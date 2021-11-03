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3 KASIM 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Mevcudat birbirine ahbap ve kardeş

Risale-i Nur'dan
03 Kasım 2021, Çarşamba
Beşinci Reşha

Arkadaş!

Şu zat-ı nurânî (asm), mürşid-i imânî, Resul-i Ekrem Aley­hissalâtü Vesselâm, bak nasıl neşrettiği hakikatin nuruyla, hakkın ziyasıyla, nev-i beşerin gecesini gündüze, kışını bahara çevirerek âlemde yaptığı inkılâbla âlemin şeklini değiştirerek nurânî bir şekle sokmuştur.

Evet, o zatın nurânî güzelliğiyle kâinata bakılmazsa, kâinat bir matem-i umumî içinde görünecekti. Bütün mevcudat birbirine karşı ecnebi ve düşman durumunda bulunacaktı. Cemâdât birer cenaze suretini gösterecekti. Hayvan ve insanlar, eytam gibi zeval ve firakın korkusundan vaveylâlara düşeceklerdi. Ve kâinata, harekâtıyla, tenevvüüyle ve tagayyüratıyla, nukuşuyla tesadüfe bağlı bir oyuncak nazarıyla bakılacaktı. Bilhassa insanlar hayvanlardan daha aşağı, zelil ve hakir olacaklardı. İşte o zatın telkin ettiği iman nazarıyla kâinata bakılmadığı takdirde, kâinat böyle korkunç, zulümatlı bir şekilde görünecekti. Fakat o mürşid-i kâmilin gözüyle ve iman gözlüğüyle bakılırsa, her taraf nurlu, ziyadar, canlı, hayatlı, sevimli, sevgili bir vaziyette arz-ı didar edecektir.

Evet, kâinat iman nuruyla matem-i umumî yeri olmaktan çıkıp mescid-i zikir ve şükür olmuştur. Birbirine düşman telâkki edilen mevcudat, birbirine ahbap ve kardeş olmuşlardır. Cenaze ve ölü şeklini gösteren cemâdât, ünsiyetli birer hayattar ve lisan-ı haliyle Hâlık’ının âyâtını nâtık birer musahhar memuru şekline giriyorlar. Ağlayan, müteşekkî ve eytam kıyafetinde görünen insan, ibadetinde zâkir, Hâlık’ına şâkir sıfatını takınıyor. Ve kâinatın harekât, tenevvüat, tagayyürat ve nukuşu abesiyetten kurtuluyor. Rabbânî mektuplar, âyât-ı tekviniyeye sahifeler, esma-i İlâhiyeye aynalar suretine inkılâb ederler.

Hülâsa: İman nuruyla âlem öyle terakki eder ki, “Hikmet-i Samedâniye Kitabı” namını alıyor. Ve insan, zelil ve fakir ve âciz hayvanların sırasından çıkar; zaafının kuvvetiyle, aczinin kudretiyle, ubudiyetinin şevketiyle, kalbinin şuaıyla, aklının haşmet-i imaniyesiyle hilâfet ve hâkimiyetin zirvesine yükselmiştir. 

Hatta acz, fakr, ihtiyaç ve akıl onun sukutuna esbab iken, suud ve yükselmesine sebep olurlar. Zulmetli, karanlıklı bir mezar-ı ekber suretinde görünen zaman-ı mazi, enbiya ve evliyanın ziyasıyla ziyadar ve nurânî görünmeye başlar. 

Karanlıklı gece şeklinde olan istikbal, Kur’ân’ın ziyasıyla tenevvür eder, Cennetin bostanları şekline girer. Buna binaen, o zat-ı nurânî olmasa idi, kâinat da, insan da, her şey de adem hükmünde kalır, ne kıymeti olur ve ne ehemmiyeti kalırdı.

Binaenaleyh, bu kadar garip, acib, güzel kâinat için böyle tarifat ve teşrifatçı bir mürşid-i harika lâzımdır. “Eğer bu zat (asm) olmasa idi kâinat da olmazdı” mealinde, ”Levlâke levlâke lemâ halaktü’l-eflâke” olan hadis-i kudsî şu hakikati tenvir ediyor.

Mesnevî-i Nuriye, s. 36

LÛ­GAT­ÇE:

âyât-ı tekviniye: Yaratılmışların Cenab-ı Hakkın varlık ve birliğine olan işaretleri, delil oluşları.

cemâdât: Cansızlar.

ecnebi: Yabancı.

eytam: Yetimler.

firak: Ayrılık.

matem-i umumî: Genel yas.

mescid-i zikir ve şükür: Zikir ve şükür mescidi.

musahhar: Boyun eğen, emir altına giren, istenilen hâle konulmuş.

tagayyürat: Tagayyürler, değişmeler, başkalaşmalar.

tenevvü: Çeşitlenme, çeşit çeşit olma, çeşitlilik.

ünsiyetli: Dost, alışılmış.

vaveylâ: Çığlık, feryat.

zeval: Yok olma, yok edilme.

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