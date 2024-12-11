Müslümanları maddî cihette geri bırakan altı hastalık

Ben bu zaman ve zeminde, beşerin hayat-ı içtimaiye medresesinde ders aldım ve bildim ki: Ecnebîler, Avrupalılar terakkîde istikbale uçmalarıyla beraber, bizi maddî cihette Kurûn-u Vustâda durduran ve tevkif eden altı tane hastalıktır. O hastalıklar da bunlardır:
Birincisi: Ye’sin, ümitsizliğin içimiz- de hayat bulup dirilmesi.
İkincisi: Sıdkın hayat-ı içtimaiye-i siyasiyede ölmesi.
Üçüncüsü: Adavete muhabbet.
Dördüncüsü: Ehl-i imanı birbirine bağlayan nurânî rabıtaları bilmemek.
Beşincisi: Çeşit çeşit sârî hastalıklar gibi intişar eden istibdat.
Altıncısı: Menfaat-i şahsiyesine himmeti hasretmek.
Bu altı dehşetli hastalığın ilâcını da, bir tıp fakültesi hükmünde hayat-ı içtimaiyemizde eczahane-i Kur’âniyeden ders aldığım “Altı Kelime” ile beyan ediyorum. Mualecenin esasları onları biliyorum.
BİRİNCİ KELİME: El-emel. Yani rahmet-i İlâhiyeden kuvvetli ümit beslemek.
Evet, ben kendi hesabıma aldığım dersime binaen, ey İslâm cemaati, müjde veriyorum ki, şimdiki âlem-i İslâm’ın saadet-i dünyeviyesi, bahusus Osmanlıların saadeti ve bilhassa –İslâm’ın terakkîsi onların intibahıyla olan– Arap’ın saadetinin fecr-i sadıkının emareleri inkişafa başlıyor. Ve saadet güneşinin de çıkması yakınlaşmış. Ye’sin burnunun rağmına olarak (HÂŞİYE) ben dünyaya işittirecek derecede kanaat-i kat’iyemle derim:
İstikbal yalnız ve yalnız İslâmiyetin olacak. Ve hâkim, hakaik-ı Kur’âniye ve imaniye olacak. Öyle ise, şimdiki kader-i İlâhî ve kısmetimize razı olmalıyız ki, bize parlak bir istikbal, ecnebîlere müşevveş bir mazi düşmüş. Bu davama çok bürhanlardan ders almışım. Şimdi o bürhanlardan mukaddematlı bir buçuk bürhanı zikredeceğim. O bürhanın mukaddema- tına başlıyoruz...
HÂŞİYE: Eski Said, hiss-i kable’l-vuku ile 1371’de, başta Arap devletleri, âlem-i İslâm’ın ecnebî esaretinden ve istibdadından kurtulup İslâmî devletler teşkil edeceklerini kırk beş sene evvel haber vermiş. İki harb-i umûmî ve 30-40 sene istibdad-ı mutlakı düşünmemiş. Bin üç yüz yetmişte olan vaziyeti bin üç yüz yirmi yedide olacak gibi müjde vermiş; tehirinin sebebini nazara almamış.
(Devamı var)
Eski Said Dönemi Eserleri, Hutbe-i Şamiye, s. 237-38
LÛGATÇE:
adavet: düşmanlık.
bürhan: delil.
fecr-i sadık: gerçek aydınlık, sabaha karşı doğu ufkunda yayılmaya başlayan beyaz aydınlık.
inkişaf: açılma, ortaya çıkma, görülme.
intibah: uyanma, uyanış.
intişar etmek: yayılmak, dağılmak.
istibdat: baskı, baskıcı yönetim, diktatörlük; hiçbir nizama ve kanuna bağlı olmadan yönetme, keyfî idare.
Kurûn-u Vustâ: Orta Çağ.
mualece: bir hastalığa karşı tedavi uygulama, ilaç verme, ilaç kullanma.
muhabbet: sevgi.
rabıta: bağ; münasebet, ilgi, alâka.
sârî: sirayet eden, bulaşan, bulaşıcı.
sıdk: doğruluk; samimîlik, doğru sözlülük.
terakkî: ilerleme, yükselme, gelişme.
tevkif etmek: durdurmak, alıkoymak.
ye’s: ümitsizlik.