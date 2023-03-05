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5 MART 2023 PAZAR - YIL: 54

Musibetler karşısında iman kuvveti

Risale-i Nur'dan
05 Mart 2023, Pazar
“YALNIZ HARABEZARA BAKIP DURMA!”

(On Üçüncü Rica’dan)

O hadsiz firak ve iftiraktan ve tahrip ve vefattan gelen hüzün ve gama karşı teselli beklerken, birden, Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan’ın “Göklerde ve yerde ne varsa Allah’ı tesbih eder. Onun kudreti her şeye galiptir ve hikmeti her şeyi kuşatır. • Göklerin ve yerin mülkü Onundur. Dirilten de Odur, öldüren de. O her şeye hakkıyla kadirdir. (Hadid Suresi: 1-2)” ayetinin hakikati tecellî etti. O rikkatli, firkatli, dehşetli, hüzünlü hayalden beni kurtardı, gözümü açtırdı.

Baktım ki meyvedar ağaçların başlarındaki meyveleri tebessüm eder bir tarzda bana bakıyorlar, “Bize de dikkat et; yalnız harabezara bakıp durma” diyorlardı. Bu ayet-i kerîmenin hakikati böyle ihtar ediyordu ki: 

“Van sahrasının sahifesinde misafir olan insanların eliyle yazılan ve şehir suretini alan sun’î bir mektubun, Rus istilâsı denilen dehşetli bir sel belâsına düşüp silinmesi neden seni bu kadar müteessir ediyor? Asıl Mâlik-i Hakikî ve her şeyin Sahibi ve Rabbi olan Nakkaş-ı Ezelî’ye bak ki, bu Van sahifesinde, mektubatı kemal-i şaşaa ile, eski zamanda gördüğün vaziyeti yine devam edip yazılıyorlar. O yerler boş, harap, hâlî kalmış diye ağlamaların, Mâlik-i Hakikîsinden gaflet ve insanları misafir tasavvur etmemekten ve mâlik tevehhüm etmek yanlışından ileri geliyor.”

Fakat o yanlışlıktan ve o yakıcı vaziyetten bir hakikat kapısı açıldı. Ve o hakikati tam kabul etmeye nefis hazırlandı. Evet, nasıl ki bir demir ateşe sokulur, tâ yumuşasın, güzel ve menfaattar bir şekil verilsin; öyle de o hüznengiz hâlet ve o dehşetli vaziyet ateş oldu, nefsimi yumuşattı. Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan, mezkûr ayetin hakikatiyle, hakaik-ı imaniyenin feyzini tam ona gösterdi, kabul ettirdi.

Evet, lillâhilhamd, şu ayetin hakikati, iman feyziyle, Yirminci Mektub gibi risalelerde kat’î ispat ettiğimiz gibi, herkesin kuvvet-i imaniyesi nisbetinde inkişaf eden öyle bir nokta-i istinad ruha ve kalbe verdi ki, o vaziyetin dehşetinden yüz derece ziyade korkunç, zararlı musibetlere karşı gelebilir bir kuvveti, iman-ı billâhtan verdi. Ve şöyle ihtar etti ki: “Senin Hâlık’ın olan şu memleketin Mâlik-i Hakikî’sinin emrine her şey musahhardır. Her şeyin dizgini Onun elindedir. Ona intisabın yeter.”

Lem’alar, s. 380

LÛ­GAT­ÇE:

firkatli: ayrılık duygusu yaşatan.

hakaik-ı imaniye: iman hakikatleri.

Hâlık: her şeyi yoktan var eden, Allah.

hâlî: boş, tenha, ıssız.

harabezar: harabe olmuş, viranelik.

iman-ı billâh: Allah’a iman.

inkişaf: açılma, gelişme, farkına varılma.

intisab: bağlanma.

kemal-i şaşaa: tam şaşaalı, debdebeli, görkemli.

mâlik: sahip.

Mâlik-i Hakikî: her şeyin hakikî sahibi ve mâliki olan Allah.

musahhar: boyun eğen, emir altına giren.

Nakkaş-ı Ezelî: her şeyi zatına has olarak nakış nakış işleyen, evveli olmayan Allah.

nokta-i istinad: dayanak noktası.

rikkatli: rikkat veren, merhamet uyandıran; duygulu, merhametli.

tevehhüm: vehimlenme, zannetme.

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