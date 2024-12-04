"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 ARALIK 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Mustafa Sungur: “Köy enstitüsünde bize dinsizlik dersi verilmişti”

Risale-i Nur'dan
04 Aralık 2024, Çarşamba
Mustafa Sungur’un Temyiz Lâyihasıdır:

1. Ağır Ceza Mahkemesi, Nur Risalelerini okuduğumu ve yazdığımı ve muhtaç bir mü’min kardeşime vererek istifadesine çalıştığımı, “Halkı hükûmet aleyhine teşvik ediyor” diye, hakkımda bir suç saymış. Halbuki ben itiraznamemde bu ithama karşı dedim: “Halkı hükûmet aleyhine teşvik edici zannedilen Risale-i Nur, Kur’ân’ın hakikî bir tefsiridir. O, bütün eczalarıyla, hakaik-ı imaniyeyi ders verip, okuyan ve yazanlara en büyük saadeti bahş ediyor. Onun hedefi, halkı hükûmet aleyhine teşvik gibi, serserilerin, bozguncu ahlâksızların gittikleri fânîlikler değil, belki bütün saadet ve bahtiyarlığın en yüce mertebesi olan Allah’ın rızasıdır. Ben, bana en büyük fazilet, en tatlı nimet olan imanı kazandıran Risale-i Nur’u okuduğum ve yazdığım ve onun en güzide bir talebesi ve âciz bir hizmetkârı olduğumdan dolayı iftihar ediyorum. Ve Risale-i Nur’un talebeliğini, hakkımda pek büyük bir ihsan-ı İlâhî bilip, lâyık olmadığım bu nimet-i azîmeyi benim gibi bir bîçareye nasip eden Rabbime daima şükrediyorum” dediğim halde, kanuna ve delile dayanmayarak, benim iman ve İslâmiyet’e karşı bağlanmamı bir cürüm bilerek, bütün bütün hak ve hakikatin aksine olarak cezalandırıldım.

2. Ben şahidim ki; ben Kastamonu Gölköy Enstitüsünde okurken, bazı muallimler tarafından bize dinsizlik dersi verilmişti. Hâşâ, Hazret-i Kur’ân’ı Hazret-i Peygamberin yazdığını ve İslâmiyet’in artık mülga olunacağını, medeniyetin ilerlediğini, bu asırda Kur’ân’a ittiba etmek büyük bir hata ve gerilik olduğunu, hatta bir gün bir muallimin yaptığı gibi, İslâmlar namaz kıldıkları ve ahireti düşündükleri için daima muztarip bir halde, ömürleri elem içinde geçtiğini ve İslâm camilerinde daima bir ölgünlük havası estiğini, Hıristiyanların kiliselerinde ise daima neşe ve canlı hayat bulunduğunu ve Hıristiyanlar çalgı vesaire gibi eğlencelerle hayatın tadını alıp ömürlerini neşe içinde geçirdiklerini söylüyorlar, kalplerimizdeki iman ve İslâmiyet bağlarını koparmaya ve onun yerinde inkâr ve küfür yerleştirmeye çalışıyorlardı.

Şualar, 14. Şua, s. 583

LÛ­GAT­ÇE:

cürüm: hata, suç, kanun hilafına hareket.

ecza: cüz’ler, parçalar, kısımlar.

hakaik-ı imaniye: iman hakikatleri.

hâşâ: “asla, kat’iyen, hiçbir şekilde” anlamında kullanılan red sözü.

ittiba: tabi olma, uyma.

küfür: Allah’ın varlığına, birliğine inanmama, inkâr, imansızlık.

muallim: öğretmen.

mülga: kaldırılmış.

nimet-i azîme: büyük nimet.

temyiz: üst mahkeme, yargıtay.

Okunma Sayısı: 302
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    “Hani biz Filistin’in yanındaydık?”

    Aile hekimleri huzursuz

    Gündem gıda enflasyonu

    Gürcistan'daki gösteriler şiddetlenerek devam ediyor: 298 kişi gözaltına alındı, 143 polis yaralandı

    "Sıkıyönetim" ilan edilen Güney Kore'de son durum?

    "Aday olduğumu açıklıyorum"

    Gazze'de acil insani müdahaleye ihtiyacımız var

    Kasım ayı enflasyonu açıklandı

    İsrail, ateşkese rağmen Lübnan’a yeni saldırı başlattığını duyurdu - ABD: Ateşkesin bozulduğunu görmek istemiyoruz

    'Ukrayna'nın NATO'ya dahil olmasına izin vermeyeceğiz'

    İsrail, Lübnanlıları bir kez daha tehdit etti

    İsrail ateşkese uymayacak

    Silah şirketlerinin kârlı yılı

    Google Haritalarda polis noktaları da görülecek

    Gıda paketlerinde yanıltıcı görseller kullanmak artık yasak

    Demirel demokrat bir liderdi

    “Erdoğan, BOTAŞ’ın vanasını kapat”

    Anayasa Mahkemesi'nden eşitlik kararı

    Fenerbahçe, Galatasaray'la arasındaki puan farkını 3'e indirdi

    En Çok Okunanlar

    Risale-i Nur'dan

    Mustafa Sungur: “Köy enstitüsünde bize dinsizlik dersi verilmişti”
    Faruk ÇAKIR

    Kapıdaki tehlike
    Ahmet DURSUN

    Kemal’in Rüya’sıyla uyanmak
    M. Latif SALİHOĞLU

    Ehem-mühim sıralaması
    Ali FERŞADOĞLU

    “Bir kısmınızı diğer bir kısmınıza imtihan vesilesi kıldık”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mehmet Emin Bozkuş

    Said Ramazan Butî ve hizmetleri
    Mehmet KOVANCI

    Asya’nın bahtının miftahı
    Sümeyra Çevik

    Risale-i Nur Talebelerinin vasıfları
    Rafet Özcan

    Bediüzzaman’ın hürriyet ve adalet anlayışı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.