

    Müslüman ülkelere uyguladığı tartışmalı seyahat yasağını daha güçlü şekilde geri getirecek

    ABD’nin Ukrayna’ya misket bombası desteği "savaş suçu"

    Duble MTV’de AYM kararı tartışılıyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Göç kervanına son katılanlar
    Genel

    Emekli sahipsiz kaldı
    Misbah ERATİLLA

    Mustafa öğretmenin arayışı
    Sebahattin YAŞAR

    Şeytan deyince ne aklınıza geliyorsa, sizin şeytanınız odur
    Mehmet KARA

    Meclis’te bir garip böcek olayı
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Yine Kur’an, yine İsveç, yine NATO
    Genel

    'Vergi adaletsizliği ve enflasyon artacak'
    Adnan NACİR

    SağanAK
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Risale-i Nur'dan

    Medeniyetin güzellikleri Kur’ân’ın irşadından

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.