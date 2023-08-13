Menfî fikr-i milliyet ve lisan-ı Arabîye nefret...

(Dünden devam)

Ehl-i ilhada kapılan ulemaü’s-sû’, milleti aldatmak için diyorlar ki: “İmam-ı A’zam, sair imamlara muhalif olarak demiş ki: ‘İhtiyaç olsa, diyar-ı baîdede, Arabî hiç bilmeyenlere, ihtiyaç derecesine göre, Fatiha yerine Farisî tercümesi cevazı var.’ Öyle ise biz de muhtacız, Türkçe okuyabiliriz?”

Elcevap: İmam-ı A’zam’ın bu fetvasına karşı başta A’zamî imamların en mühimleri ve sair on iki eimme-i müçtehidîn, o fetvanın aksine fetva veriyorlar. Âlem-i İslâmın cadde-i kübrası, o umum eimmenin caddesidir; muazzam ümmet, cadde-i kübrada gidebilir. Başka hususî ve dar caddeye sevk edenler, idlâl ediyorlar.

İmam-ı A’zam’ın fetvası beş cihette hususîdir:

• Birincisi: Merkez-i İslâmiyetten uzak diyar-ı âharda bulunanlara aittir.

• İkincisi: İhtiyac-ı hakikîye binaendir.

• Üçüncüsü: Bir rivayette lisan-ı ehl-i Cennetten sayılan Farisî lisanıyla tercümeye mahsustur.

• Dördüncüsü: Fatiha’ya mahsus olarak cevaz verilmiş; tâ Fatiha’yı bilmeyen namazı terk etmesin.

• Beşincisi: Kuvvet-i imandan gelen bir hamiyet-i İslâmiye ile, maânî-i mukaddesenin, avamın tefehhümüne medar olmak için cevaz gösterilmiş. Halbuki zaaf-ı imandan gelen ve menfî fikr-i milliyetten çıkan ve lisan-ı Arabîye karşı nefret ve zaaf-ı imandan tevellüd eden meyl-i tahrip saikasıyla tercüme edip Arabî aslını terk etmek, dinî terk ettirmektir!

İkinci İşaret: Şeair-i İslâmiyeyi tağyir eden ehl-i bid’a, evvelâ ulemaü’s-sû’dan fetva istediler. Sâbıkan beş vecihle hususî olduğunu gösterdiğimiz fetvayı gösterdiler.

Saniyen, ehl-i bid’a, ecnebî inkılâpçılarından böyle meş’um bir fikir aldılar ki: Avrupa, Katolik mezhebini beğenmeyerek, başta ihtilâlciler, inkılâpçılar ve feylesoflar olarak, Katolik mezhebine göre ehl-i bid’a ve mutezile telâkki edilen Protestanlık mezhebini iltizam edip Fransızların İhtilâl-i Kebîrinden istifade ederek, Katolik mezhebini kısmen tahrip edip Protestanlığı ilân ettiler.

Mektubat, s. 511

LÛ­GAT­ÇE:

cadde-i kübra: büyük cadde.

diyar-i âhar: diğer memleketler, ülkeler.

diyar-ı baîde: uzak yerler, ülkeler.

ehl-i ilhad: İslâmdan yüz çevirenler, dinsizler.

eimme-i müçtehidin: müçtehid imamlar; ayet ve hadislerden dinî hükümler çıkaran âlimler.

idlâl etmek: saptırmak, dalâlete sevk etmek.

maânî-i mukaddese: mukaddes manalar.

meyl-i tahrip: yıkma arzusu.

tefehhüm: fehmetme, anlama.

ulemaü’s-sû’: ilmini kötüye kullanan âlimler.

