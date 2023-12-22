"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 ARALIK 2023 CUMA - YIL: 54

Musibetlerin neticesi mükâfat-ı uhreviye

Risale-i Nur'dan
22 Aralık 2023, Cuma
Üçüncü Nükte

Bir iki Söz’de beyan ettiğimiz gibi, her insan geçmiş hayatını düşünse, kalbine ve lisanına ya “ah” veya “oh” gelir. Yani, ya teessüf eder, ya “Elhamdülillâh” der.

Teessüfü dedirten, eski zamanın lezaizinin zeval ve firakından neş’et eden manevî elemlerdir. Çünkü zeval-i lezzet elemdir. Bazen muvakkat bir lezzet daimî elem verir. Düşünmek ise o elemi deşiyor, teessüf akıtıyor.

Eski hayatında geçirdiği muvakkat âlâmın zevalinden neş’et eden manevî ve daimî lezzet, “Elhamdülillâh” dedirtir. Bu fıtrî hâletle beraber, musibetlerin neticesi olan sevap ve mükâfat-ı uhreviye ve kısa ömrü musibet vasıtasıyla uzun bir ömür hükmüne geçmesini düşünse, sabırdan ziyade şükreder, “Elhamdülillahi alâ külli hâlin, sive’l-küfri ve’d-dalâli” [Küfür ve dalâletin dışında her türlü hal için Allah’a hamd olsun] demesi iktiza eder. Meşhur bir söz var ki, “Musibet zamanı uzundur.” Evet, musibet zamanı uzundur. Fakat örf-ü nâsta zannedildiği gibi sıkıntılı olduğundan uzun değil, belki uzun bir ömür gibi hayatî neticeler verdiği için uzundur.

Dördüncü Nükte

Yirmi Birinci Söz’ün Birinci Makamında beyan edildiği gibi, Cenab-ı Hakkın insana verdiği sabır kuvvetini evham yolunda dağıtmazsa, her musibete karşı kâfi gelebilir. Fakat vehmin tahakkümüyle ve insanın gafletiyle ve fânî hayatı bâkî tevehhüm etmesiyle, sabır kuvvetini mazi ve müstakbele dağıtıp, hâl-i hâzırdaki musibete karşı sabrı kâfi gelmez, şekvâya başlar. Âdeta –hâşâ– Cenab-ı Hakkı insanlara şekvâ eder. Hem çok haksız bir surette ve divanecesine şekvâ edip sabırsızlık gösterir.

Çünkü geçmiş her bir gün, musibet ise zahmeti gitmiş, rahatı kalmış; elemi gitmiş, zevalindeki lezzet kalmış; sıkıntısı geçmiş, sevabı kalmış. Bundan şekvâ değil, belki mütelezzizâne şükretmek lâzım gelir. Onlara küsmek değil, bilâkis muhabbet etmek gerektir. Onun o geçmiş fânî ömrü, musibet vasıtasıyla bâkî ve mes’ud bir nevi ömür hükmüne geçer. Onlardaki âlâmı vehimle düşünüp, bir kısım sabrını onlara karşı dağıtmak divaneliktir.

Lem’alar, İkinci Lem’a, s. 24

LÛ­GAT­ÇE:

âlâm: elemler, acılar.

evham: vehimler, kuruntular, var olmayanı var zannetmeler.

fıtrî: yaratılıştan gelen.

firak: ayrılık.

lezaiz: lezzetler.

muvakkat: geçici.

mükâfat-ı uhreviye: ahirette verilecek olan ödül.

neş’et etmek: meydana gelmek, oluşmak.

örf-ü nâs: insanlar arasında kabul görmüş, gelenek haline gelmiş konular.

şekvâ: şikâyet.

tahakküm: hükmü altına alma; baskı kurma, zorbalık etme.

teessüf: üzülme, acı duyma.

tevehhüm etmek: zannetmek, vehmetmek, bir şeyi gerçekte olduğu durumdan farklı kabul etmek.

zeval: sona erme, yok olma. 

zeval-i lezzet: lezzetin sona ermesi.

Okunma Sayısı: 161
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çekya'da üniversitede silahlı saldırı: En az 15 kişi öldü, 24 kişi yaralandı

    Gazze aşırı açlık çekiyor

    Perakende Yasası değiştirilmeli

    Can kaybı 20 bini aştı

    Gazze’deki istihdamın yüzde 66’sı yok oldu

    Kendi çıkarının peşinde

    Bu faizle nasıl baş edeceksiniz?

    Hatay - Antakya'da 4,1 büyüklüğünde deprem

    Gazze’deki çocuklar temiz suya erişemiyor

    Türkiye’de sansürde yeni hedef VPN

    İsrail savaş suçlusu

    İYİ Parti’de kriz derinleşiyor

    Ekonomi AB ile rahatlar

    Her şeyi sattınız, Filistin’i de satmayın

    Karadeniz Ereğli açıklarında batan geminin kayıp mürettebatı 33 gündür bulunamadı

    BM: Gazze'de yaşananlar silinmez leke olarak kalacak

    Blinken'dan "bağımsız Filistin Devleti" mesajı

    MB politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 42,50'ye yükseltti

    Lübnan: İsrail topraklarımızdan derhal çekilmeli

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    BİK’e ikinci hukuk dersi
    Osman ZENGİN

    Süleyman Demirel külliyesinde, Yeni Asya niye yok?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Said Nursî, Şeyh Said’i vazgeçirmeye çalıştı
    Cevher İLHAN

    Ekonominin iflasının ilânı
    Ali FERŞADOĞLU

    Sizin de boynunuzun borcu değil mi ey dindarlar?
    Şükrü BULUT

    Rus askeri mektebinin iki bahadır talebesi: Kafkas ve Türkistan…
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Çöküşü durduralım
    İbrahim Aktaşcı

    Suya götürüp susuz getirmek
    Şemseddin ÇAKIR

    Mehdi ve Mesih Telakkileri - Zuhur ve nüzul alametleri - 5

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.