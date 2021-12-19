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19 ARALIK 2021 PAZAR - YIL: 52

Medeniyetlerinde görülen terakkî medeniyet-i İslâmiyeden

Risale-i Nur'dan
19 Aralık 2021, Pazar
Kâfirlerin medeniyetinde görülen mehasin ve yüksek terakkiyat-ı sanayi, bunlar tamamen medeniyet-i İslâmiyeden, Kur’ân’ın irşadatından, edyan-ı semaviyeden in’ikâs ve iktibas...

İ’lem Ey Hitabet-i Umumiye Sıfatı ile Gazete Lisanıyla Konferans Veren Muharrir!

Sen kendi nefsini aşağı göstermeye ve nedamet ederek kusurlarını ilân etmeye hakkın var. Fakat şeair-i İslâmiyeye zıt ve muhalif olan herzelerle İslâmiyeti lekelendirmeye kat’iyen hakkın yoktur. Seni kim tevkil etmiştir? Fetvayı nereden alıyorsun? Hangi hakka binaen milletin namına, ümmetin hesabına İslâmiyet hakkında hezeyanları savurarak dalâletini neşir ve ilân ediyorsun? Milleti, ümmeti kendin gibi dâll zannetme. Dalâletini kime satıyorsun? 

Burası İslâmiyet memleketidir, Yahudi memleketi değildir. Cumhur-u mü’minînin kabul etmediği bir şeyin gazete ile ilânı, milleti dalâlete davettir, hukuk-u ümmete tecavüzdür. Bir adamın hukukuna tecavüze cevaz-ı kanunî olmadığı halde, koca bir milletin, belki âlem-i İslâm’ın hukukuna hangi cesarete binaen tecavüz ediyorsun? Ağzını kapat!

İ’lem Eyyühe’l-Aziz!

Kâfirlerin Müslümanlara ve ehl-i Kur’ân’a düşman olmaları küfrün iktizasındandır. Çünkü küfür imana zıttır. Maahâzâ, Kur’ân, kâfirleri ve âbâ ve ecdadlarını idam-ı ebedî ile mahkûm etmiştir.

Binaenaleyh, Müslümanlar ile ülfet ve muhabbetleri mümkün olmayan kâfirlere muhabbet boşa gidiyor. Onların muhabbetiyle karşılaşılamaz, onlardan medet beklenilemez. Ancak “Hasbünallahü ve ni’me’l-vekîl” [Allah bizlere yeter, O ne güzel vekildir.] diye, Cenab-ı Hakk’a iltica etmek lâzımdır.

İ’lem Eyyühe’l-Aziz!

Kâfirlerin medeniyeti ile mü’minlerin medeniyeti arasındaki fark:

Birincisi, medeniyet libasını giymiş korkunç bir vahşettir; zâhiri parlıyor, bâtını da yakıyor; dışı süs, içi pis; sureti me’nus, sîreti mâkûs bir şeytandır.

İkincisi, bâtını nur, zâhiri rahmet, içi muhabbet, dışı uhuvvet, sureti muavenet, sîreti şefkat, cazibedar bir melektir.

Evet, mü’min olan kimse, iman ve tevhid iktizasıyla kâinata bir mehd-i uhuvvet nazarıyla baktığı gibi; bütün mahlûkatı, bilhassa insanları, bilhassa İslâmları birbiriyle bağlayan ip de ancak uhuvvettir. Çünkü iman bütün mü’minleri bir babanın cenah-ı şefkati altında yaşayan kardeşler gibi kardeş addediyor.

Küfür ise öyle bir bürudettir ki kardeşleri bile kardeşlikten çıkarır. Ve bütün eşyada bir nevi ecnebilik tohumunu ekiyor ve her şeyi her şeye düşman yapıyor. Evet, hamiyet-i milliyelerinde bir uhuvvet varsa da, muvakkattır. Ve ezelî, ebedî iftirak ve firak ile muttasıl ve mahduddur.

Amma kâfirlerin medeniyetinde görülen mehasin ve yüksek terakkiyat-ı sanayi, bunlar tamamen medeniyet-i İslâmiyeden, Kur’ân’ın irşadatından, edyan-ı semaviyeden in’ikâs ve iktibas edildiği Lemaat ile Sünuhat eserlerimde istenildiği gibi izah ve ispat edilmiştir. “O ikisine müracaat et; insanların gafil kaldıkları önemli bir hususu görürsün.”

Mesnevî-i Nuriye, s. 102

LÛ­GAT­ÇE:

bürudet: Soğukluk.

edyan-ı semaviye: Semavî dinler, Allah tarafından gönderilmiş olan hak dinler.

iktibas: Alıp faydalanma.

in’ikâs: Aksetme, yansıma.

irşadat: İrşadlar, uyarmalar, doğru yolu göstermeler.

medeniyet-i İslâmiye: İslâm medeniyeti, İslâm’ın insanlığa sunduğu değerler bütünü, hayat tarzı.

mehasin: İyilikler, güzellikler.

mehd-i uhuvvet: Uhuvvet beşiği, kardeşlik yeri.

me’nus: Alışılmış, ünsiyet edilmiş, sevimli.

muharrir: Yazar.

muttasıl: Bitişik.

terakkiyat-ı sanayi: Sanayi alanında ilerlemeler, yükselişler.

Etiketler: Risale-i Nur, Bediüzzaman Said Nursi
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  • Cenk Çalık

    19.12.2021 00:50:37

    "Kâfirlerin medeniyeti ile mü’minlerin medeniyeti arasındaki fark: Birincisi, medeniyet libasını giymiş korkunç bir vahşettir; zâhiri parlıyor, bâtını da yakıyor; dışı süs, içi pis; sureti me’nus, sîreti mâkûs bir şeytandır. İkincisi, bâtını nur, zâhiri rahmet, içi muhabbet, dışı uhuvvet, sureti muavenet, sîreti şefkat, cazibedar bir melektir." Demek ki görünüş aldatıcıdır. Dışarıdan cazip görünmeyen kötü demek değilmiş. Zahire değil batına bakmak gerekli. Kafa fenerimize göre değil, islami kriterlere göre hükmetliyiz vesselâm.

Risale-i Nur Külliyatı

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