Muhabbete muhabbet, husumete husumet

Suâl: “Şimdiki şeyhlerden ne istersin?”

Cevap: Daima onların demdemelerinin mevzuu olan ihlâsı, hem de tekke denilen manevîleşmiş kışlalarda tarikat denilen ruhanîleşmiş askerlikte ona murabıt oldukları cihad-ı ekberi ve terk-i iltizam-ı nefsi, hem de onların şiarı olan zühdün manası olan terk-i menâfi-i şahsiyeyi, hem de daima iddiasında bulundukları ve mizac-ı İslâmiyetin mâyesi olan muhabbeti isterim. Zira onlar, bizi istihdam ederek ücretlerini almışlar; şimdi bize hizmet etmek borçlarıdır.

Suâl: “Nasıl olsunlar?”

Cevap: Ya başlarımızdan kalksınlar, yahut inat, gıybet ve taraftarlığı mabeynlerinden kaldırsınlar. Zira, bir kısım dalâlet ve bid’at fırkalarının teşekkülüne bazı bid’atkâr müteşeyyihler sebebiyet vermiştir.

Suâl: “Nasıl birbiriyle ittihad ve ittifak edecekler? Halbuki, bazıları bazılarını münkirdir. Onların düsturlarındandır ki; münkir ile muhabbet, belki ünsiyet dahi haramdır. İnkâr meselesi mühimdir.”

Cevap: Öyleyse size şöyle bir hitap etmek hakkımdır:

Ey divaneler! İşitmediniz mi, anlamamış mısınız ki,”Mü’minler ancak kardeştirler. (Hucurat Suresi: 10)” bir namus-u İlâhîdir; veya körleşmiş misiniz ki, görmüyor musunuz ki, “Biriniz, kendisi için istediği şeyi kardeşi için de istemedikçe tam iman etmiş olmaz. (Müslim, İman: 71; Buharî, İman: 7)” bir düstur-u Nebevîdir. Acaba şu sıdk ve kizb mabeyninde mütereddit olan inkâr meselesi, nasıl oldu şu iki esas-ı azîm ve metine nâsih olabildi? Bu inkâr meselesi doğru olsun; Allah’ın kelâmı değil ki, mensuh olmasın. İşte, zaman onu nesheder. Zararı faydasına galebesi, neshine fetva verir. Mensuh ile amel caiz değildir.

Suâl: “Belki birbirleriyle adavetleri, birbirinden gördükleri nâmeşru bazı ef’al içindir.”

Cevap: Acaba ne cihetle, ne insafla, ne suretle, Süphan Dağı kadar ağır ve büyük olan iman ve İslâmiyet ve insaniyet ve cinsiyet sebebiyle hâsıl olan muhabbet, şöyle çocuğun bahanesiyle bazı nâmeşru harekât vesilesinden mütehassıl olan adavete karşı hafif ve mağlup olmuştur? Evet, muhabbeti iktiza eden İslâmiyet ve insaniyet, Cebel-i Uhud gibidir; adaveti intâc eden esbab, bazı küçük çakıl taşları gibidir. Muhabbeti adavete mağlup ettiren adam, nazar-ı hakikatte Cebel-i Uhud’u bir çakıl taşından aşağı derecesine indirmek kadar ahmakane hareket etmiştir. Adavetle muhabbet, ziyâ ile zulmet gibi içtima edemez. Adavet galebe çalsa, muhabbet mümâşata inkılâb eder; muhabbet galebe çalsa, adavet terahhum ve acımaya inkılâb eder. Benim mezhebim; muhabbete muhabbet etmektir, husumete husumet etmektir. Yani, dünyada en sevdiğim şey muhabbet ve en darıldığım şey de husumet ve adavettir.

Eski Said Dönemi Eserleri (Münazarat), s. 208



LÛ­GAT­ÇE:

adavet: düşmanlık.

ef’al: fiiller, işler.

husumet: düşmanlık.

kizb: yalan.

mensuh: hükmü kaldırılmış, hükümsüz kalmış, nesholmuş.

muhabbet: sevgi, sevme.

mümâşat: gösteriş, riya; maslahat icabı

hoş geçinmek.

nâsih: iptal eden, hükmünü kaldıran.

sıdk: doğruluk.

terk-i iltizam-ı nefis: nefsin taraftarlığını terk etmek.