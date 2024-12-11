"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 ARALIK 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Müslümanları maddî cihette geri bırakan altı hastalık

Risale-i Nur'dan
11 Aralık 2024, Çarşamba
Ben bu zaman ve zeminde, beşerin hayat-ı içtimaiye medresesinde ders aldım ve bildim ki: Ecnebîler, Avrupalılar terakkîde istikbale uçmalarıyla beraber, bizi maddî cihette Kurûn-u Vustâda durduran ve tevkif eden altı tane hastalıktır. O hastalıklar da bunlardır:

Birincisi: Ye’sin, ümitsizliğin içimiz- de hayat bulup dirilmesi.

İkincisi: Sıdkın hayat-ı içtimaiye-i siyasiyede ölmesi.

Üçüncüsü: Adavete muhabbet.

Dördüncüsü: Ehl-i imanı birbirine bağlayan nurânî rabıtaları bilmemek.

Beşincisi: Çeşit çeşit sârî hastalıklar gibi intişar eden istibdat.

Altıncısı: Menfaat-i şahsiyesine himmeti hasretmek.

Bu altı dehşetli hastalığın ilâcını da, bir tıp fakültesi hükmünde hayat-ı içtimaiyemizde eczahane-i Kur’âniyeden ders aldığım “Altı Kelime” ile beyan ediyorum. Mualecenin esasları onları biliyorum.

BİRİNCİ KELİME: El-emel. Yani rahmet-i İlâhiyeden kuvvetli ümit beslemek.

Evet, ben kendi hesabıma aldığım dersime binaen, ey İslâm cemaati, müjde veriyorum ki, şimdiki âlem-i İslâm’ın saadet-i dünyeviyesi, bahusus Osmanlıların saadeti ve bilhassa –İslâm’ın terakkîsi onların intibahıyla olan– Arap’ın saadetinin fecr-i sadıkının emareleri inkişafa başlıyor. Ve saadet güneşinin de çıkması yakınlaşmış. Ye’sin burnunun rağmına olarak (HÂŞİYE) ben dünyaya işittirecek derecede kanaat-i kat’iyemle derim:

İstikbal yalnız ve yalnız İslâmiyetin olacak. Ve hâkim, hakaik-ı Kur’âniye ve imaniye olacak. Öyle ise, şimdiki kader-i İlâhî ve kısmetimize razı olmalıyız ki, bize parlak bir istikbal, ecnebîlere müşevveş bir mazi düşmüş. Bu davama çok bürhanlardan ders almışım. Şimdi o bürhanlardan mukaddematlı bir buçuk bürhanı zikredeceğim. O bürhanın mukaddema- tına başlıyoruz...

HÂŞİYE: Eski Said, hiss-i kable’l-vuku ile 1371’de, başta Arap devletleri, âlem-i İslâm’ın ecnebî esaretinden ve istibdadından kurtulup İslâmî devletler teşkil edeceklerini kırk beş sene evvel haber vermiş. İki harb-i umûmî ve 30-40 sene istibdad-ı mutlakı düşünmemiş. Bin üç yüz yetmişte olan vaziyeti bin üç yüz yirmi yedide olacak gibi müjde vermiş; tehirinin sebebini nazara almamış.

(Devamı var)

Eski Said Dönemi Eserleri, Hutbe-i Şamiye, s. 237-38

LÛ­GAT­ÇE:

adavet: düşmanlık.

bürhan: delil.

fecr-i sadık: gerçek aydınlık, sabaha karşı doğu ufkunda yayılmaya başlayan beyaz aydınlık.

inkişaf: açılma, ortaya çıkma, görülme.

intibah: uyanma, uyanış.

intişar etmek: yayılmak, dağılmak.

istibdat: baskı, baskıcı yönetim, diktatörlük; hiçbir nizama ve kanuna bağlı olmadan yönetme, keyfî idare.

Kurûn-u Vustâ: Orta Çağ.

mualece: bir hastalığa karşı tedavi uygulama, ilaç verme, ilaç kullanma.

muhabbet: sevgi.

rabıta: bağ; münasebet, ilgi, alâka.

sârî: sirayet eden, bulaşan, bulaşıcı.

sıdk: doğruluk; samimîlik, doğru sözlülük.

terakkî: ilerleme, yükselme, gelişme.

tevkif etmek: durdurmak, alıkoymak.

ye’s: ümitsizlik.

Okunma Sayısı: 136
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    NYT: İsrail, Suriye’nin güneyinde ilerliyor - ABD: Geçici işgal

    Suriye birçok bilinmeyenle karşı karşıya

    Terör örgütü PKK/YPG'nin Esed rejiminden ele geçirdiği silah ve mühimmatı MİT tarafından imha edildi

    Devrilen rejimin işkence merkezi 'Sednaya'daki arama çalışmaları hakkında açıklama

    Güney Kore'deki siyasi gerilim devam ediyor

    Van'daki 2 ayrı zincirleme trafik kazasına 30 araç karıştı: 1 kişi öldü, 51 kişi yaralandı

    Avusturya, Suriyelilerin iltica başvurularını askıya alacak

    İsrail, Suriye'deki saldırılarına devam ediyor

    Serbest bırakılacak esirlerin listesi Hamas tarafından Mısır’a sunuldu

    Devlette israf var

    Okullarda akran zorbalığı alarmı

    AB'den Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı çağrısı

    Gazze'de İsrail katliamı devam ediyor: Şehit sayısı 45 bine dayandı!

    Marmara Bölgesi için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

    Kahve, sindirim sistemine ve bağırsak sağlığına iyi geliyor

    2024 kayıtlardaki "en sıcak yıl" olacak tahmini doğrulandı

    Netanyahu Suriye'ye de göz dikti! ''Golan Tepeleri "sonsuza kadar İsrail'in ayrılmaz bir parçası olacak''mış!

    İngiltere: Golan Tepeleri işgal altındaki topraklardır ve İsrail'in burayı ilhak etmesini tanımıyoruz

    Ege Denizi'nin kuzeyinde fırtına bekleniyor

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Kanlı zulümkârlık arşa dayanınca...
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Adalet yoksa...
    Cenk ÇALIK

    İnegöl’de Nurlu bir okuma programı
    Ahmet BATTAL

    Otomatik sensörler (sansürler) çağı
    Risale-i Nur'dan

    Müslümanları maddî cihette geri bırakan altı hastalık
    Süleyman KÖSMENE

    Farz namaz dışında namaz yok mudur?
    M. Said BAYRAKLILAR

    Kelimelerin kökenine yolculuk: Kalb
    Ahmet DURSUN

    Ah Suriye, Ah Kalbim!
    Muhammet ÖRTLEK

    Suriye’de Esad sonrası merak konusu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.