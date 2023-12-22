Musibetlerin neticesi mükâfat-ı uhreviye

Üçüncü Nükte

Bir iki Söz’de beyan ettiğimiz gibi, her insan geçmiş hayatını düşünse, kalbine ve lisanına ya “ah” veya “oh” gelir. Yani, ya teessüf eder, ya “Elhamdülillâh” der.

Teessüfü dedirten, eski zamanın lezaizinin zeval ve firakından neş’et eden manevî elemlerdir. Çünkü zeval-i lezzet elemdir. Bazen muvakkat bir lezzet daimî elem verir. Düşünmek ise o elemi deşiyor, teessüf akıtıyor.

Eski hayatında geçirdiği muvakkat âlâmın zevalinden neş’et eden manevî ve daimî lezzet, “Elhamdülillâh” dedirtir. Bu fıtrî hâletle beraber, musibetlerin neticesi olan sevap ve mükâfat-ı uhreviye ve kısa ömrü musibet vasıtasıyla uzun bir ömür hükmüne geçmesini düşünse, sabırdan ziyade şükreder, “Elhamdülillahi alâ külli hâlin, sive’l-küfri ve’d-dalâli” [Küfür ve dalâletin dışında her türlü hal için Allah’a hamd olsun] demesi iktiza eder. Meşhur bir söz var ki, “Musibet zamanı uzundur.” Evet, musibet zamanı uzundur. Fakat örf-ü nâsta zannedildiği gibi sıkıntılı olduğundan uzun değil, belki uzun bir ömür gibi hayatî neticeler verdiği için uzundur.

Dördüncü Nükte

Yirmi Birinci Söz’ün Birinci Makamında beyan edildiği gibi, Cenab-ı Hakkın insana verdiği sabır kuvvetini evham yolunda dağıtmazsa, her musibete karşı kâfi gelebilir. Fakat vehmin tahakkümüyle ve insanın gafletiyle ve fânî hayatı bâkî tevehhüm etmesiyle, sabır kuvvetini mazi ve müstakbele dağıtıp, hâl-i hâzırdaki musibete karşı sabrı kâfi gelmez, şekvâya başlar. Âdeta –hâşâ– Cenab-ı Hakkı insanlara şekvâ eder. Hem çok haksız bir surette ve divanecesine şekvâ edip sabırsızlık gösterir.

Çünkü geçmiş her bir gün, musibet ise zahmeti gitmiş, rahatı kalmış; elemi gitmiş, zevalindeki lezzet kalmış; sıkıntısı geçmiş, sevabı kalmış. Bundan şekvâ değil, belki mütelezzizâne şükretmek lâzım gelir. Onlara küsmek değil, bilâkis muhabbet etmek gerektir. Onun o geçmiş fânî ömrü, musibet vasıtasıyla bâkî ve mes’ud bir nevi ömür hükmüne geçer. Onlardaki âlâmı vehimle düşünüp, bir kısım sabrını onlara karşı dağıtmak divaneliktir.

Lem’alar, İkinci Lem’a, s. 24



LÛ­GAT­ÇE:

âlâm: elemler, acılar.

evham: vehimler, kuruntular, var olmayanı var zannetmeler.

fıtrî: yaratılıştan gelen.

firak: ayrılık.

lezaiz: lezzetler.

muvakkat: geçici.

mükâfat-ı uhreviye: ahirette verilecek olan ödül.

neş’et etmek: meydana gelmek, oluşmak.

örf-ü nâs: insanlar arasında kabul görmüş, gelenek haline gelmiş konular.

şekvâ: şikâyet.

tahakküm: hükmü altına alma; baskı kurma, zorbalık etme.

teessüf: üzülme, acı duyma.

tevehhüm etmek: zannetmek, vehmetmek, bir şeyi gerçekte olduğu durumdan farklı kabul etmek.

zeval: sona erme, yok olma.

zeval-i lezzet: lezzetin sona ermesi.