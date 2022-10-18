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18 EKİM 2022 SALI - YIL: 53

Mes’uliyetten kurtulmak için kadere yapışmak!

Risale-i Nur'dan
18 Ekim 2022, Salı
Yirmi Altıncı Söz

Kader Risalesi

“Hiçbir şey yoktur ki, hazineleri bizim yanımızda olmasın. Her şeyi Biz belirli bir miktar ile indiririz. (Hicr Suresi: 21)”

“Biz her şeyi Levh-i Mahfuz’da tek tek yazdık. (Yâsin Suresi: 12)”

Kader ile cüz-i ihtiyârî iki mesele-i mühimmedir. Ona dair Dört Mebhas içinde birkaç sırlarını açmaya çalışacağız.

Birinci Mebhas: Kader ve cüz-i ihtiyârî, İslâmiyet’in ve imanın nihayet hududunu gösteren, hâlî ve vicdanî bir imanın cüzlerindendir. Yoksa ilmî ve nazarî değillerdir. Yani, mü’min, her şeyi, hatta fiilini, nefsini Cenab-ı Hakka vere vere, tâ nihayette teklif ve mes’uliyetten kurtulmamak için cüz-i ihtiyârî önüne çıkıyor; ona “Mes’ul ve mükellefsin” der. Sonra, ondan sudûr eden iyilikler ve kemâlât ile mağrur olmamak için kader karşısına geliyor; der: “Haddini bil, yapan sen değilsin.”

Evet, kader, cüz-i ihtiyârî, iman ve İslâmiyet’in nihayet merâtibinde; kader, nefsi gururdan ve cüz-i ihtiyârî, adem-i mes’uliyetten kurtarmak içindir ki, mesâil-i imaniyeye girmişler. Yoksa, mütemerrid nüfûs-u emmârenin işledikleri seyyiatının mes’uliyetinden kendilerini kurtarmak için kadere yapışmak ve onlara in’am olunan mehasinle iftihar etmek, gururlanmak, cüz-i ihtiyârîye istinad etmek, bütün bütün sırr-ı kadere ve hikmet-i cüz-i ihtiyâriyeye zıt bir harekete sebebiyet veren ilmî meseleler değildir.

Evet, manen terakkî etmeyen avâm içinde, kaderin cây-ı istimali var; fakat o da maziyat ve mesâibdedir ki, ye’sin ve hüznün ilâcıdır. Yoksa, maasi ve istikbaliyatta değildir ki, sefahete ve atalete sebep olsun. Demek, kader meselesi teklif ve mesuliyetten kurtarmak için değil, belki fahir ve gururdan kurtarmak içindir ki imana girmiş. Cüz-i ihtiyârî, seyyiata merci olmak içindir ki akideye dahil olmuş; yoksa mehasine masdar olarak tefer’un etmek için değildir.

Sözler, 

Yirmi Altıncı Söz, s. 524

LÛ­GAT­ÇE:

adem-i mes’uliyet: sorumsuzluk, 

mes’uliyetsizlik.

cây-ı istimal: kullanım alanı.

cüz: kısım, bölüm, parça.

cüz-i ihtiyârî: arzu serbestliği; dilediği gibi hareket edebilme kabiliyeti; irade.

hâlî: halle, davranışla ilgili.

hikmet-i cüz-i ihtiyâriye: cüz-i ihtiyârînin veriliş hikmeti.

in’am olunmak: nimetlendirilmek.

maasi: günahlar, isyanlar.

mehasin: güzellikler, hüsünler, iyilikler.

merâtib: mertebeler.

mesâib: musibetler.

mesâil-i imaniye: imanî meseleler.

mükellef: yükümlü.

mütemerrid: inatçı.

nazarî: teorik.

nüfûs-u emmâre: kötülüğü emreden nefisler.

sefahet: dinen yasak olan zevk ve eğlencelere düşkünlük.

sudûr etmek: çıkmak.

tefer’un: firavunlaşma.

teklif: yükümlü kılınma, mükellef tutulma.

ye’s: ümitsizlik, karamsarlık.

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