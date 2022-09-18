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18 EYLÜL 2022 PAZAR - YIL: 53

Memuriyet bir hizmetkârlıktır, tahakküm aleti değil

Risale-i Nur'dan
18 Eylül 2022, Pazar
[Üstadın Adnan Menderes’e yazdığı mektup (2)]

(Dünden devam)

İslâmiyetin İkinci Bir Kanun-u Esasîsi: Şu hadis-i şeriftir:  “Seyyidü’l-kavmi hâdimühüm” [Bir kavmin efendisi, o kavme hizmet edendir] hakikatiyle, memuriyet bir hizmetkârlıktır; bir hâkimiyet ve benlik için tahakküm aleti değil... Bu zamanda terbiye-i İslâmiyenin noksaniyetiyle ve ubudiyetin za’fiyetiyle benlik, enaniyet kuvvet bulmuş. Memuriyeti hizmetkârlıktan çıkarıp bir hâkimiyet ve müstebidâne bir tahakküm ve mütekebbirâne bir mertebe tarzına getirdiğinden, abdestsiz, kıblesiz namaz kılmak gibi, adalet, adalet olmaz, esasiyle de bozulur. Ve hukuk-u ibad da zîr ü zeber olur. Hukuk-u ibad, hukukullah hükmüne geçmiyor ki hak olabilsin. Belki nefsanî haksızlıklara vesile olur.

Şimdi, Adnan Menderes gibi, “İslâmiyetin ve dinin icablarını yerine getireceğiz” diye ve mezkûr iki kanun-u esasîye karşı muhalefet edip tam zıddına olarak iki dehşetli cereyan, gayet büyük rüşvetle halkları aldatmak ve ecnebilerin müdahalesine yol açmak vaziyetinde hücum etmek ihtimali kuvvetlidir. 

Birisi: Birinci kanun-u esasîye muhalif olarak, bir cani yüzünden kırk masumu kesmiş, bir köyü de yakmış. Bu derecede bir istibdad-ı mutlak, her nefsin zevkine geçecek memuriyete bir hâkimiyet suretinde rüşvet vererek, dindar hürriyetperverlere hücum ediliyor.

İkinci hücum da: İslâmiyet milliyet-i kudsiyesini bırakıp evvelkisi gibi, bir cani yüzünden yüz masumun hakkını çiğneyebilen, zâhiren bir milliyetçilik ve hakikatte ırkçılık damarıyla hem hürriyetperver dindar Demokratlara, hem bütün bu vatandaki yüzde yetmişi sair unsurlardan bulunanlara, hem hükûmet aleyhine, hem bîçare Türkler aleyhine, hem Demokratın takip ettiği siyaset aleyhine çalışarak ve serseri ve enaniyetli nefislere gayet zevkli bir rüşvet olarak bir ırkçılık kardeşliği veriyor. O zevkli kardeşliğin içinde, o zevkli faydadan bin defa daha ziyade hakikî kardeşleri düşmanlığa çevirmek gibi acib tehlikeyi, o sarhoşluğu ile hissedemiyor.

Emirdağ Lahikası-II, s. 501

LÛ­GAT­ÇE:

enaniyet: benlik; kendini beğenme, kibir, 

hukuk-u ibad: kulların hukuku, kul hakları.

hukukullah: Allah’ın hakkı.

istibdad-ı mutlak: hiçbir hak ve hürriyeti tanımayan tam baskı, tam diktatörlük.

kanun-u esasî: temel kanun, anayasa.

müstebidâne: keyfî ve baskıcı bir şekilde.

mütekebbirâne: büyüklenircesine, 

kibirlenircesine.

tahakküm: zorbalık etme, zorla hükmetme, hükmü altına alma.

ubudiyet: kulluk.

zîr ü zeber: altüst, karmakarışık, darmadağın.

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