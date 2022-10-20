Mes’uliyeti ve kusuru kadere havale etmek!

[Dünden devam]

Eğer denilse: “Madem cüz-i ihtiyârînin icada kabiliyeti yok, bir emr-i itibarî hükmünde olan kisbden başka insanın elinde bir şey bulunmuyor; nasıl oluyor ki, Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan’da Hâlık-ı Semavat ve Arza karşı, insana asi ve düşman vaziyeti verilmiş, Hâlık-ı Arz ve Semavat ondan azîm şikâyetler ediyor, o asi insana karşı abd-i mü’mine yardım için Kendini ve melâikesini tahşid ediyor, ona azîm bir ehemmiyet veriyor?”

Elcevap: Çünkü küfür ve isyan ve seyyie, tahriptir, ademdir. Hâlbuki azîm tahribat ve hadsiz ademler, bir tek emr-i itibarîye ve ademîye terettüb edebilir. Nasıl ki, bir azîm sefinenin dümencisi vazifesinin adem-i ifasıyla, sefine gark olup, bütün hademelerin netice-i sa’yleri iptal olur; bütün o tahribat, bir ademe terettüb ediyor. Öyle de, küfür ve masiyet, adem ve tahrip nev’inden olduğu için cüz-i ihtiyârî bir emr-i itibarî ile onları tahrik edip, müthiş netaice sebebiyet verebilir. Zira küfür çendan bir seyyiedir; fakat bütün kâinatı kıymetsizlikle ve abesiyetle tahkir ve delâil-i vahdaniyeti gösteren bütün mevcudatı tekzip ve bütün tecelliyat-ı esmayı tezyif olduğundan, bütün kâinat ve mevcudat ve esma-i İlâhiye namına, Cenab-ı Hak, kâfirden şedid şikâyet ve dehşetli tehdidat etmek, ayn-ı hikmettir ve ebedî azap vermek, ayn-ı adalettir.

Madem insan küfür ve isyanla tahribat tarafına gidiyor; az bir hizmetle pek çok işleri yapar. Onun için ehl-i iman, onlara karşı Cenab-ı Hakkın inayet-i azîmine muhtaçtır. Çünkü on kuvvetli adam bir evin muhafazasını ve tamiratını deruhde etse, haylaz bir çocuğun o haneye ateş vermeye çalışmasına karşı, o çocuğun velisine, belki padişahına müracaata, yalvarmaya mecbur olması gibi; mü’minlerin de böyle edepsiz ehl-i isyana karşı dayanmak için Cenab-ı Hakkın çok inâyâtına muhtaçtırlar.

Elhâsıl: Eğer kader ve cüz-i ihtiyârîden bahseden adam ehl-i huzur ve kemâl-i iman sahibi ise, kâinatı ve nefsini Cenab-ı Hakka verir, Onun tasarrufunda bilir. O vakit hakkı var, kaderden ve cüz-i ihtiyârîden bahsetsin. Çünkü madem nefsini ve her şeyi Cenab-ı Hak’tan bilir. O vakit, cüz-i ihtiyârîye istinad ederek mes’uliyeti deruhde eder, seyyiata merciiyeti kabul edip Rabbini takdis eder, daire-i ubudiyette kalıp teklif-i İlâhiyeyi zimmetine alır. Hem kendinden sudûr eden kemâlât ve hasenat ile gururlanmamak için kadere bakar, fahir yerine şükreder. Başına gelen musibetlerde kaderi görür, sabreder.

Eğer kader ve cüz-i ihtiyârîden bahseden adam ehl-i gaflet ise, o vakit kaderden ve cüz-i ihtiyârîden bahse hakkı yoktur. Çünkü nefs-i emmâresi, gaflet veya dalâlet saikasıyla kâinatı esbaba verip, Allah’ın malını onlara taksim eder; kendini de kendine temlik eder. Fiilini kendine ve esbaba verir; mes’uliyeti ve kusuru kadere havale eder. O vakit, nihayette Cenab-ı Hakka verilecek olan cüz-i ihtiyârî ve en nihayette medar-ı nazar olacak olan kader bahsi manasızdır. Yalnız bütün bütün onların hikmetine zıt ve mes’uliyetten kurtulmak için bir desise-i nefsiyedir.

Sözler,

Yirmi Altıncı Söz, s. 526