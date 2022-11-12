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12 KASIM 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

“Mustafa Kemal’in teklifini neden kabul etmedin?”

Risale-i Nur'dan
12 Kasım 2022, Cumartesi
Mühim Bir Suale Hakikatli Bir Cevaptır

Büyük memurlardan birkaç zat benden sordular ki, “Mustafa Kemal sana üç yüz lira maaş verip, Kürdistan’a ve Vilâyat-ı Şarkiyeye, Şeyh Sünusi yerine vaiz-i umumî yapmak teklifini neden kabul etmedin? Eğer kabul etseydin, ihtilâl yüzünden kesilen yüz bin adamın hayatlarını kurtarmaya sebep olurdun” dediler.

Ben de onlara cevaben dedim ki, yirmişer otuzar senelik hayat-ı dünyeviyeyi o adamlar için kurtarmadığıma bedel, yüz binler vatandaşa, her birisine milyonlar sene uhrevî hayatı kazandırmaya vesile olan Risale-i Nur, o zayiatın yerine binler derece iş görmüş. Eğer o teklifi ben kabul etseydim, hiçbir şeye alet olamayan ve tâbi olmayan ve sırr-ı ihlâsı taşıyan Risale-i Nur meydana gelmezdi. Hatta ben, hapiste muhterem kardeşlerime demiştim, “Eğer Ankara’ya gönderilen Risale-i Nur’un şiddetli tokatları için beni idama mahkûm eden zatlar, Risale-i Nur ile imanlarını kurtarıp idam-ı ebedîden necat bulsalar, siz şahit olunuz, ben onları da ruh u canımla helâl ederim.”

Beraetimizden sonra Denizli’de beni tarassudla taciz edenlere ve büyük âmirlerine ve polis müdürüyle müfettişlere dedim: “Risale-i Nur’un kabil-i inkâr olmayan bir kerametidir ki, yirmi sene mazlumiyet hayatımda, yüzer risale ve mektuplarımda ve binler şakirdlerde hiçbir cereyan, hiçbir cemiyet ile ve dahilî ve hâricî hiçbir komite ile hiçbir vesika, hiçbir alâka, dokuz ay tetkikatta bulunmamasıdır. Hiçbir fikrin ve tedbirin haddi midir ki, bu harika vaziyeti versin? Bir tek adamın, bir kaç senedeki mahrem esrarı meydana çıksa, elbette onu mes’ul ve mahcup edecek yirmi madde bulunacak. Madem hakikat budur; ya diyeceksiniz ki, ‘Pek harika ve mağlûp olmaz bir deha bu işi çeviriyor’ veya diyeceksiniz, ‘Gayet inayetkârâne bir hıfz-ı İlâhîdir.’ Elbette böyle bir deha ile mübareze etmek hatadır, millete ve vatana büyük bir zarardır ve böyle bir hıfz-ı İlâhî ve inayet-i Rabbaniyeye karşı gelmek, Firavunâne bir temerrüddür.”

Şualar, On İkinci Şua, s. 320

LÛ­GAT­ÇE:

hıfz-ı İlâhî: Allah’ın koruması.

inayet-i Rabbaniye: Allah’ın mahlûkatın terbiye, tedbir ve idaresinde onlara yapmış olduğu lütuflar, himayeler, yardımlar.

inayetkârâne: lütuf ve himayede bulunurcasına.

kabil-i inkâr olmamak: inkârı mümkün olmamak.

Kürdistan: Osmanlı devleti zamanında bir coğrafî bölge adı.

mübareze: çatışma, kavga.

necat: kurtuluş, kurtulma, halâs, selâmet.

tarassud: gözleme, gözlem altına alma.

temerrüd: inat etme, hakkı kabulde direnme.

uhrevî: ahirete ait, ahiret âlemiyle ilgili.

vilâyat-ı şarkiye: şark vilâyetleri, doğu illeri.

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