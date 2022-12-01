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1 ARALIK 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Mustafa Sungur: Risale-i Nur, ahireti harika bürhanlara ispat ediyor

Risale-i Nur'dan
01 Aralık 2022, Perşembe
-Vefatının 10. yılında rahmet duasıyla-

MUSTAFA SUNGUR’UN MÜDAFAASIDIR:

Afyon Ağır Ceza Mahkemesine

İddia makamı, benim de Nurcular cemiyetine dâhil olup, halkı hükûmet aleyhine teşvik ettiğim iddiasıyla cezalandırılmamı istiyor.

Evvelâ: Nurcular cemiyeti diye bir cemiyet yoktur. Ve ben böyle bir cemiyete mensup değilim. Ben, bin üç yüz elli seneden beri her asırda üç yüz elli milyon mensupları bulunan ve kâinatın medar-ı iftiharı olan Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâmın kurduğu muazzam ve nuranî ve bütün insanlık için ebedî saadet ve selâmeti müjdeleyen kudsî ve İlâhî İslâmiyet cemiyetine mensubum. Elhamdülillâh, onun evamir-i kudsiyesine de bütün kuvvetimle itaat etmeye azmetmişim.

Talebeliği hakkımda bir suç sayılan Risale-i Nur ise, bana dinî ve imânî vazifelerimi öğreten ve İslâmiyet’in en yüce ve en mukaddes bir din ve beşerin yegâne medar-ı saadeti olduğunu ve Kur’ân ise, bütün varlıkların Sahibi, her yerde hazır, nâzır, zerrelerden yıldızlara, güneşlere kadar bütün mevcudat idare-i ezeliyesinde bulunan Zat-ı Zülcelâl’in bir emr-i İlâhîsi, ezel ve ebed ve bütün hadisat ihata-i nazarında bir eser-i mu’cizânesi ve Kur’ân bütün kitapların fevkinde kırk vecihle mu’cize ve saadet-i ebediyeyi nev-i beşere müjdelemesiyle müştakları ebediyen kendine minnettar kılan ve Şems-i Sermedî’nin bir mükâleme-i ezeliyesi ve Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın Hâlık-ı Kâinat tarafından gönderilmiş, bütün hal ve ahvaliyle bütün insanların en ekmeli, en sadık ve en yücesi ve kemâlâtça en yükseği ve getirdiği İslâmiyet nuruyla insanlara en büyük müjdeyi ve en kudsî teselliyi bahş eden ve on dört asrı ve beşerin beşten birisini saltanat-ı maneviyesinde idare eden ve bin üç yüz yıldan beri gelen bütün ümmetin kazandığı sevabın bir misli onun defter-i hasenatına geçen ve kâinatın sebeb-i vücudu Habibullah olduğunu; hem ahiret, Cennet ve Cehennemin kat’iyen hak ve muhakkak olduğunu harika bürhanlarla ve parlak hüccetlerle ispat eden bir mu’cize-i Kur’ân’dır.

Risale-i Nur ise, kelime ve cümleleriyle, nur-u Kur’ân’dan ve nur-u Muhammedî’den (asm) gelen ezelî ve ebedî bir nur olduğuna şehadet ediyor. O da, Kur’ân’a mensubiyeti ve has bir tefsiri cihetiyle ve bu itibarla semavîdir, Arşîdir.

Şualar, s. 580

LÛ­GAT­ÇE:

Arşî: Arştan gelen; Cenab-ı Hakkın büyüklük ve yüceliğinin tecellî ettiği en yüksek makamdan gelen.

bürhan: kesin delil.

evamir-i kudsiye: kudsî, yüce, kusursuz emirler.

Hâlık-ı Kâinat: kâinatın ve onun içinde olan her şeyin yaratıcısı, Allah.

hüccet: delil, belge.

ihata-i nazar: nazarın genişliği; bakışın her şeyi kuşatması.

mu’cize-i Kur’ân: Kur’ân’ın mu’cizesi.

mükâleme-i ezeliye: ezelî konuşma, ezelî anlaşma, söyleşme.

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