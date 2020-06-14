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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 HAZİRAN 2020 PAZAR - YIL: 51

Müslümanlar dinlerine sarıldıkça ilerlediler

Risale-i Nur'dan
14 Haziran 2020, Pazar 00:24

Beşinci Mesele

Asya’da uyanan akvam, fikr-i milliyete sarılıp, aynen Avru­pa’yı her cihette taklit ederek, hatta çok mukaddesatları o yolda feda ederek hareket ediyorlar. Halbuki her milletin kamet-i kıymeti başka bir elbise ister. Bir cins kumaş bile olsa, tarzı ayrı ayrı olmak lâzım gelir. Bir kadına bir jandarma elbisesi giydirilmez–bir ihtiyar hocaya tango bir kadın libası giydirilmediği gibi. Körü körüne taklit dahi, çok defa maskaralık olur. 

Çünkü: Evvelâ: Avrupa bir dükkân, bir kışla ise, Asya bir mezraa, bir cami hükmündedir. Bir dükkâncı dansa gider, bir çiftçi gidemez. Kışla vaziyeti ile mescid vaziyeti bir olmaz.

Hem ekser enbiyanın Asya’da zuhuru, ağleb-i hükemanın Avrupa’da gelmesi, kader-i ezelînin bir remzi, bir işaretidir ki Asya akvamını intibaha getirecek, terakkî ettirecek, idare ettirecek, din ve kalptir. Felsefe ve hikmet ise din ve kalbe yardım etmeli, yerine geçmemeli.

Saniyen: Din-i İslâm’ı Hıristiyan dinine kıyas edip Avrupa gibi dine lâkayt olmak pek büyük bir hatadır. Evvelâ, Avrupa dinine sahiptir. Başta Wilson, Lloyd George, Venizelos gibi Avrupa büyükleri, papaz gibi dinlerine mutaassıp olmaları şahittir ki Avrupa dinine sahiptir, belki bir cihette mutaassıptır.

Salisen: İslâmiyeti Hıristiyan dinine kıyas etmek, kıyas-ı maalfârıktır; o kıyas yanlıştır. Çünkü Avrupa dinine mutaassıp olduğu zaman medenî değildi; taassubu terk etti, medenîleşti.Hem din onların içinde üç yüz sene muharebe-i dahiliyeyi intâc etmiş. Müstebit zalimlerin elinde avamı, fukarayı ve ehl-i fikri ezmeye vasıta olduğundan, onların umumunda muvakkaten dine karşı bir küsmek hâsıl olmuştu. İslâmiyette ise tarihler şahittir ki bir defadan başka dahilî muharebeye sebebiyet vermemiş.

Hem ne vakit ehl-i İslâm dine ciddî sahip olmuşlarsa, o zamana nisbeten yüksek terakkî etmişler. Buna şahit, Avrupa’nın en büyük üstadı Endülüs devlet-i İslâmiyesidir. Hem ne vakit cemaat-i İslâmiye dine karşı lâkayt vaziyeti almışlar; perişan vaziyete düşerek tedennî etmişler.

Hem İslâmiyet, vücub-u zekât ve hurmet-i riba gibi binler şefkatperverâne mesâil ile fukarayı ve avamı himaye ettiği; “Akıl etmezler mi?” (Yâsin Sûresi: 68), “Tefekkür etmezler mi?” (En’am Sûresi: 50), “Düşünmezler mi?” (Nisâ Sûresi: 82) gibi kelimatıyla aklı ve ilmi istişhad ve ikaz ettiği ve ehl-i ilmi himaye ettiği cihetle daima İslâmiyet fukaraların ve ehl-i ilmin kal’ası ve melcei olmuştur. 

Onun için İslâmiyete karşı küsmeye hiçbir sebep yoktur.

İslâmiyetin Hıristiyanlık ve sair dinlere cihet-i farkının sırr-ı hikmeti şudur ki:

İslâmiyetin esası, mahz-ı tevhiddir; vesait ve esbaba tesir-i hakikî vermiyor, icad ve makam cihetiyle kıymet vermiyor. Hıristiyanlık ise “velediyet” fikrini kabul ettiği için vesait ve esbaba bir kıymet verir, enaniyeti kırmaz. Âdeta rububiyet-i İlâhiyenin bir cilvesini azizlerine, büyüklerine verir. “Onlar Allah’ı bırakıp, hahamlarını ve rahiplerini kendilerine rab edindiler.” (Tevbe Sûresi: 31) Âyetine mâsadak olmuşlar. Onun içindir ki Hıristiyanların dünyaca en yüksek mertebede olanları, gurur ve enaniyetlerini muhafaza etmekle beraber, sâbık Amerika Reisi Wilson gibi, mutaassıp bir dindar olur. Mahz-ı tevhid dini olan İslâmiyet içinde dünyaca yüksek mertebede olanlar ya enaniyeti ve gururu bırakacak veya dindarlığı bir derece bırakacak. Onun için bir kısmı lâkayt kalıyorlar, belki dinsiz oluyorlar.

Mektubat, s. 379

LÛ­GAT­ÇE:

ağleb-i hükema: Filozofların çoğunluğu.

akvam: Kavimler, milletler, uluslar.

hurmet-i riba: Faizin haram olması, yasaklanması.

istişhad: Şahit gösterme, delil olarak ileri sürme.

tedennî etmek: Alçalmak, gerilemek.

terakkî etmek: Yükselmek, ilerlemek, gelişmek.

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