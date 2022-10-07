"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 EKİM 2022 CUMA - YIL: 53

Mevlid-i Şerifinizi ruh u canımızla tebrik ediyoruz

Risale-i Nur'dan
07 Ekim 2022, Cuma
Aziz, Sıddık Kardeşlerim!

Evvela: Mevlid-i Şerifinizi ruh u canımızla tebrik ediyoruz. Ve muvaffakiyetinizi ve Nurların fevkalade tesirli intişarlarını sizlere müjde ediyoruz. Ve Nurcuları tebrik ediyoruz.

Emirdağ Lahikası, s. 404

***

ÜÇÜNCÜ KISIM

İrhasattan, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın velâdeti hengâmında vücuda gelen harikalardır ve hâdiselerdir. O hâdiseler, onun velâdetiyle alâkadar bir surette vücuda gelmiş.

Hem bi’setten evvel bazı hâdiseler var ki doğrudan doğruya birer mu’cizesidir. Bunlar çoktur. Numune olarak, meşhur olmuş ve eimme-i hadis kabul etmiş ve sıhhatleri tahakkuk etmiş birkaç numuneyi zikredeceğiz.

Birincisi: Velâdet-i Nebevî gecesinde, hem annesi, hem annesinin yanında bulunan Osman ibni As’ın annesi, hem Abdurrahman ibni Avf’ın annesinin gördükleri azîm bir nurdur ki üçü de demişler: “Velâdeti anında biz öyle bir nur gördük ki o nur maşrık ve mağribi bize aydınlattırdı.”

İkincisi: O gece Kâbe’deki sanemlerin çoğu, baş aşağı düşmüş.

Üçüncüsü: Meşhur Kisranın eyvanı, yani saray-ı meşhuresi o gece sallanıp inşikak etmesi ve on dört şerefesinin düşmesidir.

Dördüncüsü: Sava’nın takdis edilen küçük denizinin o gecede yere batması ve İstahrâbâd’da bin senedir daima iş’al edilen, yanan ve sönmeyen, Mecusîlerin ma’bud ittihaz ettikleri ateşin velâdet gecesinde sönmesi…

İşte şu üç dört hâdise işarettir ki o yeni dünyaya gelen zat, ateşperestliği kaldıracak, Fars saltanatının sarayını parçalayacak, izn-i İlâhî ile olmayan şeylerin takdisini men edecektir.

Beşincisi: Çendan velâdet gecesinde değil, fakat velâdete pek yakın olduğu cihetle, o hâdiseler de irhasat-ı Ahmediyedir (asm) ki Sure-i “Elem tera keyfe”de nass-ı kat’î ile beyan edilen “Vak’a-i Fil”dir ki Kâbe’yi tahrip etmek için, Ebrehe namında Habeş meliki gelip, Fil-i Mahmudî namında cesim bir fili öne sürüp gelmiş. Mekke’ye yakın olduğu vakit fil yürümemiş. Çare bulamamış, dönmüşler. Ebabil kuşları onları mağlûp etmiş ve perişan etmiş; kaçmışlar. Bu kıssa-i acibe, tarih kitaplarında tafsilen meşhurdur. İşte şu hâdise, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın delâil-i nübüvvetindendir. Çünkü velâdete pek yakın bir zamanda, kıblesi ve mevlidi ve sevgili vatanı olan Kâbe-i Mükerreme, gaybî ve harika bir surette, Ebrehe’nin tahribinden kurtulmuştur.

Mektubat, 

Ondokuzuncu 

Mektub, s. 214

LÛ­GAT­ÇE:

bi’set: peygamber olarak gönderilme.

çendan: gerçi.

delâil-i nübüvvet: Peygamber Efendimizin (asm) peygamberlik delilleri.

eimme-i hadis: hadis imamları; hadis âlimleri.

eyvan: köşk, saray.

inşikak etmek: yarılmak, bölünmek.

intişar: yayılma, neşrolma.

irhasat-ı Ahmediye: Hz. Muhammed’in (asm) peygamberliğinden önce meydana gelen ve peygamberliğine işaret eden harika hâller.

iş’al edilen: yakılan, tutuşturulan.

Kisra: eskiden İran hükümdarlarına 

verilen ad.

mağrib: batı.

maşrık: doğu.

sanem: put.

velâdet: doğma, dünyaya gelme.

velâdet-i Nebevî: Peygamber Efendimizin doğumu, dünyaya gelişi.

Okunma Sayısı: 66
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ‘Zorunlu emekliliği kaldırın’ çağrısı

    Muhbirlik kazanç kapısı oldu

    İsrafa para çok, adalete yok

    Gül: Kemal Bey tebrik edilmeli

    Ekonomiyi tek adam rejimi bu hale getirdi

    AYM’ye bir tartışmalı üye daha

    Bu yasağı tarihe gömme vakti

    Meteoroloji'den 2 bölgeye fırtına, 1 bölgeye kuvvetli yağış uyarısı

    Pazarda ucuz bir şey yok

    Asgari ücrette vergi yükü çok arttı

    22 kurbana ait kemik kalıntıları tek tabutta 'Mahkeme-i Kübrâ'ya uğurlandı...

    Etiyopya'daki hava saldırısında en az 50 sivil öldü

    İspanya, Franco diktatörlüğü dönemini ''yasa dışı'' ilan etti

    Onlarca Yahudi, 5 Filistinliye saldırdı

    Zaporijya için "nükleer güvenli bölge" adımı

    Zelenskiy: Zor bir kış olacak

    İran'daki depremde yaralı sayısı 1127'ye yükseldi

    THY uçağının inişi sırasında lastiği patladı

    Japon Denizi'nde tansiyon yükseliyor: Kuzey Kore iki balistik füze daha fırlattı

    Fransa'da sıcak su tankları günde 2 saat devre dışı kalabilir

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Başörtüsü için anayasal güvence
    M. Latif SALİHOĞLU

    7 Ekim’in 70 yıllık baykuşu
    Risale-i Nur'dan

    Mevlid-i Şerifinizi ruh u canımızla tebrik ediyoruz
    Süleyman KÖSMENE

    Hoşgeldiniz Ya Resulallah! (Sav)
    İbrahim Aktaşcı

    Masa da masaymış ha!
    İbrahim ERSOYLU

    CHP ve değişim
    Cevher İLHAN

    Yine “kutuplaştırma siyaseti”
    Faruk ÇAKIR

    Güzel bir tasarruf adımı
    Halil ELİTOK

    Kâinatın Efendisi’nin doğduğu gece
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.